Опять копируем

В качестве примера медицинской системы при реформировании отечественной мы взяли английскую. Парамедицина пришла к нам из США. Этот термин образован от понятия «парапрофессионал» — специалист, обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, но не имеющий диплома о высшем образовании и профессиональной лицензии.

В Украине несколько модернизировали подход к профессии: парамедик — это лицо с медицинским образованием после обучения в медицинском вузе не менее трех лет по специализации в системе экстренной помощи. Эта профессия была введена в классификатор только в 2017 году. Подготовку специалистов в качестве пилотного проекта с 2018 года начали в Тернопольском национальном медицинском университете имени Ивана Горбачевского и в Черкасской медицинской академии с помощью специалистов из стран Балтии, Польши, США.

Конфликт подходов как повод для увольнения

Итак, планировалось, что с 1 января 2025 года бригада неотложной помощи будет работать в составе парамедика и экстренного медицинского техника — на него должны были переучиться водители скорых на 3-месячных курсах. Курсы они должны были проходить в базовых медицинских колледжах и непосредственно на рабочих местах. Поскольку сегодня специалистов катастрофически не хватает, окончательный переход на новую систему отложили до 2028 года. Хотя и нынешняя ситуация привела к достаточно большому оттоку врачей из службы скорой. И людей можно понять — надо начинать искать работу до того, как тебе предложат уволиться.

Оксана Оксана 21 год работала на скорой на Тернопольщине. Видела, как начинали работу первые бригады с парамедиками. Уволилась, переехала с мужем-военным в Одессу и не намерена здесь продолжать работать на скорой. Ее аргументы относительно такого кардинального решения заставляют о многом задуматься.

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— Реформа скорой предусматривает, что бригады будут выезжать только на случаи угрозы жизни человека, — говорит Оксана. — А как в телефонном разговоре понять, насколько ситуация опасна? Я могу вспомнить много случаев, когда мы не выезжали и люди погибали, хотя казалось, что ничего страшного человеку не угрожает. Или другие ситуации, уже с парамедиками. Приехали к больному, сняли кардиограмму. Парамедик через интернет отправляет ее дежурному кардиологу. Есть угроза инфаркта или инфаркт, человека нельзя транспортировать, нужно стабилизировать его состояние на месте. Поэтому по этому адресу едет уже вторая бригада — врачебная. Теряется драгоценное время, человек может умереть.

Кроме того, главная задача бригады парамедиков — довезти пациента до больницы. А кто просчитывал, сколько это займет времени по нашим дорогам, по расстояниям до кластерных и надкластерных больниц? Спасать человека надо на месте, потому что он может не доехать до тех базовых больниц, которые расположены за десятки километров. Я считаю, что после тяжелой ковидной пандемии, в условиях войны, в условиях, когда семейные врачи не ходят по вызовам и никогда не видели большинства своих пациентов, для сохранения здоровья людей надо было сохранить врачебные скорые. Это, пожалуй, последняя возможность в сложной ситуации пообщаться с врачом. И ее тоже забирают.

Три на одного

Не в восторге от перемен и водители. Помня конфликты с бронированием и обеспечением бригад скорых, о чем «Одесская жизнь» подробно писала, они не хотят общаться официально.

В частной беседе Владимир, который работает более 10 лет, сказал:

— Если бы не бронирование, я бы уже уволился. Потому что теперь придется постоянно выполнять три задачи — водителя, носильщика и помощника парамедика. Я уже научился останавливать кровотечения, бинтовать раны. Нагрузка и раньше была большой — проехать по улицам, где тебя не пропускают, — та еще задача. А теперь даже на вызове не могу немного отдохнуть в кабине, приходится все время работать.

Коллега Владимира, Игорь, тоже на перспективу не видит себя в службе неотложной медицинской помощи. По его мнению, переобучение на экстренного медицинского техника существенно сужает его возможности трудоустройства, «привязывает» к месту работы исключительно в сфере неотложной помощи.

Заинтересованность мала

Даже в Тернопольском национальном медицинском университете отметили, что довольно трудно набирать абитуриентов на обучение по специальности «парамедик». После окончания курса не все идут в службу неотложной медицинской помощи. Многие выбирают дальнейшее обучение по традиционным медицинским специальностям. Возможно потому, чтобы иметь больше вариантов трудоустройства после окончания вуза.

По мнению Оксаны, к 2028 году, чтобы отчитаться перед европейскими и американскими партнерами, вакансии в службе займут быстренько подготовленные и переобученные специалисты. Качество оказания помощи пациентам скорой, скорее всего, станет ниже.

Косвенно ее слова подтверждает информация, предоставленная департаментом здравоохранения ОГА.

По состоянию на 1 января 2025 года почти все медицинские работники бригад экстренной медицинской помощи коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» успешно прошли теоретическую часть обучения на онлайн-платформе Prometheus. Учебно-тренировочным отделом предприятия разработан план по подготовке к практической части экзамена, которая должна завершиться до 2028 года.

Водители экстренной медицинской помощи также завершили теоретическую часть обучения и приступили к отработке практических навыков и подготовке к следующему экзаменованию в течение 2025 года. Департаментом совместно с руководством предприятия предоставлено предложение об открытии образовательных программ «Экстренная медицина» и «Экстренный медицинский техник» в учебных заведениях Одесской области. Таким образом, подготовка специалистов в Одесском национальном медицинском университете и Одесском областном базовом медицинском колледже начнется только в 2024-2025 годах, догоняя планы по максимальной замене врачей и фельдшеров на парамедиков уже в 2028 году.

Комментарии, как говорится, излишни…

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