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Сотрудника ДТЭК «Одесские электросети» подозревают в корректировке атак россиян по энергообъектам

Сотрудника ДТЭК «Одесские электросети» подозревают в корректировке атак россиян по энергообъектам

Начальника отдела по управлению проектами компании ДТЭК «Одесские электросети» подозревают в оправдании российской агрессии, а также «сливе» врагу информации о результатах обстрелов объектов энергетики в Одесском регионе.

Соответствующее решение одесского Приморского суда опубликовано в Реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, подозреваемый распространял в Телеграм-каналах вражескую пропаганду, оправдывал временную оккупацию украинских территорий и передавал врагу информацию о результатах обстрелов подстанций, сроках их ремонта, а также о структуре объединенной энергетической системы Украины и степени ее повреждения.

Сообщается, что подозреваемый – уроженец Харькова. Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 114 УК Украины), оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 436-2) и нарушение равноправия граждан Украины (ч. 1 ст. 161).

Следствие продолжается. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение двух месяцев.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» в свою очередь заявили, что данного сотрудника уже уволили.

«Мы рассчитываем на максимально эффективное расследование и справедливое наказание для всех, кто пошел на сотрудничество с врагом и позорит имя украинского энергетика», – отмечают в ДТЭК.

Ранее под Одессой задержали коллаборантку, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла в соцсетях российского диктатора путина.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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