Житель Одесской области нарушил закон из-за коровы

В Подольском районе от местного жителя сбежала корова.

Она отделилась от стада, когда мужчина пас скотину в местной лесополосе.

Об этом стало известно из Единого судебного реестра.

При этом рогатое животное уходило все дальше, направляясь вглубь леса. А пастух шел за ней, пытаясь догнать и вернуть.

В итоге буренка завела мужчину в соседнюю страну. Его задержали в районе пограничного знака, когда он направлялся в сторону села Колбасна.

Стражи порядка хотели было предъявить украинцу нарушение границы. Но выслушав его историю, после выговора отпустили.

Фото: s5.cdn.teleprogramma.pro

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