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Одесская область: в Белгороде-Днестровском достали из колодца труп мужчины

Одесская область: в Белгороде-Днестровском достали из колодца труп мужчины

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области случилось трагическое происшествие: погиб мужчина, упавший в колодец.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, это случилось на улице Задорожного. Тело мужчин 1977 года рождения достали из колодца глубиной 4 метра.

Подробности происшествия спасатели не уточняют.

Как сообщалось, год назад в Одесском районе правоохранители нашли в колодце тело молодой женщины.

А в декабре прошлого года в Подольском районе при падении в колодец погиб 12-летний ребенок.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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