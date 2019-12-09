Горевшее в Одессе здание может рухнуть: как его будут спасать

У дома Асвадурова на улице Троицкой, 25, где 4 декабря произошел пожар, рискуют обвалиться стены. Прежде всего, под угрозой обвала – дворой флигель.

Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По его мнению, спасатели, до сих пор разбирающие завалы в здании, а также оперативники, которые расследуют инцидент на месте, находятся под угрозой.

Для того, чтобы продолжать там работы, дом необходимо укрепить, говорит глава региона. По его словам, эксперты Одесской госакадемии строительства и архитектуры во главе с ректором Анатолием Ковровым уже разрабатывают план спасения здания совместно с киевскими коллегами.

“Согласно плану, стены укрепят с помощью металлокаркаса, который убережет их от обвала, – отметил Максим Куцый. – Это предложение направят в Киев, а сразу после согласования начнут сооружать каркас”.

Напомним, во время пожара в центре Одессы пострадало 30 человек. По последним данным, 12 человек погибло. Как добавил председатель ОГА, четверо людей все еще числятся пропавшими без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами, чтобы их найти, сотрудники ГСЧС работают круглосуточно.

Пока, чтоб облегчить работу спасателям, у здания установили мощный автокран, грузоподъемностью 60 тонн. С его помощью разбирают строительные конструкции и обломки на верхних этажах.

Фото: facebook Максима Куцого

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