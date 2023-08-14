Новости Одессы и Одесской области

Уничтоженный гипермаркет и школа в центре без окон: Одесса приходит в себя после обстрела (фоторепортаж)

Уничтоженный гипермаркет и школа в центре без окон: Одесса приходит в себя после обстрела (фоторепортаж)

Уже сейчас при свете дня видны последствия ночных российских обстрелов. Выбиты окна, повреждена кровля, иссечены фасады — Одесса снова приходит в себя после мощной атаки дронами и ракетами.

В результате обстрела сгорел гипермаркет FOZZY, в котором любили делать покупки местные жители. Противопожарные работы продолжаются на объекте до сих пор. Еще вчера яркий супермаркет сегодня превратился в кучу плавленого металла.

Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи
Гипермаркет Фоззи

Не обошли российские ракеты учебные заведения и на этот раз. Школа №26 в центре города сегодня встречала утро с выбитыми окнами.

Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи

Проходит уборка битого стекла на территории вокруг школы.

Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи
Школа №26. Казанжи

Кроме выбитых окон пострадали в школе и учебные помещения.

По информации от Одесского горсовета, на 11:00 коммунальщики зафиксировали разрушение 1481 окон площадью 2169,55 кв.м.

Также развернуты пункты выдачи пленки для закрытия оконных пространств. В местах общего пользования это делают работники ЖКС и управляющих компаний, в помещениях одесситов – по требованию граждан.

Кроме того, если человек желает сделать это своими руками, в этих пунктах можно получить пленку. Они расположены по следующим адресам:

  • ул. Льва Толстого, 5 (КП «ЖКС «Порто-Франковский»),
  • ул. Средняя, ​​47 (КП «ЖКС «Хмельницкий»),
  • ул. Тираспольская, 13 (КП «ЖКС «Фонтанский»).

Читайте также: Более 200 домов Одессы получили повреждения в результате обстрела 14 августа

Автор фото: Игорь Казанжи.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить