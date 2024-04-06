Одесситы не перестают напоминать властям: в первую очередь – ВСУ (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 6 апреля, на Думской площади в Одессе, у здания мэрии города, как это уже принято в этот день недели, снова собрались пикетчики на традиционную акцию «Кофе на Думской».
Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», протестующие возле мэрии требуют от народных избранников доказать, что они действительно с народом и, наконец, начать тратить деньги рационально. Ведь во время войны в первую очередь необходимо подумать о наших защитниках.
Вот как увидела сегодняшнее мероприятие наша корреспондент:
А завершилась акция минутой молчания в память о погибших за Украину.
Напомним, ранее наша корреспондент поинтересовалась у участников акции, что заставляет их приходить к зданию мэрии каждую субботу.