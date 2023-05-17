Кондитер-самоучка из Троицкого превращает торты в настоящее произведение искусства

Каждый свой торт кондитер из Троицкого Любашевской территориальной громады Ирина Токан мастерски превращает в произведение искусства. Лакомство выглядит так вкусно и изысканно, что невольно хочется его попробовать.

Кондитерским делом женщина занимается уже семь лет. Еще работая секретарем местного сельского совета, увлеклась выпечкой. Сначала пекла торты для семейных праздников. Постепенно ее кулинарные произведения перебрались на праздничные столы родных и близких. Даже стали неизменным атрибутом официальных сельских торжеств. Своим кулинарным мастерством Ирина Токан неоднократно удивляла посетителей гастрономического колбасного фестиваля, который проходил в Любашевке.

Экономист по образованию, Ирина десять лет трудилась в Троицком сельском совете. После его реорганизации некоторое время заботилась о внутренне перемещенных гражданах. Заниматься кондитерским делом профессионально и в мыслях не было, но жизнь заставила сменить профессию.

Почему и как решила стать кондитером

Ирина сначала училась онлайн на бесплатных мастер-классах по приготовлению десертов и декора. Постепенно обзавелась необходимыми для выпекания тортов кухонными аксессуарами и оборудованием.

Профессиональной мастерицей она себя отнюдь не считает, но испеченные ею вкусные и эстетически привлекательные торты «убеждают» в противоположном.

Новое дело Ирина Токан осваивала своими силами, ведь в бойковском роде ее матери (девичья фамилия — Сокол) были только модистки и искусные хозяйки. И ни одного кондитера!

По преданию, когда в 1951-м бойков принудительно переселяли на юг Украины, товарняк, в котором перевозили семью Соколов и еще две семьи, на какой-то промежуточной железнодорожной станции «потерялся». Позже их доставили на Харьковщину, но впоследствии горцы таки добрались до поселившихся в Березовском районе земляков в выселенной нквдистами немецкой колонии.

По родительской линии Ирина происходит из мелких одесских купцов Орловских. Маленьким ее отца-сироту усыновила родная тетя. В бурных 20-х годах прошлого столетия коммерсанты бежали от погромов в провинцию. Из семейного наследия Ирине Токан досталось только семейное фото, датированное концом XIX века…

Изредка троичанке помогает печь торты ее сваха Людмила — вынужденная переселенка из Угледара. Муж мастерицы Владимир уже второй год служит в ВСУ.

Испечь вкусный торт — одно дело, а вот его украшение превращает вкусность в дизайнерский шедевр. Среди заказов преобладают патриотические или профессиональные сюжеты. Однажды для маленького именинника заказали торт «Пес Патрон».

Кулинарка производит на заказ еще и изысканные свадебные караваи. Занималась выпечкой сдобы под онлайн-руководством опытной пекарки.

Коровай — символ единения двух влюбленных и рождение новой семьи. Издавна к его выпечке относились очень ответственно, это был целый обряд. И хотя времена меняются, становятся другими люди и обычаи, кондитеры стараются максимально сберечь лучшие традиции украинского народа, внося собственные элементы.

Развивать собственный бизнес нелегко. С началом пандемии коронавируса и сейчас, во время войны, люди меньше устраивают семейных праздников и свадеб, поэтому у Ирины заказов почти нет.

В отчаяние создатель «сладкого счастья» не впадает, а уже вдохновенно работает над эскизом праздничного торта «Победа Украины!».

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