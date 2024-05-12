Мама воина, одетая в черное: как найти силы жить и сражаться? (видео)

«Некоторые на смерти наших сыновей делают состояние, поэтому мы выходим на улицу»

Ирина – мать защитника Украины и разведчика Артема Орлянского с позывным «Торнадо». Воин служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде в специальном подразделении разведчиков. Так получилось, что на мирные пикеты «Кофе на Думской» Ирина начала выходить после потери сына.

– Тема с детства был рыцарем. Занимался спортом, был чемпионом Европы по карате, работал в охранном агентстве, хорошо владел оружием. Он всегда светился и улыбался, обожал природу, животных и археологию. Жил очень активно, наверное, знал, что будет такой век короткий. Только внуков нам не оставил… Я до последнего не знала, где он находится. Говорил, что тренирует ребят на учениях. Потом оказалось, что мой сын вынес раненого побратима через минное поле и вот-вот должен был уйти в отпуск. И тут вдруг нам принесли похоронку… Я была в горе, а когда увидела нелепые тендеры города, меня это еще больше возмутило. Вышла на улицу с портретом погибшего сына, это был крик моей души.

Мать погибшего воина думала, что во время пикета к горожанам выйдет Геннадий Труханов, однако властьимущие «попрятались» за колоннами мэрии. Но такое отношение не остановило родственников защитников –они продолжили выходить на площадь ради справедливости и тех, кто отдал жизнь за страну.

– Тема пошел на войну в марте 2023 года. Его отобрали в разведгруппу по физическим данным, хотя мог пойти в войска ПВО, потому что год там служил. Они с ребятами ходили на очень опасные задачи – так что из группы мало кто остался… В день, когда россия обстреляла Одессу и прилетело в «Фоззи», я поехала посмотреть на квартиру сына, она там рядом… Написала, что у нас все хорошо, но он не выходил на связь. А вечером я узнала о его гибели. Артем с группой возвращались с задания, их засекли дронами и обстреляли кассетными снарядами. Сын получил ранение правой руки и ноги, сам наложил турникеты, но они сломались. Он два часа лежал и стекал кровью.

Артема не успели довезти до больницы, не хватило всего нескольких минут, он скончался в машине скорой помощи. Ирина считает, что многое зависит от народа. Родственники и волонтеры собирают все необходимое для войска своими силами, а то, что дает государство, иногда «выходит боком». Если бы в воинской части выдали качественные турникеты, может быть, сын бы выжил.

– Нас убивает не только россия, но и коррупция у власти и среди военных. То, что государство закупило некачественные турникеты, привело ко многим смертям. Также тело моего сына транспортировали из Чугуева в Одессу без рефрижератора, в обычной «Газели». Он восемь дней пролежал в ангарах с сотнями тел других погибших воинов при неподходящей температуре. Независимый судмедэксперт подтвердил это.

И это такое отношение к Героям на щите?.. Поэтому мы выходим на улицу и просим людей начали контролировать тендеры, чтобы хотя бы 20% из бюджета города уходило на помощь ВСУ.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание Ирина, – это отношение к тем, кто получил или не получил удостоверение члена семьи погибшего.

– Я считаю, что мать – это та, которая не только родила, но и вырастила ребенка. Недавно со мной связалась женщина и попросила о помощи в получении какой-либо государственной помощи. Когда-то она стала опекуном для парня и его братьев. В возрасте 21 года он погиб на войне, а женщине не дают статус члена семьи погибшего. Это несправедливо! Вообще люди реагируют на черное удостоверение, будто их обокрали. Есть мамы, которые завидуют мне, что я похоронила сына, что получила статус семьи погибшего. У многих дети пропали без вести, некоторые знают, где лежит тело ребенка, но забрать его не могут… Нам важно, чтобы наших детей помнили, чтобы было уважение. Я всем мамам советую помогать, молиться и надеяться.

Артем Орлянский погиб 13 августа 2023 (в 32 года), освобождая село Ольшана Купянского района Харьковской области. У воина остались мать, отец и две младшие сестренки. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!

«Это в память о сыне, хочу, чтобы защитники живыми вернулись домой»

Ангелина Любчак начала выходить на одиночные мирные пикеты «Кофе на Думской» еще в августе прошлого года, а через месяц она пришла на площадь в черном: на войне погиб ее сын Александр Свищ с позывным «Фарш». Защитник был штурмовиком-разведчиком и лицом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

– Теперь мы понимаем, в кого был «Фарш», – так мне пишут те, кто знал Александра. Я никогда не стояла в стороне от всего, что касается общества. Особенно во время войны, когда мой сын защищал Украину. Я, другие матери и родственники военных, стремимся обратить внимание не только руководителей городского совета, но и общества на проблемы, с которыми сталкиваются защитники на фронте. Горожане должны интересоваться, на что идут средства из бюджета города и сколько средств выделяют на ВСУ. На фронте нехватка боекомплектов, оружия, дронов, турникетов, топлива, медикаментов. Есть проблемы с прикрытием штурмовых бригад, эвакуацией раненых и погибших. Я продолжаю выходить на одиночные пикеты, потому что из моего двора уже трое погибли на войне и еще двое воюют. Поэтому мы с единомышленниками делаем это ради мужчин и детей, защищающих нашу страну.

Ангелина говорит, что общество по-разному воспринимает эти пикеты. Есть упреки и комментарии, что там собираются «проплаченные оборванцы» и «больные на голову». Но они делают то, что не решаются сделать другие: спасают наших защитников и напоминают, что безразличие убивает.

– Да, люди истощены войной, но они не знают, насколько тяжело ребятам, которые держат оборону. Мой сын в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Я видела его два раза за все время, последний – в июне 2023 года. Александр был командиром минометной группы, разведчиком и штурмовиком, владел разными видами оружия. Да, он был бесстрашным воином, но израненным и истощенным. Даже после получения минно-взрывных травм он вернулся на фронт, потому что не мог оставить собратьев. Я не думала, что Александр погибнет, думала, дойдет до победы…

Александр не служил в армии, но всегда хотел быть военным. После 2014-го стал принимать участие в военных собраниях «Азова» и «Центурии». А когда пошел на войну, сказал: «Мама, наконец-то я там, где должен быть». Он получил боевое крещение в Киевской области – в селе Мощун, Буче и Ирпене. Его боевой путь прошел по «горячим» направлениям: Мариупольскому, Запорожскому, Херсонскому и Бахмутскому.

Сейчас Ангелина с мамами и родственниками защитников помогают друг другу, воинам и семьям погибших. Женщина лично нашла в этом спасение и толчок к жизни. Чтобы не думать о болезненном, делает полезное и несет это другим людям.

– Когда я впервые вышла на пикет на Думскую после гибели сына, люди подходили, обнимали меня, сочувствовали и искренне благодарили Героя. Сейчас сын придает мне силу сделать то, что он хотел, но не успел. Поэтому или мы будем сидеть дома и страдать, а защитники на передовой умирать не только от оружия оккупанта, но и от безразличия общества, или же мы вместе сплотимся и продолжим помогать ради Победы!

Александр Свищ погиб 12 сентября 2023 года на Бахмутском направлении, ему было 30 лет. У воина осталась жена Анастасия и маленькая дочь Василиса. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!

«Желаю, чтобы власти выделяли деньги на лекарства, турникеты и беспилотники»

Евгения начала ходить на пикеты «Кофе на Думской», когда ее сын Дмитрий Жовчак с позывным «Кабася» был еще жив. Защитник служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и был одним из лучших боевых парамедиков.

– Надо держать себя в руках. Ради Димки я стараюсь выглядеть хорошо. Он парамедиком был, поэтому хотела, чтобы больше внимания уделяли медицине. Чтобы не только я бегала по городу и собирала мешками лекарства на передовую. Когда Дима считался пропавшим без вести, я продолжала ходить на протесты. А после того, как похоронила сына, стала асоциальной. Сейчас снова хожу, желаю, чтобы чиновники всех уровней выделяли деньги на лекарства, турникеты и беспилотники. Чтобы чьи-то дети и мужчины вернулись живыми домой и родили своих детей. Мой Дима не оставил мне внуков, только своего «сыночка» – котика Бонифация.

Дмитрий никогда не рассказывал Евгении, что происходит на фронте, говорил только о будничных вещах и что война – это лотерея. Перед тем как все произошло, защитник позвонил домой и сказал: «Мамульчик, несколько недель меня не будет на связи».

– В мирной жизни Димка был поваром-универсалом. Много лет проработал в элитном ресторане на Дерибасовской. В армии он никогда не служил – был пацифистом, не держал оружие в руках. А вот я, напротив, с 2014 года помогаю нашим. Когда началась большая война, первые три дня у моего сына был шок. Он хорошо играл в виртуальные игры и общался с россиянами, говорил, что такого быть не может, что все нормально… А потом некоторые друзья оказались в оккупации, кто-то ушел воевать, кто-то погиб. И вот на десятый месяц войны он отправился защищать страну.

Мать думала, что Дмитрий «поймал» повестку, а оказалось, что это был сознательный шаг. Не верила Евгения и в то, что ее сын станет парамедиком. Но на подготовке оказалось, что Дмитрий хорошо стреляет и быстро реагирует в сложных ситуациях, он заботился о своих побратимах.

– Война очень изменила моего сына. Напротив меня сидел настоящий взрослый человек с глазами мудрого, но уставшего человека. Я знаю, что они хотели освободить Токмак на Запорожье. Дима ушел не со своим взводом. Третьего сентября ему исполнился 31 год, а еще через четыре дня на рассвете его не стало. Сначала мне позвонили из военкомата и сказали, что Дима пропал без вести. Только в конце сентября Диму нашли и увезли с поля боя. Тело сына было в ужасном состоянии, меня к нему так и не пустили… Некоторые говорят, что, возможно, это был не он. И что? Чья-то погибшая ребенок не имеет права на человеческое захоронение?!

Парамедик вместе со своей группой попали под вражеский обстрел в то время, когда помогали раненым. Женщина пережила страшные события только из-за серьезного отношения знакомых и рабочих ритуальной службы, которую нашла сама.

– К сожалению, из взвода Дмитрия почти никого не осталось. Поэтому я снова начала выходить на пикет «Кофе на Думской». А после обстрелов нашего города возникает еще больше ярости и желания кричать о помощи.

Дмитрий Жовчак погиб 7 сентября 2023 года в Запорожском направлении, ему исполнился 31 год. У воина остались мать, сестра и любимый кот Бонифаций. Уважение и низкий поклон защитнику Украины!