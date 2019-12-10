Часть пылавшего в Одессе здания разберут с помощью БТР-ов: движение в центре частично перекрыли (видео)

В Одессе продолжают поисково-спасательные работы на месте горевшего на улице Троицкой, 25 здания, где погибли люди.

Под завалами могут находиться еще жертвы пожара, предположительно – четверо. Кроме того, в некоторых местах могут возникать отдельные очаги тления, их надо потушить.

Во время пожара 4 декабря в доме Асвадурова рухнули все перекрытия.

Чтобы добраться до труднодоступных мест, к зданию пригнали автокран и военную технику.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Внутренний флигель, находящийся под угрозой обвала, демонтируют и разберут с помощью двух бронетранспортеров, которые пригнали к колледжу вечером в понедельник.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что пока будут длиться работы, для транспорта перекроют движение по улице Пушкинской от Успенской до Еврейской. На перекрестки вокруг здания, где находился колледж, выйдут регулировщики.

На время ограничения движения троллейбусы №№7 и 9 будут курсировать до железнодорожного вокзала.

Фото: ukrinform.ua, odessa – Hello

Видео: Правда за Одессу

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