Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео)

Уже девять месяцев каждую субботу на площади возле мэрии Одессы встречаются те, кому не безразлична судьба защитников Украины. Это родные воинов, выходящих на одиночный мирный пикет «Кофе на Думской». Ко Дню матери «Одесская жизнь» пообщалась с теми, кто с первых дней регулярно приходит на Думскую площадь – с матерями Героев на щите, чтобы узнать, почему они это делают?
«Некоторые на смерти наших сыновей делают состояние, поэтому мы выходим на улицу»
Ирина – мать защитника Украины и разведчика Артема Орлянского с позывным «Торнадо». Воин служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде в специальном подразделении разведчиков. Так получилось, что на мирные пикеты «Кофе на Думской» Ирина начала выходить после потери сына.
– Тема с детства был рыцарем. Занимался спортом, был чемпионом Европы по карате, работал в охранном агентстве, хорошо владел оружием. Он всегда светился и улыбался, обожал природу, животных и археологию. Жил очень активно, наверное, знал, что будет такой век короткий. Только внуков нам не оставил… Я до последнего не знала, где он находится. Говорил, что тренирует ребят на учениях. Потом оказалось, что мой сын вынес раненого побратима через минное поле и вот-вот должен был уйти в отпуск. И тут вдруг нам принесли похоронку… Я была в горе, а когда увидела нелепые тендеры города, меня это еще больше возмутило. Вышла на улицу с портретом погибшего сына, это был крик моей души.
Мать погибшего воина думала, что во время пикета к горожанам выйдет Геннадий Труханов, однако властьимущие «попрятались» за колоннами мэрии. Но такое отношение не остановило родственников защитников –они продолжили выходить на площадь ради справедливости и тех, кто отдал жизнь за страну.
– Тема пошел на войну в марте 2023 года. Его отобрали в разведгруппу по физическим данным, хотя мог пойти в войска ПВО, потому что год там служил. Они с ребятами ходили на очень опасные задачи – так что из группы мало кто остался… В день, когда россия обстреляла Одессу и прилетело в «Фоззи», я поехала посмотреть на квартиру сына, она там рядом… Написала, что у нас все хорошо, но он не выходил на связь. А вечером я узнала о его гибели. Артем с группой возвращались с задания, их засекли дронами и обстреляли кассетными снарядами. Сын получил ранение правой руки и ноги, сам наложил турникеты, но они сломались. Он два часа лежал и стекал кровью.
Артема не успели довезти до больницы, не хватило всего нескольких минут, он скончался в машине скорой помощи. Ирина считает, что многое зависит от народа. Родственники и волонтеры собирают все необходимое для войска своими силами, а то, что дает государство, иногда «выходит боком». Если бы в воинской части выдали качественные турникеты, может быть, сын бы выжил.
– Нас убивает не только россия, но и коррупция у власти и среди военных. То, что государство закупило некачественные турникеты, привело ко многим смертям. Также тело моего сына транспортировали из Чугуева в Одессу без рефрижератора, в обычной «Газели». Он восемь дней пролежал в ангарах с сотнями тел других погибших воинов при неподходящей температуре. Независимый судмедэксперт подтвердил это.
И это такое отношение к Героям на щите?.. Поэтому мы выходим на улицу и просим людей начали контролировать тендеры, чтобы хотя бы 20% из бюджета города уходило на помощь ВСУ.
Еще одна проблема, на которую обращает внимание Ирина, – это отношение к тем, кто получил или не получил удостоверение члена семьи погибшего.
– Я считаю, что мать – это та, которая не только родила, но и вырастила ребенка. Недавно со мной связалась женщина и попросила о помощи в получении какой-либо государственной помощи. Когда-то она стала опекуном для парня и его братьев. В возрасте 21 года он погиб на войне, а женщине не дают статус члена семьи погибшего. Это несправедливо! Вообще люди реагируют на черное удостоверение, будто их обокрали. Есть мамы, которые завидуют мне, что я похоронила сына, что получила статус семьи погибшего. У многих дети пропали без вести, некоторые знают, где лежит тело ребенка, но забрать его не могут… Нам важно, чтобы наших детей помнили, чтобы было уважение. Я всем мамам советую помогать, молиться и надеяться.
Артем Орлянский погиб 13 августа 2023 (в 32 года), освобождая село Ольшана Купянского района Харьковской области. У воина остались мать, отец и две младшие сестренки. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!
«Это в память о сыне, хочу, чтобы защитники живыми вернулись домой»
Ангелина Любчак начала выходить на одиночные мирные пикеты «Кофе на Думской» еще в августе прошлого года, а через месяц она пришла на площадь в черном: на войне погиб ее сын Александр Свищ с позывным «Фарш». Защитник был штурмовиком-разведчиком и лицом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
– Теперь мы понимаем, в кого был «Фарш», – так мне пишут те, кто знал Александра. Я никогда не стояла в стороне от всего, что касается общества. Особенно во время войны, когда мой сын защищал Украину. Я, другие матери и родственники военных, стремимся обратить внимание не только руководителей городского совета, но и общества на проблемы, с которыми сталкиваются защитники на фронте. Горожане должны интересоваться, на что идут средства из бюджета города и сколько средств выделяют на ВСУ. На фронте нехватка боекомплектов, оружия, дронов, турникетов, топлива, медикаментов. Есть проблемы с прикрытием штурмовых бригад, эвакуацией раненых и погибших. Я продолжаю выходить на одиночные пикеты, потому что из моего двора уже трое погибли на войне и еще двое воюют. Поэтому мы с единомышленниками делаем это ради мужчин и детей, защищающих нашу страну.
Ангелина говорит, что общество по-разному воспринимает эти пикеты. Есть упреки и комментарии, что там собираются «проплаченные оборванцы» и «больные на голову». Но они делают то, что не решаются сделать другие: спасают наших защитников и напоминают, что безразличие убивает.
– Да, люди истощены войной, но они не знают, насколько тяжело ребятам, которые держат оборону. Мой сын в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Я видела его два раза за все время, последний – в июне 2023 года. Александр был командиром минометной группы, разведчиком и штурмовиком, владел разными видами оружия. Да, он был бесстрашным воином, но израненным и истощенным. Даже после получения минно-взрывных травм он вернулся на фронт, потому что не мог оставить собратьев. Я не думала, что Александр погибнет, думала, дойдет до победы…
Александр не служил в армии, но всегда хотел быть военным. После 2014-го стал принимать участие в военных собраниях «Азова» и «Центурии». А когда пошел на войну, сказал: «Мама, наконец-то я там, где должен быть». Он получил боевое крещение в Киевской области – в селе Мощун, Буче и Ирпене. Его боевой путь прошел по «горячим» направлениям: Мариупольскому, Запорожскому, Херсонскому и Бахмутскому.
Сейчас Ангелина с мамами и родственниками защитников помогают друг другу, воинам и семьям погибших. Женщина лично нашла в этом спасение и толчок к жизни. Чтобы не думать о болезненном, делает полезное и несет это другим людям.
– Когда я впервые вышла на пикет на Думскую после гибели сына, люди подходили, обнимали меня, сочувствовали и искренне благодарили Героя. Сейчас сын придает мне силу сделать то, что он хотел, но не успел. Поэтому или мы будем сидеть дома и страдать, а защитники на передовой умирать не только от оружия оккупанта, но и от безразличия общества, или же мы вместе сплотимся и продолжим помогать ради Победы!
Александр Свищ погиб 12 сентября 2023 года на Бахмутском направлении, ему было 30 лет. У воина осталась жена Анастасия и маленькая дочь Василиса. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!
«Желаю, чтобы власти выделяли деньги на лекарства, турникеты и беспилотники»
Евгения начала ходить на пикеты «Кофе на Думской», когда ее сын Дмитрий Жовчак с позывным «Кабася» был еще жив. Защитник служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и был одним из лучших боевых парамедиков.
– Надо держать себя в руках. Ради Димки я стараюсь выглядеть хорошо. Он парамедиком был, поэтому хотела, чтобы больше внимания уделяли медицине. Чтобы не только я бегала по городу и собирала мешками лекарства на передовую. Когда Дима считался пропавшим без вести, я продолжала ходить на протесты. А после того, как похоронила сына, стала асоциальной. Сейчас снова хожу, желаю, чтобы чиновники всех уровней выделяли деньги на лекарства, турникеты и беспилотники. Чтобы чьи-то дети и мужчины вернулись живыми домой и родили своих детей. Мой Дима не оставил мне внуков, только своего «сыночка» – котика Бонифация.
Дмитрий никогда не рассказывал Евгении, что происходит на фронте, говорил только о будничных вещах и что война – это лотерея. Перед тем как все произошло, защитник позвонил домой и сказал: «Мамульчик, несколько недель меня не будет на связи».
– В мирной жизни Димка был поваром-универсалом. Много лет проработал в элитном ресторане на Дерибасовской. В армии он никогда не служил – был пацифистом, не держал оружие в руках. А вот я, напротив, с 2014 года помогаю нашим. Когда началась большая война, первые три дня у моего сына был шок. Он хорошо играл в виртуальные игры и общался с россиянами, говорил, что такого быть не может, что все нормально… А потом некоторые друзья оказались в оккупации, кто-то ушел воевать, кто-то погиб. И вот на десятый месяц войны он отправился защищать страну.
Мать думала, что Дмитрий «поймал» повестку, а оказалось, что это был сознательный шаг. Не верила Евгения и в то, что ее сын станет парамедиком. Но на подготовке оказалось, что Дмитрий хорошо стреляет и быстро реагирует в сложных ситуациях, он заботился о своих побратимах.
– Война очень изменила моего сына. Напротив меня сидел настоящий взрослый человек с глазами мудрого, но уставшего человека. Я знаю, что они хотели освободить Токмак на Запорожье. Дима ушел не со своим взводом. Третьего сентября ему исполнился 31 год, а еще через четыре дня на рассвете его не стало. Сначала мне позвонили из военкомата и сказали, что Дима пропал без вести. Только в конце сентября Диму нашли и увезли с поля боя. Тело сына было в ужасном состоянии, меня к нему так и не пустили… Некоторые говорят, что, возможно, это был не он. И что? Чья-то погибшая ребенок не имеет права на человеческое захоронение?!
Парамедик вместе со своей группой попали под вражеский обстрел в то время, когда помогали раненым. Женщина пережила страшные события только из-за серьезного отношения знакомых и рабочих ритуальной службы, которую нашла сама.
– К сожалению, из взвода Дмитрия почти никого не осталось. Поэтому я снова начала выходить на пикет «Кофе на Думской». А после обстрелов нашего города возникает еще больше ярости и желания кричать о помощи.
Дмитрий Жовчак погиб 7 сентября 2023 года в Запорожском направлении, ему исполнился 31 год. У воина остались мать, сестра и любимый кот Бонифаций. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!