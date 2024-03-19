Регистрация на мультитест-2024: что нужно знать абитуриентам

14 марта 2024 года началась регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 11 апреля включительно.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
В этом году регистрация на мультитест происходит исключительно онлайн — в личном кабинете Украинского центра оценки качества образования. Для его создания необходимо:
- указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность;
- указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет»), указать на необходимость создания особых условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом;
- загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
- отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.
- ждать сообщения об успешной регистрации.
Что должны знать участники НМТ
По данным министерства образования, основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 11 по 19 июля.
Сдать мультитест можно будет как в Украине, так и за рубежом.
НМТ в 2024 году будет включать три обязательных предмета: украинский язык, математика и история Украины 16-21 веков, а также один на выбор абитуриента: иностранный язык, биология, физика и химия, украинская литература и география.
Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.
Абитуриентам советуют не медлить с регистрацией, чтобы иметь время для устранения недостатков или внесения необходимых изменений.