На трассах одесского региона появятся камеры и датчики погоды

Главные автомагистрали Одесской области планируют оснастить новыми технологическими приспособлениями.
Так, на дорогах установят датчики, фиксирующие погодные условия.
Об этом сообщает региональная служба автодорог.
Благодаря ноу-хау дорожники будут знать, в каком состоянии покрытие на основных трассах, и если понадобится – выезжать на место. К примеру, если где-то образуется гололедица, коммунальщики смогут оперативно обработать участок защитными средствами.
В целом для начала установят 15 таких датчиков. А чтобы сотрудники дорожной службы могли увидеть полную картину, вдобавок оборудуют трассы видеокамерами. На первое время их будет 27.
Это нужно для того, чтобы знать, где помощь нужна в первую очередь, если несколько участков одновременно окажутся проблемными. К примеру, во время снегопадов, когда водители рискуют оказаться в снежном плену.
Фото: служба автодорог в Одесской области
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