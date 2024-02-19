Почему женщины боятся гинекологов и как этот страх вредит здоровью

К сожалению, в XXI веке женщины до сих пор пренебрегают тем, что должны делать регулярно — ходить к гинекологу на плановые обзоры. Я как женщина из личного опыта могу сказать, что избегала встречи с профильным врачом. В подростковом возрасте вообще придумывала всяческие глупости, чтобы меня не трогали на медосмотре. Сейчас я взрослый человек и понимаю важность медосмотров, но продолжаю игнорировать гинеколога, перенося нашу встречу на потом.

Не буду врать, что для меня визит к женскому врачу ассоциируется с холодными инструментами, болезненными процедурами и бестактным специалистом. А еще старые, как мир, психологические барьеры — беспричинный страх и стыд перед осмотром. Комментарии, которые я увидела под постом, а их там свыше ста, не меньше испугали. Большинство женщин, так же как и я, сознательно пренебрегают своим здоровьем, потому что боятся врача, потому что травмированы из-за «карательной медицины, акушерского насилия, негативного опыта».

Что думают женщины?

«После гинекологов на медосмотрах, которые еще с детства осматривали меня как корову какую-то, больше не хожу…».

«Из школы остались не лучшие воспоминания, когда табуном гнали всех подряд, а родители вели, потому что к нормальному врачу дорого…».

«Ибо штуки для обзора дают неприятные ощущения».

«После приема у некоторых врачей нужны годы психотерапии. Бывает так травмируют, что желание избежать похода к врачу сильнее страха смерти».

«Зато на ногти все бегут, как шальные, потому что это же видно, а то, что матка может гнить, ну то не видно» — «Потому что мастера маникюра, которая хорошо к тебе относится найти полегче».

В конце концов возникла идея обсудить болезненную тему с автором публикации — акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики Светланой Демянюк и попытались объяснить женщинам, почему посещение врача раз в год может предотвратить страшные последствия и спасти жизнь.

Врачи тоже люди

Со Светланой у нас завязалась очень личная беседа. Было интересно узнать, есть ли у нее женский врач и с какими женскими проблемами она сталкивалась.

Врач созналась, что еепЕще девочкой она почувствовала на себе «прелести» врача «советского закалки». Но особенно тяжело было найти «своего» » гинеколога являясь профильным врачом, потому что компетенция коллег не всегда соответствовала ожиданиям. Сейчас цель Светланы создать максимально комфортные и доверительные отношения с пациентками, закрыть на приеме все беспокоящие их вопросы. И самое главное — поощрить женщин не бояться и не стесняться врачей и проходить ежегодные осмотры, ведь гораздо лучше провести профилактические мероприятия, чем лечение.

О важном и болезненном

В 2021 году украинскими врачами было подсчитано, что только десять процентов женщин постоянно посещает врача, одна треть — вообще не ходят к гинекологам, а другая обращается к специалисту через беременность или боль. На данный момент ситуация не изменилась.

— Многие женщины игнорируют гинекологов, как считаете, в чем проблема?

— Думаю, основная проблема в стереотипах, навязанных устаревшей советской медициной «устрашения» и обвинение. Все что касалось интимной жизни умалчивалось, а моральное и психологическое состояние женщины никого не интересовало. Также большую роль сыграло отсутствие информации, ибо до недавнего времени сексуального образования не существовало, как таковой. постом, в очередной раз убедилась, как много значит опыт посещения гинеколога. Если женщине один раз «не повезло» со специалистом, то она ставит клеймо на всех врачах, что крайне неправильно.

— Как перестать бояться женских врачей?

— Очень просто! Достаточно попасть грамотному и отзывчивому врачу, которому вы сможете максимально довериться. Сейчас у пациентов есть доступ к информации и возможность выбирать врача, поэтому нужно просто подойти к этому вопросу ответственно. Современная медицина очень гуманная. Каждый метод лечения должен обсуждаться и подбираться совместно с врачом и пациенткой. Если вам не нравится личное отношение или профессиональный подход к врачу, всегда можно обратиться к другому. В Украине медицина намного доступнее, чем за границей, чтобы попасть к специалисту, нам не нужно ждать месяцами. Ценуйте это и используйте. И не стоит никогда бояться, что на профилактическом осмотре у вас могут найти какую-то патологию, хуже, когда заболевание прогрессирует, а вы об этом даже не догадываетесь.

— В детстве я много слышала, что мужчины гинекологи лучшие специалисты, и если честно, я их стыжусь. А как вы относитесь к такому стереотипу?

— Врача следует выбирать не по гендеру, а по профессионализму и личным предпочтениям. Все люди разные, и соответственно, врачи тоже.

Что думают женщины?

«Удивительно. Мне казалось, что уже давно женщины, хотя бы раз в год ходят к гинекологу, делают УЗИ щитовидной и молочной железы, общий анализ крови. Это должно быть в жизни каждой женщины как правило!».

«Я с 12 лет на учете у гинеколога, хожу регулярно и без напоминания. В мене в жизни были тоже врачи, от которых хотелось бежать. Но моя жизнь и состояние женского организма важнее!».

«По моему мнению, не ходят к гинекологам с молодых лет, те у кого не приучили к этому родители. Не рассказали, что нужно, как часто нужно, какие могут быть последствия».

«Хожу по всем УЗИ и анализы хотя бы раз в пол года. Если что-то заболело, сразу записываюсь на прием».

«Не знала, что у меня есть две кисты в груди. Узнала случайно, потому что ни боли, ни самих этих кист на ощупь не испытывала, во время менструации не было дискомфорта…».

Женское здоровье в женских руках

Ежегодная статистика женских заболеваний сейчас только растет. Самые опасные и самые частые из них – рак шейки матки. По подсчету ВОЗ в мире ежегодно вызывает около 500 тысяч новых случаев патологии и еще 250 тысяч случаев смерти. Вакцина полученная у врача может предотвратить заболевание.

— Если мы будем пренебрегать обзором, какие последствия?

— Организм женщины — это четкая и слаженная работа всех систем органов, поэтому если какая-то из них дает сбой, то это отражается на всем здоровье в целом. Проблема в том, что организм не всегда подает «знаки» в виде симптомов на начальной стадии заболеваний, в том числе же в числе онкологических. Соответственно, если пренебрегать ежегодными профилактическими осмотрами, то можно упустить возможность раннего выявления болезни и шанс на излечение. Вашездоровье в ваших руках, и только пол часа в году на обзоре могут вам его спасти.

— Правда, что стресс влияет на женское здоровье, особенно во время войны?

— Всем известно, что стресс крайне негативно влияет на здоровье, а на женское особенно . Это некий замкнутый круг, работающий по принципу прямой и обратной связи, и если в их слаженную работу вдруг вмешивается стресс, то все начинает идти «не по плану» . Также не забываем, что одной из основных естественно запрограммированных функций организма женщины является беременность. Когда организм переживает сильный стресс — это сигнал для головного мозга, что беременность сейчас не ко времени, потому что есть прямая угроза жизни и здоровью будущего потомства. Как результат – задерживается овуляция и возникает нарушение менструального цикла. Здесь важно сразу обращаться к врачу.

— Как часто нужно обращаться к женскому врачу?

— Профилактический осмотр у гинеколога обязательно должен проводиться один раз в год, а именно< /span: сбор анамнеза (это краткая история вашего женского и общего здоровья) и обсуждение ваших репродуктивных планов. Затем осмотр и взятие мазков (в целях предупреждения рака шейки матки, обязательно цитологическое исследование (PAP-тест) и УЗИ органов малого таза. Другие обследования в зависимости от конкретно вашей Также перед визитом стоит пару дней не жить половой жизнью и не использовать никакие вагинальные местные средства.Я рекомендую еще выписать вопросы, которые вас интересуют, чтобы задать их врачу. Но если у вас есть жалобы, то не ждите, что «само пройдет», а обратитесь за помощью к специалисту. Страх порождает неизвестность, а с хорошим врачом, который объяснит, что с вами происходит и как это исправить, это чувство непременно исчезнет.

Что думают женщины?

«Хожу регулярно раз в год. Главное, найти своего врача».

«Наверное мне повезло, потому что у меня прекрасный гинеколог. Хожу к ней раз в полгода для своего покоя».

«Первая операция по гинекологии в 20 лет. За следующие 17 лет насмотрелась на многих гинекологов и, наконец, нашла свою».

«Государственная больница, прекрасный семейный врач и она же порекомендовала прекрасного врача-гинеколога тоже в государственной. Бесплатно, приятные люди, удобно записываться и получать результаты анализов в Helsi».

«Очень рада, что мне попалась супер-крутая гинекология, которая бережно и нежно относится ко мне. Желаю всем девушкам найти такого врача и никогда больше не бояться!».

Обзорная памятка от гинеколога

Не только как врач, но и как женщина Светлана Демянюк советует начинать посещать гинеколога еще в подростковом возрасте — где-то в 13-15 лет после начала менструации, если девочку ничего не беспокоит.

Визит к врачу проводится для того, чтобы помочь ребенку понять, как работает женский организм, провести обзор молочных желез и наружных половых органов. Также врач должен рассказать о вакцинации от вируса папилломы человека с целью профилактики рака шейки матки, которая должна быть проведена до начала половой жизни.

Кроме этого врача советует выбирать гинеколога, который:

уважает вас — вы не должны слушать образы в свой адрес, особенно если они касаются вашей личной и интимной жизни, и только вам решать когда беременеть, рожать и все остальное;

не запугивает — врач должен объяснять все возможные риски и методы их избегания, фразы «не забеременеешь », «не родишь», «не выносишь» неуместны;

идет на контакт — разговор с врачом должен быть открытым и приятным, чтобы вам было максимально комфортно , у своего врача можно спрашивать все и это лучше, чем «гуглить»;

не назначает кучу препаратов— давно доказано, что чем больше назначений, тем меньше вероятность, что пациент будет их соблюдать, а народная мудрость говорит, что в рецептах из десяти лекарств всегда можно найти фуфломицины;

развивается— медицина не стоит на месте и так же самосовершенствуется и врач, ведь доказательность — это уже давно не «тренд», а правило;

доступно объясняет— врач должен аргументировать все свои действия и назначения, чтобы вам все было понятно и вы четко знали, как действовать дальше.

Любые женщины, берегите свое здоровье и не бойтесь врачей, ведь это важно!

Комментарии женщин были взяты со страницы врача-гинеколога в соцсети «Инстаграмм»