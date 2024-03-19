Новости Одессы и Одесской области

Регистрация на мультитест-2024: что нужно знать абитуриентам

Регистрация на мультитест-2024: что нужно знать абитуриентам

14 марта 2024 года началась регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 11 апреля включительно. 

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

В этом году регистрация на мультитест происходит исключительно онлайн — в личном кабинете Украинского центра оценки качества образования. Для его создания необходимо:

  • указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность;
  • указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет»), указать на необходимость создания особых условий, выбрать из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом;
  • загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.
  • ждать сообщения об успешной регистрации.

Что должны знать участники НМТ

По данным министерства образования, основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 11 по 19 июля.

Сдать мультитест можно будет как в Украине, так и за рубежом.

НМТ в 2024 году будет включать три обязательных предмета: украинский язык, математика и история Украины 16-21 веков, а также один на выбор абитуриента: иностранный язык, биология, физика и химия, украинская литература и география.

Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 15 апреля.

Абитуриентам советуют не медлить с регистрацией, чтобы иметь время для устранения недостатков или внесения необходимых изменений.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua