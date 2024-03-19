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Лине Костенко 94: кто ведет страницы поэтессы в соцсетях

Лине Костенко 94: кто ведет страницы поэтессы в соцсетях

Сегодня, 19 марта, украинская писательница Лина Костенко отмечает свой 94-й день рождения. Писательница стала примером для миллионов украинцев и неисчерпаемым источником мудрости, а ее стихи — вдохновением. Ее повсюду цитируют, в том числе в соцсетях.

Лина Костенко — это живая легенда украинской поэзии, чьи стихи и сегодня покоряют сердца своей силой, мощными смыслами и человечностью. Ее изречения вдохновляют на перемены и заставляют задуматься над вечными темами. Особенно актуальны ее слова и стихи сейчас, когда в Украине идет война.

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Хотя Лина Костенко не публичная личность, ценители и поклонники ее творчества ведут страницы в соцсетях. Например, неофициальная страница поэтессы в Instagram собрала более 500 тысяч подписчиков.

На странице сообщают актуальные события в Украине, которые сопровождают цитатами из стихов поэтессы.

Поклонники восхищаются ее мудростью и высказывают слова благодарности за ее  творчество.

Наша подборка цитат Лины Костенко

Цитаты Лины Костенко — источник мудрости, ее высказывания всегда точные и не теряют актуальности.

  • Роза — как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять.
  • Любовь — это прежде всего ответственность, а потом уже наслаждение, радость.
  • Там, где у женщины не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.
  • Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда влюблена. Так что желательно стабильно поддерживать в ней это состояние.
  • Отвратительная вещь — наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.
  • Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-предивная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит это только теперь.
  • Людям не только заложило уши — людям заложило души.
  • Люди, как правило, видят мир в диапазоне своих проблем.
  • А секунды летят. Так можно умереть и ничего не успеть. Успеваешь только устать.
  • Будни делают людей будничными.
  • Люди требуют правды — им сервируют ложь.
  • Мне надоели конфессии с политическим подтекстом. Московский патриархат, киевский патриархат. Один всея Украины, и второй всея Украины. В глазах двоится — кто же из них усиишный?
  • Ко всем перинатальным болезням государственности еще и такая неприятность — выросли поколения, которым все пофиг.
  • У каждой нации свои болезни, и только у России они неизлечимы.
  • И кто бы там что кому не говорил, а погибнет зло и правда победит!

Стихи об Украине и российско-украинской войне

Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Мій предковічний, мій умитий росами,
космічний, вічний, зоряний, барвінковий…
Коли ти навіть звався – Малоросія,
твоя поетеса була Українкою!
Бо лиш народи, явлені у Слові,
достойно жити можуть на землі.

***

«І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна».

***

«Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те».

***

«Я вам цей борг ніколи не залишу.
Ви й так уже, як прокляті, в боргах.
Віддайте мені дощ.
Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах.
Віддайте мені сад і зірку вечорову.
І в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову,
якою мій народ мене благословив».

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