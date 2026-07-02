Ключевые моменты:

Наземные дроны перевозят боеприпасы, продукты и строительные материалы

Роботов модернизируют непосредственно в боевом подразделении

Перед каждой миссией технику тщательно проверяют и тестируют

Главная задача роботов — уменьшить риск для военнослужащих

Роботы вместо автомобилей и людей

Одним из направлений работы стали беспилотные наземные комплексы (НРК), которые используют для доставки боекомплекта, провизии, строительных материалов и выполнения эвакуационных задач. Часть техники военные модернизируют собственными силами прямо в подразделении.

Командир инженерного отделения НРК первого батальона 40-й ОБрМП с позывным Арчи рассказывает, что его команда начала работать с роботизированными платформами после службы в стрелковых и штурмовых подразделениях. Сегодня отделение эксплуатирует несколько типов машин украинского производства.

Основной платформой стал колесный НРК «Змей». Машина весом около 960 килограммов способна перевозить до полутонны груза и преодолевать более 50 километров без подзарядки. Также подразделение использует гусеничный комплекс «Термит» весом 250 килограммов с грузоподъемностью до 250 килограммов.

По словам военных, техника редко работает в заводской комплектации. Стандартную аналоговую связь заменяют на Starlink, устанавливают цифровые IP-камеры с ночным видением, добавляют дополнительные аккумуляторы и перепрограммируют системы управления под собственные потребности.

Арчи объясняет, что главная задача таких роботов — выполнять опасную работу вместо людей:

— Жизнь человека гораздо ценнее, чем жизнь робота.

Как обслуживают роботов на передовой

Каждая миссия начинается с детального планирования. Экипаж получает координаты, прокладывает маршрут, проводит доразведку с помощью Mavic и проверяет возможные угрозы на пути. После этого техника проходит полный технический осмотр.

Пилот НРК Василий, который до войны работал электросварщиком, говорит, что уход за роботом не менее важен, чем сама миссия.

Перед выездом проверяют состояние цепей, колес или гусениц, заряд аккумуляторов, работу Starlink, камер и систем управления. После возвращения технику осматривают повторно, чтобы своевременно выявить повреждения или неисправности.

— Машина постоянно работает под нагрузкой. Плохие дороги, вес груза, грязь — все это влияет на технику. Если не проверять ее после каждого выезда, можно потерять машину уже на следующей миссии, — объясняет Василий.

По его словам, подразделение работает по принципу взаимозаменяемости. Один боец может быть пилотом, другой — ремонтировать технику, а при необходимости они меняются ролями. Обучение проходит непосредственно в подразделении, часто ночью и в условиях, максимально приближенных к боевым.

Одной из главных проблем остается связь. Если машина теряет интернет-соединение, она автоматически останавливается. Именно поэтому экипажи используют сразу несколько независимых каналов связи и постоянно контролируют работу Starlink.

Операции могут длиться по несколько часов. Во время последних выездов экипажам приходилось укрываться из-за угрозы FPV-дронов и воздушных тревог, однако миссии все равно завершались успешно.

Особое внимание уделяют маскировке техники. Двигатели и источники тепла закрывают металлическими элементами, а световые сигналы полностью скрывают, чтобы затруднить обнаружение машины тепловизорами или дронами противника.

Зачем боевым роботам нужны люди: как присоединиться к команде

В бригаде подчеркивают: роботизированный комплекс — это не один человек с пультом управления. За каждой машиной стоит команда пилотов, техников, операторов связи, механиков и инженеров, которые постоянно совершенствуют технику и адаптируют ее к условиям фронта.

Именно поэтому в подразделении говорят, что «робо-движ» нуждается не только в операторах. Присоединиться могут люди с разным опытом: механики, электрики, сварщики, водители, программисты и все, кто готов учиться работать с новыми технологиями.

Современная война все больше становится войной инженеров и операторов. И пока робот доставляет груз на передовую, люди получают шанс остаться в живых.

Присоединиться к современной технологичной 40-й ОБрМП можно через рекрутинг бригады или через 3 Центр рекрутинга Военно-Морских Сил. Именно здесь начинается осознанный путь в войско — с простого разговора, оценки реальных возможностей и выбора должности. Специалисты центра помогут пройти весь путь — от первого собеседования до назначения на выбранную должность в выбранном подразделении.

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Автор — Сергей ПАНАЩУК, редактор Иван СВИЩ