Соответствующий приказ Министерства образования и науки вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции.
Теперь для записей в документах выпускников вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будут использовать запись «с отличием».
Таким образом, упрощается система отличия успехов учащихся и согласовывается с международными стандартами образования. Поэтому отныне главным критерием станет сам факт отличия, без распределения по уровням награждения.
«В то же время запись «Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием» останется, как и на предыдущих документах об образовании», — говорится в документе.
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