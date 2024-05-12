Одесская область: в Белгороде-Днестровском достали из колодца труп мужчины

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, это случилось на улице Задорожного. Тело мужчин 1977 года рождения достали из колодца глубиной 4 метра.

Подробности происшествия спасатели не уточняют.

Как сообщалось, год назад в Одесском районе правоохранители нашли в колодце тело молодой женщины.

А в декабре прошлого года в Подольском районе при падении в колодец погиб 12-летний ребенок.