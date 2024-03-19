Лине Костенко 94: кто ведет страницы поэтессы в соцсетях

Сегодня, 19 марта, украинская писательница Лина Костенко отмечает свой 94-й день рождения. Писательница стала примером для миллионов украинцев и неисчерпаемым источником мудрости, а ее стихи — вдохновением. Ее повсюду цитируют, в том числе в соцсетях.
Лина Костенко — это живая легенда украинской поэзии, чьи стихи и сегодня покоряют сердца своей силой, мощными смыслами и человечностью. Ее изречения вдохновляют на перемены и заставляют задуматься над вечными темами. Особенно актуальны ее слова и стихи сейчас, когда в Украине идет война.
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Хотя Лина Костенко не публичная личность, ценители и поклонники ее творчества ведут страницы в соцсетях. Например, неофициальная страница поэтессы в Instagram собрала более 500 тысяч подписчиков.
На странице сообщают актуальные события в Украине, которые сопровождают цитатами из стихов поэтессы.
Поклонники восхищаются ее мудростью и высказывают слова благодарности за ее творчество.
Наша подборка цитат Лины Костенко
Цитаты Лины Костенко — источник мудрости, ее высказывания всегда точные и не теряют актуальности.
- Роза — как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять.
- Любовь — это прежде всего ответственность, а потом уже наслаждение, радость.
- Там, где у женщины не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчины.
- Трудно любить умную женщину. Всегда боишься упасть в ее глазах. Женщина теряет на интеллекте, только когда влюблена. Так что желательно стабильно поддерживать в ней это состояние.
- Отвратительная вещь — наша терпеливость. Наша привычка отказывать себе во всем. Так все может отказаться от нас.
- Сколько нас, человечества, уже на планете? Миллиардов шесть? И среди них украинцы, странная-предивная нация, которая живет здесь испокон веков, а свое независимое государство строит это только теперь.
- Людям не только заложило уши — людям заложило души.
- Люди, как правило, видят мир в диапазоне своих проблем.
- А секунды летят. Так можно умереть и ничего не успеть. Успеваешь только устать.
- Будни делают людей будничными.
- Люди требуют правды — им сервируют ложь.
- Мне надоели конфессии с политическим подтекстом. Московский патриархат, киевский патриархат. Один всея Украины, и второй всея Украины. В глазах двоится — кто же из них усиишный?
- Ко всем перинатальным болезням государственности еще и такая неприятность — выросли поколения, которым все пофиг.
- У каждой нации свои болезни, и только у России они неизлечимы.
- И кто бы там что кому не говорил, а погибнет зло и правда победит!
Стихи об Украине и российско-украинской войне
Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Мій предковічний, мій умитий росами,
космічний, вічний, зоряний, барвінковий…
Коли ти навіть звався – Малоросія,
твоя поетеса була Українкою!
Бо лиш народи, явлені у Слові,
достойно жити можуть на землі.
***
«І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна».
***
«Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те».
***
«Я вам цей борг ніколи не залишу.
Ви й так уже, як прокляті, в боргах.
Віддайте мені дощ.
Віддайте мені тишу.
Віддайте мені ліс і річечку в лугах.
Віддайте мені сад і зірку вечорову.
І в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову,
якою мій народ мене благословив».