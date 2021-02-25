В Одессе девять из десяти официальных безработных – это специалисты с высшим образованием. Такие данные приводят в Одесском областном центре занятости (ОЦЗ). Забыть о своем дипломе, а иногда – и о многолетнем опыте работы по специальности, становится подчас необходимым условием для того, чтобы просто выжить и прокормить свою семью.

Когда упала индустрия

Может показаться, что в 90-х мы это уже проходили. Инженеры, торгующие ширпотребом на расплодившихся толкучках, учителя и культработники, ушедшие в челночный бизнес. Однако тогда ситуация была другая. Страна, пока еще огромная и советская, готовила кадры для своей индустрии, в чисто административном порядке согласовывая спрос и предложение на дипломированных специалистов. Просто в начале 90-х индустрия эта рухнула вместе со страной, и миллионы подготовленных под конкретные рабочие места специалистов остались не у дел. Но тогда это ударило практически по всем категориям работников – от разнорабочих до управленцев.

…Уже в то время Сергей трезво оценил перспективы своего университетского диплома и даже не стал искать работу по специальности. Да, в последние годы инженер электронно-вычислительных систем – работа вполне востребованная, но до этих возможностей надо было дожить еще лет пятнадцать. Перебрав несколько вариантов заработка, Сергей остановился на сборке корпусной мебели.

– Я не хочу зависеть от кого-то или от чего-то, – говорит Сергей, объясняя свое нежелание возвращаться в профессию.

Полученный много лет назад диплом, точнее – знания, использует для дополнительного заработка – занимается репетиторством, подтягивает молодежь по математике. Его дауншифтинг – отказ от карьерного роста – родом из девяностых, когда работы не было практически ни для кого. Сейчас ситуация иная, хотя для интеллигенции тоже довольно-таки неблагоприятная.

140 дней обычно достаточно, чтобы человек нашел новую работу. Для рабочих и неквалифицированных работников этот срок обычно существенно меньше.

Диплом как пропуск в безработные

Федор говорит, что часто вспоминает одного героя из фильма «Квартета И». Того, который не смог убедить себя же, восьмилетнего, что сутки через двое и казенная форма – это достаточно круто. Ну, уж если с полетами в космос – не сложилось. На бирже труда Федор, как и немало его коллег, оказался вследствие чрезвычайно результативной реформы государственной прессы.

После нескольких безуспешных попыток найти работу по специальности устроился охранником на одну из одесских производственных баз. Да, зарплата – минималка. Но, во-первых, во многих СМИ предлагают практически те же деньги за работу, требующую куда больших усилий, зачастую – при необходимости ежедневно через весь город ездить в офис. Во-вторых, нынешняя неквалифицированная работа оставляет Федору массу свободного времени, которое можно использовать как для творческой самореализации, так и для дополнительного заработка. Подработки-то как раз, как и у Сергея, связаны со специальностью, прописанной в дипломе, – журналистика или пиар.

– Конечно, при наличии достойного предложения, я вернулся бы в журналистику. Ведь пока, собственно, не порывал с ней окончательно, – говорит Федор, однако отмечает, что наличие скромной необременительной работы позволяет ему не бросаться на любое предложение, вплоть до самых невыгодных. Запросы – отнюдь не безразмерные, чтоб выходило хотя бы на среднюю по области зарплату, а сейчас это около 10 тысяч гривен. Однако пока ничего стоящего ему не попадалось. И в этом нет ничего удивительного. Найти работу по специальности сейчас проблематично не только для журналистов, но и для многих работников с высшим образованием.

30 тысяч вакансий готовы сегодня предложить одесские работодатели. Нужны, прежде всего, рабочие, особенно – высокой квалификации.

Слишком много образованных

– У нас уже несколько лет существует профессионально-квалификационный дисбаланс. Все вакансии, которые сейчас есть на рынке труда, это преимущественно вакансии рабочих, – поясняет Светлана Мельник, начальник отдела организации предоставления услуг работодателям Одесского ОЦЗ.

Проблема в том, говорит специалист, что «сейчас почти 80% выпускников средних школ идут получать высшее образование». Соответственно, изначально видят себя рабочими не больше 20% молодых людей. Тем временем с начала 2000-х украинская промышленность начала выходить из беспросветного упадка. И хотя сегодня она сильно – процентов на сорок – отстает от индустрии советской Украины, потребность в рабочих руках все же возникла.

Удовлетворять ее оказалось некому. Старые кадры преимущественно вышли из трудоспособного возраста, молодежь чуть ли не поголовно ринулась в университеты.

– Потребность в рабочих кадрах на рынке труда не только Одесской области, но и Украины в целом наблюдается в течение последних 5-10 лет, – констатирует Светлана Мельник.

Роман эту потребность прочувствовал за несколько лет до того, как это стало мейнстримом. Лет десять он проработал в различных телерадиокомпаниях – государственных и частных. За это время он шесть раз сменил место работы, преимущественно – в связи со всевозможными реорганизациями и ликвидациями. Лет 15 назад решил покинуть журналистскую стезю.

– Мне моя нервная система была дорога, как память, – шутит Роман, объясняя свое давнее решение и нынешнее нежелание возвращаться в журналистику.

Он считает, что сейчас работа в масс-медиа требует еще большего темпа и сопряжена с еще более высоким уровнем стресса. В 2006-м Роман стал кузнецом – «освоил сварку, а с болгаркой и раньше умел обращаться». Потом был менеджером на складе LED-продукции, работал в колл-центре энергетической компании, последние три года занимается ремонтом стиральных машин. Сейчас это уже физически сложно. Особенно напрягает транспортировка, из-за которой в настоящее время Роман находится на условном больничном – потянул связки. При этом нынешнее занятие по соотношению прибыль-усилия он все равно считает более подходящим.

Переизбыток дипломированных специалистов на рынке труда снижает цены на их услуги. И порой интеллигенты идут в рабочие именно потому, что на свои интеллигентские доходы содержать семью – не в состоянии.

Именно это обстоятельство заставило Андрея – музыканта, выпускника консерватории – устроиться рабочим по сборке бойлеров. Для души и для подработки руководит местным любительским хором. По иронии судьбы, именно здесь много лет назад было его первое рабочее место.

Да, прямо сейчас на сайте ОЦЗ, причем уже довольно долго, есть вакансии вокалистов и режиссеров Одесской оперы с окладом от 20 до 27 тысяч гривен. Работники здесь нужны, по сути, уникальные. И оклад вроде приличный. Но он мало отличается, скажем, от суммы, которую компания «ТИС» предлагает машинисту тепловоза – 26 тысяч. Да, есть 78 вакансий для врачей, порой с окладом до 20 тысяч. Но спрос и предложение географически не совпадают. Высокооплачиваемые вакансии – в Одессе, а медик-соискатель, скажем, в Рени. Необходимость за немалые деньги снимать жилье в Одессе может свести на нет всю привлекательность вакансии.

51 тысяча безработных в Одесской области зарегистрирована в прошлом году. В 2019-м их было сорок тысяч. Рост безработицы связывают с текущей пандемией.

Из прослойки – в рабочий класс

Конечно, в целом не все так безысходно, и варианты устроиться по своей профессии обычно остаются. Большинство наших собеседников упоминают те ниточки, которые связывают их с оставленной профессией. Важно только понимать, что ситуация на рынке труда сейчас не такая, как в 90-х. Работа есть, притом часто – с адекватным заработком. Просто надо смирить гордыню и взяться за дело, которое сможет обеспечить вам достойное существование, если уж так получилось, что в этой стране ваш диплом никому не нужен.

В Одессе уже десять лет работает Центр профессионально-технического образования ОЦЗ. Здесь лицензированы 32 востребованные рабочие профессии. В прошлом году больше тысячи одесситов получили там новую специальность. В отделе информационной работы Одесского ОЦЗ мы узнали, что 38% переучившихся имели высшее образование. То есть одесситы адекватно реагируют на сложившуюся ситуацию, не зацикливаются на вопросах престижа и статуса, и идут работать туда, где они нужны. Конечно, едва ли многих радует то, что приходится отказываться от некогда приобретенной специальности, возможно – любимого дела. Но все же это куда лучший исход, чем перебиваться случайными заработками или работать за копейки, отдавая дань памяти

своему диплому.

Иван Шевчук

Фото Одесского Центра профессионального образования

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