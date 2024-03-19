Лине Костенко 94: кто ведет страницы поэтессы в соцсетях

Лина Костенко — это живая легенда украинской поэзии, чьи стихи и сегодня покоряют сердца своей силой, мощными смыслами и человечностью. Ее изречения вдохновляют на перемены и заставляют задуматься над вечными темами. Особенно актуальны ее слова и стихи сейчас, когда в Украине идет война.

Читайте также: День рождения поэтессы Лины Костенко: она пережила Вторую мировую и репрессии в СССР

Хотя Лина Костенко не публичная личность, ценители и поклонники ее творчества ведут страницы в соцсетях. Например, неофициальная страница поэтессы в Instagram собрала более 500 тысяч подписчиков.

На странице сообщают актуальные события в Украине, которые сопровождают цитатами из стихов поэтессы.

Поклонники восхищаются ее мудростью и высказывают слова благодарности за ее творчество.

Наша подборка цитат Лины Костенко

Цитаты Лины Костенко — источник мудрости, ее высказывания всегда точные и не теряют актуальности.

Роза — как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять.

Любовь — это прежде всего ответственность, а потом уже наслаждение, радость.

Там, где у женщины не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.

Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда влюблена. Так что желательно стабильно поддерживать в ней это состояние.

Отвратительная вещь — наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.

Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-предивная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит это только теперь.

Людям не только заложило уши — людям заложило души.

Люди, как правило, видят мир в диапазоне своих проблем.

А секунды летят. Так можно умереть и ничего не успеть. Успеваешь только устать.

Будни делают людей будничными.

Люди требуют правды — им сервируют ложь.

Мне надоели конфессии с политическим подтекстом. Московский патриархат, киевский патриархат. Один всея Украины, и второй всея Украины. В глазах двоится — кто же из них усиишный?

Ко всем перинатальным болезням государственности еще и такая неприятность — выросли поколения, которым все пофиг.

У каждой нации свои болезни, и только у России они неизлечимы.

И кто бы там что кому не говорил, а погибнет зло и правда победит!

Стихи об Украине и российско-украинской войне

Шматок землі, ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Мій предковічний, мій умитий росами,

космічний, вічний, зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався – Малоросія,

твоя поетеса була Українкою!

Бо лиш народи, явлені у Слові,

достойно жити можуть на землі.

***

«І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна».

***

«Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те».

***