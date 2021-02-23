Безработные одесситы смогут получать деньги за общественные работы

Общественные работы проводятся в рамках реализации Программы занятости населения г. Одессы на период до 2022 года. Организованы они для всех одесситов, состоящих на учете в Службе занятости. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность. Она носит временный характер и, преимущественно, не требует специальной профессиональной подготовки. Сегодня такие работы организуются в учреждениях коммунальной сферы. А уже в марте безработные будут направляться в районные территориальные центры социального обслуживания для оказания помощи одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью. В частности, в связи с карантинными ограничениями, предусмотрена курьерская доставка пожилым людям товаров первой необходимости.

В период карантина оплачиваемые общественные работы становятся все более актуальными. Ведь коронакризис существенно сократил рынок труда, и работодатели все меньше заявляют о потребности в кадрах. А участие в общественных работах сегодня дает возможность хотя бы временно решить проблему занятости граждан, оказавшихся безработными.

Так, кроме пособия по безработице, участник работ получает заработную плату, которая не может быть меньше размера минимальной (6000 грн). Также на него распространяются все права и социальные гарантии, предусмотренные для работающих граждан, в том числе – период занятости засчитывается в страховой стаж.

Дополнительную информацию по вопросу участия в оплачиваемых общественных работах можно получить в:

Городском центре занятости (ул. Ген. Петрова, 22-В, тел. 705-50-21, 705-50-12);

Суворовском районном центре занятости (пр-т Добровольского, 145-а, тел. 705-16-34);

Управлении труда Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета (тел. 726-66-68).