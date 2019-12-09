fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Горевшее в Одессе здание может рухнуть: как его будут спасать

Горевшее в Одессе здание может рухнуть: как его будут спасать

У дома Асвадурова на улице Троицкой, 25, где 4 декабря произошел пожар, рискуют обвалиться стены. Прежде всего, под угрозой обвала – дворой флигель.

Об этом на своей странице в facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По его мнению, спасатели, до сих пор разбирающие завалы в здании, а также оперативники, которые расследуют инцидент на месте, находятся под угрозой.

Для того, чтобы продолжать там работы, дом необходимо укрепить, говорит глава региона. По его словам, эксперты Одесской госакадемии строительства и архитектуры во главе с ректором Анатолием Ковровым уже разрабатывают план спасения здания совместно с киевскими коллегами.

“Согласно плану, стены укрепят с помощью металлокаркаса, который убережет их от обвала, – отметил Максим Куцый. – Это предложение направят в Киев, а сразу после согласования начнут сооружать каркас”.

Напомним, во время пожара в центре Одессы пострадало 30 человек. По последним данным, 12 человек погибло. Как добавил председатель ОГА, четверо людей все еще числятся пропавшими без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами, чтобы их найти, сотрудники ГСЧС работают круглосуточно.

Пока, чтоб облегчить работу спасателям, у здания установили мощный автокран, грузоподъемностью 60 тонн. С его помощью разбирают строительные конструкции и обломки на верхних этажах.

Фото: facebook Максима Куцого 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить