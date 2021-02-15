«Моя дочь – бухгалтер с 40-летним стажем. Но уже длительное время она состоит на учете в центре занятости. Зарплата на последнем месте работы была 5000 гривен. Какое пособие ей должны платить? Елена Косенко, пгт Высокий, Харьковская область».

От чего зависит размер пособия по безработице?

Размер и период выплаты пособия по безработице зависит от страхового стажа, размера заработной платы, а также от того, по какой статье был уволен работник. Регулируется назначение и выплата государственной помощи статьями 22 и 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» № 1533 от 2 марта 2000 года (в редакции от 20.12.2020 года).

Размер пособия по безработице, согласно названному закону, определяется в процентах к средней заработной плате работника и составляет:

при наличии стажа до 2 лет – 50%;

при стаже от 2 до 6 лет – 55%;

при стаже от 6 до 10 лет – 60%;

при стаже свыше 10 лет – 70%.

Надо учесть и такой момент: чем дольше безработный состоит на учете, тем меньше становится сумма выплат. Первые 90 дней пособие составляет 100% назначенной помощи, следующие 90 дней – 80%, в дальнейшем платят только 70%.

К сведению

Минимальный размер помощи по безработице на период карантина был увеличен с 650 гривен до 1000 гривен. Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодняшний день такой показатель равен 2270 гривням, соответственно максимальный размер пособия по безработице – 9080 гривен в месяц.

Как долго государство помогает безработному?

Общая продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. В то же время период выплат может быть и больше, и меньше, в зависимости от нюансов, например:

для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления права выхода на пенсию) – 720 дней;

при увольнении с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон – 270 дней;

для переселенцев, а также молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы, – 180 дней.

Ольга Новикова

Фото: kh.vgorode.ua

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