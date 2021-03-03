Одесса – особый город, где жулики, врачи, сапожники и писатели жили в одной коммунальной квартире. И это необычное соседство давало свои плоды, в том числе – и в литературе. Мы составили ТОП-8 знаменитых одесских писателей.

Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя. Одесские писатели, которые своим творчеством прославили наш город, известны во всем мире, а произведения – актуальны и читаемы по сей день. Сегодня мы решили о них рассказать.

Исаак Эммануилович Бабель

Писатель и драматург

Дата рождения: 30 июня (12 июля) 1894 года, в Одессе.

Дата смерти: 27 января 1940 года.

Написал всего около 80 рассказов, объединенных в сборники; 2 пьесы и 5 киносценариев.

Рекомендуем: «Конармия», «Одесские рассказы», «Еврейские рассказы».

О мистификациях, легендах и былях, связанных с Исааком Бабелем и его жизни Одессе – читайте в историческом очерке Марии Котовой.

Валентин Петрович Катаев

Писатель, драматург, поэт, прозаик, сценарист. Герой социалистического труда

Родился: 16 (28) января 1897 года, в Одессе.

Дата смерти: 12 апреля 1986 года.

Написал: 25 повестей и романов, 82 рассказа и очерка, 27 пьес, 13 сценариев к художественным фильмам.

Рекомендуем: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Одесские катакомбы», «Цветик-семицветик».

Юрий Карлович Олеша

Писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик.

Дата рождения: 19 февраля (3 марта) 1899 года, в Елисаветграде (сейчас – Кировоград), с 1902 года жил в Одессе.

Дата смерти: 10 мая 1960 года.

Написал: 3 романа, 13 пьес, 6 киносценариев, 2 поэмы.

Рекомендуем: «Три толстяка», «Зависть».

Илья Ильф и Евгений Петров

Писатели-соавторы

Дата рождения: Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзильберг) родился 3 (15) октября 1897 года, в Одессе.

Дата смерти: 13 апреля 1937 года.

Дата рождения: Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев) родился 30 ноября (13 декабря) 1902 года, в Одессе.

Дата смерти: 2 июля 1942 года.

Написали: 7 книг.

Рекомендуем: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок».

Михаил Михайлович Жванецкий

Писатель-сатирик и исполнитель собственных произведений. Народный артист Украины, Народный артист России

Родился: 6 марта 1934 года, в Одессе (живет в Москве).

Умер: 6 ноября 2020 года

Написал: 13 сатирических книг.

Рекомендуем: «Собрание произведений» (в 5 томах), «Одесские дачи», «Моя Одесса», «Мой портфель».

Дата смерти: 6 ноября 2020 года.

Подробно о Михаиле Жванецким, его жизни и творчестве – читайте в очерке Александра Федорова.

А одно из последних интервью Михаила Михайловича можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Григорий Бенционович Остер

Писатель, сценарист, драматург. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями»

Родился: 27 ноября 1947 года, в Одессе (живет в Москве).

Написал: 26 книг для детей и взрослых.

Рекомендуем: «Вредные советы» (1, 2, 3), «Сказка с подробностями», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Вредные советы жуликам и ворам и борцам с коррупцией».

Валерий Павлович Смирнов

Первый из всех родившихся в Одессе писателей, чьи книги были изданы в родном городе стотысячными тиражами

Дата рождения: 4 июля 1956 года, в Одессе.

Регалии: Писатель.

Написал: Более 50 книг.

Рекомендуем: «Транзит через Одессу», «Как на Дерибасовской угол Ришельевской», «Формула клева», «Русско-одесский разговорник».

Анна Григорьевна Яблонская

Драматург, поэт, прозаик, публицист. Лауреат различных международных премий

Дата рождения: 20 июля 1981 года, в Одессе.

Дата смерти: 24 января 2011 года.

Написала: Более 20 пьес.

Рекомендуем: «Семейные сцены», «Дверь», «Консьержка», «Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио».

Конечно, это отнюдь не все одесские писатели, о которых рассказывала «Одесская жизнь». Публикации о них ищите на нашем сайте.

Читайте также об одесских кафе, в которых любили собираться писатели и поэты в ХІХ – начале ХХ веков.