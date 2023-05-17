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Смерть двойняшек в Одессе: новый поворот в деле

Смерть двойняшек в Одессе: новый поворот в деле

По факту смерти двух 4-летних детей в Одессе, мальчика и дедушки, правоохранители открыли два уголовных дела — на мать детей и на медика, которую мать нашла через сайт объявлений. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Напомним, что два четырехлетних ребенка погибли в Одессе в ночь на 14 мая. Сначала была версия, что в их гибели виноват детский врач, которую мать детей нашла по объявлению на «ОLХ».

Позже стали известны детали: по версии медиков, вероятной причиной трагедии стало отравление неизвестным веществом.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, девочку доставили в больницу около четырех часов утра в тяжелом состоянии, где она пробыла пять часов. После интенсивной терапии, отметил врач, было определенное улучшение состояния, после чего ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких. Около десяти утра у девочки остановилось сердце, и несмотря на попытки реанимации, в 10:45 врачи констатировали смерть.

Правоохранители предварительно установили, что накануне детям стало плохо и мать попыталась самостоятельно оказать им медицинскую помощь, а когда это не помогло — позвала медицинскую сестру. Именно поэтому правоохранители открыли два уголовных дела:

  • по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»);
  • ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

По первому уголовному делу – это умышленное убийство малолетнего ребенка – грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Но тут правоохранители пока рассматривают несчастный случай. А вот по второму уголовному делу медику, которую мать нашла на сайте «OLX», ей грозит ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В рамках начатых производств назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти детей.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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