Кондитерский инвентарь для кулинарных шедевров

Услышав слово «десерт», многие из нас сразу же представляют торты, пирожные, шоколад, варенье, пастилу и всевозможные сладости, которые способны украсить не только праздничный стол, но и стать приятным завершением обеда или ужина.

Это вкусное дополнением к кофе или чаю, является к тому же отличным антидепрессантом. Ведь сладкое поднимает настроение. Причем многим приносит удовольствие не только поедание десертов, но и их приготовление. Это настоящее искусство, которое никого не оставит равнодушным.

Конечно, для создания кулинарных шедевров понадобятся качественные продукты и необходимый кондитерский инвентарь, который можно найти, например, на https://kondishop.com.ua/. Здесь есть все, начиная от форм для выпечки и заканчивая кондитерским сырьем. Вам помогут сделать правильный выбор, чтобы порадовать гостей или удивить клиентов.

Перечень необходимых инструментов

Ассортимент кондитерского инвентаря очень широк. Все дело в том, что постоянно появляются новые десерты, для приготовления которых нужны разные приборы. Но все же есть перечень стандартных инструментов, которые просто необходимы кондитеру.

К ним относятся:

скалки для раскатки теста;

сита для просеивания муки;

венчики для взбивания белков, желтков крема;

кондитерские мешки с насадками для украшения;

ножи, лопатки, шпатели;

вырубки для создания фигурного печенья;

противни;

формы для выпечки.

Силиконовые формы – просты в работе

В последнее время в обиход прочно вошли силиконовые формы. Цена на них приемлемая, в особом уходе они не нуждаются, выпечка в них не прилипает и не пригорает. Их нужно смазать маслом только один раз, перед первым использованием.

Сама по себе форма мягкая, поэтому перед разливом теста ее нужно поставить на противень или решетку. Вынимать выпечку из формы желательно после ее остывания.

Силиконовые формы – универсальны в использовании, они легко выдерживают перепад температур от -40оС до +240оС, но вот открытый огонь им противопоказан.

Также не стоит хранить такие формы рядом с ножами или ножницами, они быстро повреждаются и становятся непригодными. Ни в коем случае для мытья не используют ершики и абразивные чистящие средства, вполне достаточно мягкой мочалки или салфеток.

Из силикона изготавливают самые разнообразные формы: кексы, замки, сердечки, божьи коровки, мишки, бабочки, цветы, геометрические фигуры, мультипликационные герои. Подобрать подходящую силиконовую форму можно также на kondishop.com.ua.

Срок службы качественного изделия – 1000 запеканий. А это ничуть не меньше, чем у стандартных металлических форм. Хотя каждый кондитер выбирает то, с чем ему легче и удобнее работать.

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