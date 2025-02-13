Взрыв было отчетливо слышно в разных концах города.

«Бахнуло знатно», – сообщают одесситы.

В настоящее время повторных пусков в нашу сторону не было. Тем не менее, отбоя тревоги пока что не было и покидать укрытия еще рано.

Подробности сегодняшней атаки будут известны немного позже.

В то же время поступила информация о том, что тревога продлится еще как минимум полчаса из-за высокой вероятности повторных выходов баллистики.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО:

В 18:39 был дан отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 13 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на портовый город Рени – там прозвучала серия взрывов.

Ранее серия взрывов прогремела и в Одессе.

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