Житель Одесской области нарушил закон из-за коровы

В Подольском районе от местного жителя сбежала корова.
Она отделилась от стада, когда мужчина пас скотину в местной лесополосе.
Об этом стало известно из Единого судебного реестра.
При этом рогатое животное уходило все дальше, направляясь вглубь леса. А пастух шел за ней, пытаясь догнать и вернуть.
В итоге буренка завела мужчину в соседнюю страну. Его задержали в районе пограничного знака, когда он направлялся в сторону села Колбасна.
Стражи порядка хотели было предъявить украинцу нарушение границы. Но выслушав его историю, после выговора отпустили.
Фото: s5.cdn.teleprogramma.pro
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