Одесская область: в Белгороде-Днестровском достали из колодца труп мужчины

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области случилось трагическое происшествие: погиб мужчина, упавший в колодец.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, это случилось на улице Задорожного. Тело мужчин 1977 года рождения достали из колодца глубиной 4 метра.
Подробности происшествия спасатели не уточняют.
Как сообщалось, год назад в Одесском районе правоохранители нашли в колодце тело молодой женщины.
А в декабре прошлого года в Подольском районе при падении в колодец погиб 12-летний ребенок.