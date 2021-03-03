Одесса – особый город, где жулики, врачи, сапожники и писатели жили в одной коммунальной квартире. И это необычное соседство давало свои плоды, в том числе – и в литературе.
Мы составили ТОП-8 знаменитых одесских писателей.
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Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя. Одесские писатели, которые своим творчеством прославили наш город, известны во всем мире, а произведения – актуальны и читаемы по сей день. Сегодня мы решили о них рассказать.
Исаак Эммануилович Бабель
Писатель и драматург
- Дата рождения: 30 июня (12 июля) 1894 года, в Одессе.
- Дата смерти: 27 января 1940 года.
- Написал всего около 80 рассказов, объединенных в сборники; 2 пьесы и 5 киносценариев.
Рекомендуем: «Конармия», «Одесские рассказы», «Еврейские рассказы».
О мистификациях, легендах и былях, связанных с Исааком Бабелем и его жизни Одессе – читайте в историческом очерке Марии Котовой.
Валентин Петрович Катаев
Писатель, драматург, поэт, прозаик, сценарист. Герой социалистического труда
- Родился: 16 (28) января 1897 года, в Одессе.
- Дата смерти: 12 апреля 1986 года.
- Написал: 25 повестей и романов, 82 рассказа и очерка, 27 пьес, 13 сценариев к художественным фильмам.
- Рекомендуем: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Одесские катакомбы», «Цветик-семицветик».
Юрий Карлович Олеша
Писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик.
- Дата рождения: 19 февраля (3 марта) 1899 года, в Елисаветграде (сейчас – Кировоград), с 1902 года жил в Одессе.
- Дата смерти: 10 мая 1960 года.
- Написал: 3 романа, 13 пьес, 6 киносценариев, 2 поэмы.
- Рекомендуем: «Три толстяка», «Зависть».
Илья Ильф и Евгений Петров
Писатели-соавторы
- Дата рождения: Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзильберг) родился 3 (15) октября 1897 года, в Одессе.
- Дата смерти: 13 апреля 1937 года.
- Дата рождения: Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев) родился 30 ноября (13 декабря) 1902 года, в Одессе.
- Дата смерти: 2 июля 1942 года.
- Написали: 7 книг.
- Рекомендуем: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок».
Михаил Михайлович Жванецкий
Писатель-сатирик и исполнитель собственных произведений. Народный артист Украины, Народный артист России
- Родился: 6 марта 1934 года, в Одессе (живет в Москве).
- Умер: 6 ноября 2020 года
- Написал: 13 сатирических книг.
- Рекомендуем: «Собрание произведений» (в 5 томах), «Одесские дачи», «Моя Одесса», «Мой портфель».
- Дата смерти: 6 ноября 2020 года.
Подробно о Михаиле Жванецким, его жизни и творчестве – читайте в очерке Александра Федорова.
А одно из последних интервью Михаила Михайловича можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Григорий Бенционович Остер
Писатель, сценарист, драматург. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями»
- Родился: 27 ноября 1947 года, в Одессе (живет в Москве).
- Написал: 26 книг для детей и взрослых.
- Рекомендуем: «Вредные советы» (1, 2, 3), «Сказка с подробностями», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с коррупцией».
Валерий Павлович Смирнов
Первый из всех родившихся в Одессе писателей, чьи книги были изданы в родном городе стотысячными тиражами
- Дата рождения: 4 июля 1956 года, в Одессе.
- Регалии: Писатель.
- Написал: Более 50 книг.
Рекомендуем: «Транзит через Одессу», «Как на Дерибасовской угол Ришельевской», «Формула клева», «Русско-одесский разговорник».
Анна Григорьевна Яблонская
Драматург, поэт, прозаик, публицист. Лауреат различных международных премий
Дата рождения: 20 июля 1981 года, в Одессе.
Дата смерти: 24 января 2011 года.
Написала: Более 20 пьес.
Рекомендуем: «Семейные сцены», «Дверь», «Консьержка», «Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио».
Конечно, это отнюдь не все одесские писатели, о которых рассказывала «Одесская жизнь». Публикации о них ищите на нашем сайте.
Читайте также об одесских кафе, в которых любили собираться писатели и поэты в ХІХ – начале ХХ веков.
Анечка Яблонская, светлая тебе память, как тебя не хватает. Твоего таланта, твоих глаз и смеха, сколько бы ты могла написать еще..
Спасибо!Очень интересно,заодно по учебе задали,вот и помогло!
Спасибо за топ, а то сразу и не вспомнишь!
Думаю можно добавить Анну Ахматову (Анну Горенко) с 16 станции фонтана..
В в одном толстом журнале, не помню в каком году (примерно с 1980 по 1990) я читал очень забавные одесские рассказы одного талантливого писателя. О писателе помню только одно: он некоторое время работал мастером на заводе им. Октябрьской революции. Может быть, кто-то вспомнит его ?
Рассказы были хороши, без излишней “одесскости”, которой злоупотребляют некоторые артисты (Клара Новикова в образе “тёти Сони” или Машков в роли Гоцмана)…
А где Стас Домбровский?