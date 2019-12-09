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Новости Одессы и Одесской области

Сотни людей в Одессе пришли проститься с героически погибшим пожарным (фото)

Сотни людей в Одессе пришли проститься с героически погибшим пожарным (фото)

В Спасо-Преображенский кафедральный собор отдать дань памяти погибшему сотруднику ГСЧС пришли не только его родственники и сослуживцы, но и сотни неравнодушных горожан.

В понедельник, 9 декабря, в Одессе простились с Сергеем Шатохиным – сотрудником ГСЧС, который погиб во время ликвидации пожара 4 декабря на улице Троицкой, 25.

Родственники, сотрудники подразделения ГСЧС, полицейские и сотни одесситов пришли почтить память героя в Спасо-Преображенский собор. Мало кто смог сдержать слезы. К концу церемонии прощания его открытый гроб был усыпан цветами.

Во время эвакуации людей из колледжа Сергей Шатохин взбирался по лестнице на третий этаж, в какой-то момент на него из окна упала студентка. Спасатель не удержался и полетел вниз.

По информации вице-мэра Светланы Бедреги, пожарный попал в городскую больницу №1 в тяжелом состоянии – с черепно-мозговой травмой. Динамика была стабильно тяжелой. 7 декабря Сергей Шатохин умер.

Коллеги отдали дань памяти погибшему товарищу

Коллеги отдали дань памяти погибшему товарищу

Ему, а также преподавательнице Анне Бортюк, спасавшей студентов, посмертно присвоят звание Героя Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские спасатели почтили погибшего коллегу в одесской трагедии, включив сирены пожарных машин. Как отметили в ГСЧС, “пожарные не умирают, а идут на небо по повышенному рангу вызова”.

Фото автора, ГСЧС

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Артем Виноградов
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