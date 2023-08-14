Уничтоженный гипермаркет и школа в центре без окон: Одесса приходит в себя после обстрела (фоторепортаж)

Уже сейчас при свете дня видны последствия ночных российских обстрелов. Выбиты окна, повреждена кровля, иссечены фасады — Одесса снова приходит в себя после мощной атаки дронами и ракетами.

В результате обстрела сгорел гипермаркет FOZZY, в котором любили делать покупки местные жители. Противопожарные работы продолжаются на объекте до сих пор. Еще вчера яркий супермаркет сегодня превратился в кучу плавленого металла.

Не обошли российские ракеты учебные заведения и на этот раз. Школа №26 в центре города сегодня встречала утро с выбитыми окнами.

Проходит уборка битого стекла на территории вокруг школы.

Кроме выбитых окон пострадали в школе и учебные помещения.

По информации от Одесского горсовета, на 11:00 коммунальщики зафиксировали разрушение 1481 окон площадью 2169,55 кв.м.

Также развернуты пункты выдачи пленки для закрытия оконных пространств. В местах общего пользования это делают работники ЖКС и управляющих компаний, в помещениях одесситов – по требованию граждан.

Кроме того, если человек желает сделать это своими руками, в этих пунктах можно получить пленку. Они расположены по следующим адресам:

ул. Льва Толстого, 5 (КП «ЖКС «Порто-Франковский»),

ул. Средняя, ​​47 (КП «ЖКС «Хмельницкий»),

ул. Тираспольская, 13 (КП «ЖКС «Фонтанский»).

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Автор фото: Игорь Казанжи.