День рождения поэтессы Лины Костенко: она пережила Вторую мировую и репрессии в СССР

Лина Костенко — одна из самых известных в мире ныне живущих украинок. Сегодня, 19 марта 2023 года, поэтессе исполнилось 93 года.

Пример для миллионов

Лина Костенко — это выдающийся украинский мастер слова, сильная и независимая женщина, а также живая легенда, которая является примером для миллионов украинцев и источником мудрости.

Высказывания поэтессы вдохновляют на перемены и заставляют задуматься о вечных темах. Писательница всю свою жизнь не боялась высказывать правду о власти, будь то советское КГБ или госизменник, бывший президент Янукович.

Из-за своей поддержки диссидентского движения ее произведения не печатались в течение 16 лет. И тем не менее, она продолжала писать.

Костенко отказалась от высочайших государственных наград, потому что не хотела «носить политическую бижутерию». Она всегда говорит только правду и не терпит молчания и фальши, она бескомпромиссная и преданная своим идеям.

Биография Лины Костенко

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области в семье учителей. Когда ей было шесть лет, ее родители переехали в Киев, где она училась в школе на Трухановом острове.

Ее детство прошло в годы Второй мировой войны. Хотя она не рассказывает много о своих воспоминаниях про то время, в ее поэзии можно встретить строки о «балетной школе» на заминированном поле и «детстве, убитом на войне».

Дочь “врага народа”

Отец Лины Костенко за свою критику советской политики был приговорен к десяти годам заключения в советском концлагере в 1936 году. После вынесения После вынесения приговора, ее отец сказал судьям: «Вашим красным флагом только быков пугать», что свидетельствует о его бесстрашии и подлинном человеческом достоинстве. Эти качества передались и его дочери.

После приговора отцу к его дочери приклеили клеймо дочери «врага народа».

Творческие успехи и борьба за справедливость

Костенко начала писать в детстве. Ее первые стихи были опубликованы в 1947 году в газете «Юность Украины». В 1952 году она стала членом Союза писателей СССР, а в 1956 году выпустила первую сборку своих стихов «Весняні трави», которая была одобрена и литературной критикой, и читателями.

Лина Костенко поступила в Киевский педагогический институт, а затем окончила Московский литературный институт имени Горького, который был тогда всесоюзной «кузницей литераторов».

Ее нетерпимость к несправедливости, чувство собственного достоинства и непоколебимый характер побудили ее стать активным участником движения шестидесятников, которые боролись за сохранение украинского языка, культуры и возрождение национального сознания.

Запрет публикации стихов Костенко и возрождение в 90-х

В 1965 году поэтесса направила письмо-протест к власти вместе с кинорежиссером Сергеем Параджановым, поэтом Иваном Драчем, авиаконструктором Олегом Антоновым и другими деятелями, в котором требовалось сделать публичное рассмотрение судебных дел и высказывалась против арестов украинской интеллигенции.

После того, как Лина Костенко опубликовала письмо в защиту Вячеслава Чорновола в 1968 году в газете «Литературная Украина», ее имя больше не упоминалось в печати, как сообщает Украинский институт национальной памяти.

Позже ее произведения были запрещены к печати из-за ее поддержки украинских диссидентов. Лина Костенко была вынуждена писать «в ящик» в течение 16 лет, в том числе ее известный роман в стихах «Маруся Чурай» был написан в этот период.

Костенко также является автором многих произведений в жанре прозы, включая романы, повести, рассказы и драматические произведения. Она также занималась переводами литературы на украинский язык, в том числе работами А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского и других классиков мировой литературы.

В начале 90-х годов интерес к творчеству Лины Костенко начал расти и выходить из-под запретов.

Начиная с 1991 года, Лина Васильевна участвовала в научных экспедициях в зону Чернобыля. Она отмечала, что это помогло ей спасти свою душу.

Костенко отказалась от многих высочайших наград

Костенко получила множество наград и премий за свою литературную деятельность, включая Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2004 году, а также многие зарубежные премии и награды. В 2020 году она была номинирована на Нобелевскую премию по литературе.

В 2000 году, Украинский институт национальной памяти сообщил о том, что президент Украины Леонид Кучма наградил поэтессу орденом Ярослава Мудрого V степени. Однако Лина Васильевна отказалась от церемонии награждения, заявив, что «не носит политической бижутерии».

В 2005 году, новоизбранный президент Украины Виктор Ющенко предложил Лине Костенко звание Героя Украины, но она отказалась от него.

Семья и дети Лины Костенко

О личной жизни Лины Костенко известно немного. Она была замужем дважды. Ее первый брак с Ежи-Яном Пахлевским, отцом ее дочери Оксаны Пахлевской, продлился недолго из-за различий в характерах.

Затем Лина Костенко имела отношения с писателем и переводчиком Аркадием Добровольским, который прошел сталинские лагеря. На момент их отношений ей было 28, а ему – 48. Однако их отношения тоже не сложились.

Второй брак Лины Костенко был заключен с директором киностудии имени Довженко, Василием Цвиркуновым. Они прожили вместе 25 лет, до его смерти. В этом браке у Лины Костенко родился сын Василий.

В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения, Костенко неожиданно появилась на публике, когда ей был вручен орден Почетного легиона Франции. Впервые за последние 12 лет писательница дала интервью телеканалу «Киев», в котором рассказала, что продолжала работать, даже когда под Киевом шли бои.

Несмотря на свой возраст и все трудности, с которыми она сталкивалась, Костенко продолжает писать и оставаться одним из наиболее выдающихся литераторов Украины и всего мира.

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