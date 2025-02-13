медаль отличника
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Соответствующий приказ Министерства образования и науки вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции. 

Теперь для записей в документах выпускников вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» будут использовать запись «с отличием».

Таким образом, упрощается система отличия успехов учащихся и согласовывается с международными стандартами образования. Поэтому отныне главным критерием станет сам факт отличия, без распределения по уровням награждения.

«В то же время запись «Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием» останется, как и на предыдущих документах об образовании», — говорится в документе.

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