Как работает одна из лучших медицинских систем мира, какие технологии используют британские врачи и что из этого следует внедрить в Украине? Одесские студенты-медики рассказали, чем их поразила английская медицина и какие уроки можно извлечь для нашей страны. Тем более что при реформе украинской системы здравоохранения в качестве образца брали английскую систему.

Что предлагает английская медицина?

Национальная служба здравоохранения Англии (National Health Service, NHS) является одной из самых эффективных и мощных систем здравоохранения в мире. 98% средств в бюджет NHS уходят из общего налогообложения, и только 1,2% платят пациенты. Это закреплено на законодательном уровне. Системой довольны 53% англичан. Людям нравится, что она бесплатна и многое покрывает, но не по вкусу, что нужно ожидать приема врача 2-3 недели (к этому тяжело привыкают и украинцы).

Спектр услуг, покрываемый NHS, – очень широкий. Это первичная и специализированная помощь, вакцинация, роды, скрининги состояния здоровья, лечение хронических болезней, госпитализация, оплата лекарства (хотя и не всегда полная), неотложная помощь, трансплантация, паллиативная помощь (не всегда в полном объеме), визиты патронажной медсестры. Стоматологические услуги покрываются частично. К такому перечню бесплатных услуг постепенно идет и Украина.

Интересна практика ежегодных профилактических осмотров (NHS Health Check). Люди в возрасте 40-74 года, даже без всяких жалоб, получают письмо от своего врача с приглашением пройти регулярную проверку здоровья. Она включает оценку риска диабета 2 типа, инсульта, болезней сердца, мочекаменной болезни и деменции для лиц старше 65 лет. Врач дает рекомендации по изменению образа жизни или назначает обследование.

И робот Да Винчи не испугал

Отделение травмы и неотложной помощи Лондонской больницы – это мощный, технологически развитый комплекс. Одесским студенткам даже пришлось поработать на многофункциональном хирургическом роботе Да Винчи. При использовании такой системы хирург производит операцию, сидя за пультом. Он видит объемное 3D-изображение в десятикратном увеличении и управляет роботом с помощью манипуляторов. Рабочих «конечностей» у работа целых четыре, и все они обладают подвижностью почти 360º!

– Очень помогло, что в нашей университетской клинике есть такая техника, – говорит студентка 6-го курса ОНМедУ Юлия Сеньковская. – Наш робот даже лучше лондонского. Поэтому я чувствовала себя достаточно комфортно.

Всех интересует также работа воздушной «скорой» этой клиники – бригады врачей прибывают к пациентам на вертолетах. Бывают, к примеру, сложные травмы. И от времени транспортировки зависит вопрос жизни и смерти. На мой взгляд, в Одессе такая «скорая» тоже пригодилась бы. Врачи не зависели бы от пробок, которые возникают, например, на Пересыпи во время обильных дождей или снегопадов.

Интересным наблюдением одесских студентов стало то, что в Королевской Лондонской больнице активно вовлекают в работу парамедиков. Парамедик там – это помощник врача. Но, в отличие от Украины, где парамедики учатся на каких-то семинарах и тренингах, в Британии такая подготовка идет в учебных заведениях, со сдачей экзаменов и получением дипломов и сертификатов.

От обзора до операции

Кардиологическая служба Королевской Лондонской больницы – одна из самых больших кардиологических клиник Европы. Это семиэтажное здание, где в девяти операционных одновременно выполняют, в частности, коронарографические исследования.

Вообще пациенту, если он попал в эту больницу, не нужно никуда ехать – все виды помощи окажут ему здесь (как в Институте сердца Минздрава). Причем по медицинской страховке.

– Могу утверждать: хотя медицинские услуги в Одессе разбросаны по разным клиникам, по уровню знаний наши врачи не уступают британским, – уверена врач-интерн Ирина Гержик. – Что касается обучения, у лондонских студентов было больше практики, у нас – из-за ковида и войны – больше теоретической подготовки. Во всем остальном мы одинаковы. Мне понравились четкие внутренние протоколы в клинике. Есть готовые решения на много разных ситуаций, или быстро собирается консилиум, если ситуация сложнее. Это такой пациентоцентричный подход, чтобы решение не считал правильным и окончательным только один врач.

С заботой о женщинах и военных

Что касается родильного отделения Королевской Лондонской больницы, прежде всего поражают его размеры. Там все сконцентрировано – от осмотра гинеколога до проведения родов с правом роженицы выбрать вид анестезии. Одесситок удивило, что женщине позволяют рожать естественным путем даже при условии, что у нее уже были кесаревы сечения. В Украине в таких случаях чаще всего кесарева сечения не избежать. К сведению берут точку зрения не только женщины, но и ее мужа и родственников.

Большую часть работы выполняют акушерки. Даже принимают роды без врача, если течение беременности нормальное. В Украине акушерки получают опыт со стажем, в Британии акушерок хорошо учат еще до начала их практической деятельности. Врачи и акушерки отрабатывают на манекенах действия при кровотечении в послеродовом периоде. И такая учеба продолжается постоянно, чтобы поддерживать определенный профессиональный тонус.

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– Кроме родильного отделения есть отделение «Лотос», где можно выбрать роды в воде, – рассказывает студентка 6-го курса ОНМедУ Мария Персиянова. – Если есть определенная мода на такой подход, здесь решили пойти роженицам навстречу. Женщина будет проходить через роды не дома, подвергая себя различным опасностям, а в клинике, где рядом будут акушеры-гинекологи. Есть также врачи, ведущие беременных с сахарным диабетом. Есть большое онкогинекологическое отделение, где решают вопрос, прерывать ли беременность, чтобы сначала лечить онкологию, или сохранять беременность женщины. Считаю такой подход очень правильным по отношению к женщинам.

Отделение политравмы Королевской Лондонской больницы уникально для Великобритании. Это соединение реанимации, хирургии травмы, реабилитации. Там с участием военных хирургов была разработана программа прогнозирования лечения ранений нижних конечностей, когда возможны ампутации. Она позволяет разобраться, нужна ли ампутация вообще, и сохранить раненому конечность.

Студентка 6-го курса ОНМедУ Вероника Мирчева, по предложению британских врачей, перевела эту программу для распространения в Украине. И надеется, что наработки британских военных хирургов пригодятся нашим раненым военным.

Не сторонние зрители, а действующие профессионалы

Мнения, которыми поделились молодые врачи, не оставляют сомнений в том, что у них четкие представления о том, какой должна быть отечественная система здравоохранения. Они понимают, что не уступают своим британским коллегам по уровню знаний. Поэтому готовы заимствовать опыт и отстаивать прогрессивные новации для украинского здравоохранения. Поскольку жизнь общества постоянно меняется, реформировать систему медицинской помощи придется постоянно, отвечая на вызовы времени. К этому мнению уже привыкли во многих странах мира. Мы только начинаем понимать, что это долгий и очень непростой путь.