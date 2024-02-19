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Почему женщины боятся гинекологов и как этот страх вредит здоровью

Почему женщины боятся гинекологов и как этот страх вредит здоровью

Тема женского здоровья крайне остра и важна. Возникла она из «шутливого» поста, который я увидела на странице врача-гинеколога в соцсети. Он вряд ли привлек мое внимание, если бы не диалог между двумя забавными котиками в роли врача и пациента: «Вы проходите ежегодно осмотр?» – «Нет!», – «Вы можете быть больными и не знать об этом», – «Теперь точно не пойду, еще найдете что-нибудь».

К сожалению, в XXI веке женщины до сих пор пренебрегают тем, что должны делать регулярно — ходить к гинекологу на плановые обзоры. Я как женщина из личного опыта могу сказать, что избегала встречи с профильным врачом. В подростковом возрасте вообще придумывала всяческие глупости, чтобы меня не трогали на медосмотре. Сейчас я взрослый человек и понимаю важность медосмотров, но продолжаю игнорировать гинеколога, перенося нашу встречу на потом.

мем женщины боятся ходить к гинекологу

Мем, который стал толчком для создания этого материала. Действительно, почему женщины боятся гинекологов?

Не буду врать, что для меня визит к женскому врачу ассоциируется с холодными инструментами, болезненными процедурами и бестактным специалистом. А еще старые, как мир, психологические барьеры — беспричинный страх и стыд перед осмотром. Комментарии, которые я увидела под постом, а их там свыше ста, не меньше испугали. Большинство женщин, так же как и я, сознательно пренебрегают своим здоровьем, потому что боятся врача, потому что травмированы из-за «карательной медицины, акушерского насилия, негативного опыта».

Что думают женщины?

  • «После гинекологов на медосмотрах, которые еще с детства осматривали меня как корову какую-то, больше не хожу…».
  • «Из школы остались не лучшие воспоминания, когда табуном гнали всех подряд, а родители вели, потому что к нормальному врачу дорого…».
  • «Ибо штуки для обзора дают неприятные ощущения».
  • «После приема у некоторых врачей нужны годы психотерапии. Бывает так травмируют, что желание избежать похода к врачу сильнее страха смерти».
  • «Зато на ногти все бегут, как шальные, потому что это же видно, а то, что матка может гнить, ну то не видно» — «Потому что мастера маникюра, которая хорошо к тебе относится найти полегче».

В конце концов возникла идея обсудить болезненную тему с автором публикации — акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики Светланой Демянюк и попытались объяснить женщинам, почему посещение врача раз в год может предотвратить страшные последствия и спасти жизнь.

Врачи тоже люди

Со Светланой у нас завязалась очень личная беседа. Было интересно узнать, есть ли у нее женский врач и с какими женскими проблемами она сталкивалась.

Врач созналась, что еепЕще девочкой она почувствовала на себе «прелести» врача «советского закалки». Но особенно тяжело было найти «своего» » гинеколога являясь профильным врачом, потому что компетенция коллег не всегда соответствовала ожиданиям. Сейчас цель Светланы создать максимально комфортные и доверительные отношения с пациентками, закрыть на приеме все беспокоящие их вопросы. И самое главное — поощрить женщин не бояться и не стесняться врачей и проходить ежегодные осмотры, ведь гораздо лучше провести профилактические мероприятия, чем лечение.

Гинеколог Светлана Демьянюк

Врач-гинеколог Светлана Демянюк

О важном и болезненном

В 2021 году украинскими врачами было подсчитано, что только десять процентов женщин постоянно посещает врача, одна треть — вообще не ходят к гинекологам, а другая обращается к специалисту через беременность или боль. На данный момент ситуация не изменилась.

Многие женщины игнорируют гинекологов, как считаете, в чем проблема?

Думаю, основная проблема в стереотипах, навязанных устаревшей советской медициной «устрашения» и обвинение. Все что касалось интимной жизни умалчивалось, а моральное и психологическое состояние женщины никого не интересовало. Также большую роль сыграло отсутствие информации, ибо до недавнего времени сексуального образования не существовало, как таковой. постом, в очередной раз убедилась, как много значит опыт посещения гинеколога. Если женщине один раз «не повезло» со специалистом, то она ставит клеймо на всех врачах, что крайне неправильно.

Как перестать бояться женских врачей?

Очень просто! Достаточно попасть грамотному и отзывчивому врачу, которому вы сможете максимально довериться. Сейчас у пациентов есть доступ к информации и возможность выбирать врача, поэтому нужно просто подойти к этому вопросу ответственно. Современная медицина очень гуманная. Каждый метод лечения должен обсуждаться и подбираться совместно с врачом и пациенткой. Если вам не нравится личное отношение или профессиональный подход к врачу, всегда можно обратиться к другому. В Украине медицина намного доступнее, чем за границей, чтобы попасть к специалисту, нам не нужно ждать месяцами. Ценуйте это и используйте. И не стоит никогда бояться, что на профилактическом осмотре у вас могут найти какую-то патологию, хуже, когда заболевание прогрессирует, а вы об этом даже не догадываетесь.

— В детстве я много слышала, что мужчины гинекологи лучшие специалисты, и если честно, я их стыжусь. А как вы относитесь к такому стереотипу?

Врача следует выбирать не по гендеру, а по профессионализму и личным предпочтениям. Все люди разные, и соответственно, врачи тоже.

Что думают женщины?

  • «Удивительно. Мне казалось, что уже давно женщины, хотя бы раз в год ходят к гинекологу, делают УЗИ щитовидной и молочной железы, общий анализ крови. Это должно быть в жизни каждой женщины как правило!».

  • «Я с 12 лет на учете у гинеколога, хожу регулярно и без напоминания. В мене в жизни были тоже врачи, от которых хотелось бежать. Но моя жизнь и состояние женского организма важнее!».

  • «По моему мнению, не ходят к гинекологам с молодых лет, те у кого не приучили к этому родители. Не рассказали, что нужно, как часто нужно, какие могут быть последствия».

  • «Хожу по всем УЗИ и анализы хотя бы раз в пол года. Если что-то заболело, сразу записываюсь на прием».

  • «Не знала, что у меня есть две кисты в груди. Узнала случайно, потому что ни боли, ни самих этих кист на ощупь не испытывала, во время менструации не было дискомфорта…».

Женское здоровье в женских руках

Ежегодная статистика женских заболеваний сейчас только растет. Самые опасные и самые частые из них – рак шейки матки. По подсчету ВОЗ в мире ежегодно вызывает около 500 тысяч новых случаев патологии и еще 250 тысяч случаев смерти. Вакцина полученная у врача может предотвратить заболевание.

Если мы будем пренебрегать обзором, какие последствия?

Организм женщины — это четкая и слаженная работа всех систем органов, поэтому если какая-то из них дает сбой, то это отражается на всем здоровье в целом. Проблема в том, что организм не всегда подает «знаки» в виде симптомов на начальной стадии заболеваний, в том числе же в числе онкологических. Соответственно, если пренебрегать ежегодными профилактическими осмотрами, то можно упустить возможность раннего выявления болезни и шанс на излечение. Вашездоровье в ваших руках, и только пол часа в году на обзоре могут вам его спасти.

— Правда, что стресс влияет на женское здоровье, особенно во время войны?

Всем известно, что стресс крайне негативно влияет на здоровье, а на женское особенно . Это некий замкнутый круг, работающий по принципу прямой и обратной связи, и если в их слаженную работу вдруг вмешивается стресс, то все начинает идти «не по плану» . Также не забываем, что одной из основных естественно запрограммированных функций организма женщины является беременность. Когда организм переживает сильный стресс — это сигнал для головного мозга, что беременность сейчас не ко времени, потому что есть прямая угроза жизни и здоровью будущего потомства. Как результат – задерживается овуляция и возникает нарушение менструального цикла. Здесь важно сразу обращаться к врачу.

Как часто нужно обращаться к женскому врачу?

Профилактический осмотр у гинеколога обязательно должен проводиться один раз в год, а именно< /span: сбор анамнеза (это краткая история вашего женского и общего здоровья) и обсуждение ваших репродуктивных планов. Затем осмотр и взятие мазков (в целях предупреждения рака шейки матки, обязательно цитологическое исследование (PAP-тест) и УЗИ органов малого таза. Другие обследования в зависимости от конкретно вашей Также перед визитом стоит пару дней не жить половой жизнью и не использовать никакие вагинальные местные средства.Я рекомендую еще выписать вопросы, которые вас интересуют, чтобы задать их врачу. Но если у вас есть жалобы, то не ждите, что «само пройдет», а обратитесь за помощью к специалисту. Страх порождает неизвестность, а с хорошим врачом, который объяснит, что с вами происходит и как это исправить, это чувство непременно исчезнет.

Что думают женщины?

  • «Хожу регулярно раз в год. Главное, найти своего врача».
  • «Наверное мне повезло, потому что у меня прекрасный гинеколог. Хожу к ней раз в полгода для своего покоя».

  • «Первая операция по гинекологии в 20 лет. За следующие 17 лет насмотрелась на многих гинекологов и, наконец, нашла свою».

  • «Государственная больница, прекрасный семейный врач и она же порекомендовала прекрасного врача-гинеколога тоже в государственной. Бесплатно, приятные люди, удобно записываться и получать результаты анализов в Helsi».
  • «Очень рада, что мне попалась супер-крутая гинекология, которая бережно и нежно относится ко мне. Желаю всем девушкам найти такого врача и никогда больше не бояться!».

Обзорная памятка от гинеколога

Не только как врач, но и как женщина Светлана Демянюк советует начинать посещать гинеколога еще в подростковом возрасте — где-то в 13-15 лет после начала менструации, если девочку ничего не беспокоит.

  • Визит к врачу проводится для того, чтобы помочь ребенку понять, как работает женский организм, провести обзор молочных желез и наружных половых органов. Также врач должен рассказать о вакцинации от вируса папилломы человека с целью профилактики рака шейки матки, которая должна быть проведена до начала половой жизни.

Кроме этого врача советует выбирать гинеколога, который:

  • уважает вас — вы не должны слушать образы в свой адрес, особенно если они касаются вашей личной и интимной жизни, и только вам решать когда беременеть, рожать и все остальное;

  • не запугивает — врач должен объяснять все возможные риски и методы их избегания, фразы «не забеременеешь », «не родишь», «не выносишь» неуместны;

  • идет на контакт — разговор с врачом должен быть открытым и приятным, чтобы вам было максимально комфортно , у своего врача можно спрашивать все и это лучше, чем «гуглить»;

  • не назначает кучу препаратов давно доказано, что чем больше назначений, тем меньше вероятность, что пациент будет их соблюдать, а народная мудрость говорит, что в рецептах из десяти лекарств всегда можно найти фуфломицины;

  • развивается— медицина не стоит на месте и так же самосовершенствуется и врач, ведь доказательность — это уже давно не «тренд», а правило;

  • доступно объясняет— врач должен аргументировать все свои действия и назначения, чтобы вам все было понятно и вы четко знали, как действовать дальше.

Любые женщины, берегите свое здоровье и не бойтесь врачей, ведь это важно!

Комментарии женщин были взяты со страницы врача-гинеколога в соцсети «Инстаграмм»

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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