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Новости Одессы и Одесской области

На трассах одесского региона появятся камеры и датчики погоды

На трассах одесского региона появятся камеры и датчики погоды

Главные автомагистрали Одесской области планируют оснастить новыми технологическими приспособлениями.

Так, на дорогах установят датчики, фиксирующие погодные условия.

Об этом сообщает региональная служба автодорог.

Благодаря ноу-хау дорожники будут знать, в каком состоянии покрытие на основных трассах, и если понадобится – выезжать на место. К примеру, если где-то образуется гололедица, коммунальщики смогут оперативно обработать участок защитными средствами.

В целом для начала установят 15 таких датчиков. А чтобы сотрудники дорожной службы могли увидеть полную картину, вдобавок оборудуют трассы видеокамерами. На первое время их будет 27.

Это нужно для того, чтобы знать, где помощь нужна в первую очередь, если несколько участков одновременно окажутся проблемными. К примеру, во время снегопадов, когда водители рискуют оказаться в снежном плену.

Фото: служба автодорог в Одесской области

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