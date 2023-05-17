В Одессе в одном из районов отменили новострой (фото)

В Хаджибейском (Малиновском) районе Апелляционный суд отказал застройщику в праве на участок городской земли по ул. Пестеля стоимостью более 24 миллионов гривен. На этом участке до конца 2023 года планировалось завершить строительство 16-этажного жилого дома («Парковый-2»). Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд г. Одессы оставил в силе решение суда первой инстанции по земельному участку площадью 0,38 гектара по ул. Пестеля в микрорайоне Сахарной деревни и стоимостью 24,5 миллиона гривен в Одессе. Здесь был заложен фундамент и начато строительство жилого дома под названием ЖК «Парковый 2».

Прокурор в суде доказал, что землю Одесский городской совет передал в аренду для строительства внеконкурентным способом, вопреки требованиям законодательства.

Земельный участок предприятию предоставлен для строительства нового объекта – двухсекционного 16-этажного жилого дома с торговыми и офисными помещениями и подземным паркингом, с последующим сносом уже существующих нежилых зданий.

Речь идет о участке на Пестеля, 35, в отношении которого в феврале 2023 года общество с дополнительной ответственностью «Производственное строительно-монтажное объединение «Одесстрой» обратилось в Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

На сайте застройщика сообщается, что строительство приостановлено в ноябре 2022 года. Но до этого квартиры активно продавались и цена была достаточно высокой: 25 тысяч гривен за 1 кв метр. Что интересно, часть квартир к приостановке строительства была продана.

Суд признал недействительными решение горсовета и договор аренды и обязал предприятие вернуть земельный участок территориальной громаде Одессы. По данным сервиса YouControl «Производственное строительно-монтажное объединение «Одесстрой» основано в 2021 году. В настоящее время конечным бенефициаром является одессит Борис Малик.

«Одесстрой» ведет строительство еще двух новостроек в Хаджибейском районе: 12-этажный дом по ул. Ефимова и 10-этажный дом по ул. Прохоровской. Оба дома планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

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Фото: Одесская областная прокуратура, Энциклопедия новостроек