В этом видео показываем памятники последних времен, отражающие уникальный дух Одессы: юмор, изобретательность и искренность. А еще Александр Отдельнов рассказывает об исторических фигурах, изобретениях и даже забытом плюшевом мишке, который напомнит о важности сохранять детские мечты.

Какой памятник в Одессе связан со Звездными войнами?

Почему одесситы не любят памятник своему первому мэру?

Какую схему с брусчаткой придумал Дерибас?

Где в Одессе стоит первый в мире памятник Карлсону?

Изобретатели, Карлсон и типичная одесситка

А знаете ли вы, что именно в Одессе появился первый в мире памятник Карлсону? Этот «красивый, умеренно упитанный человек» появился благодаря творчеству известного скульптора Михаила Ревы и мецената Германа Когана. Почему именно Карлсон так точно отражает дух одесситов, рассказываем в полном видео и ответ может вас очень удивить!

Особое место в галерее городских памятников занимает скульптура мадам Стороженко — собирательный образ типичной одесситки, которую можно встретить на Привозе. В ее чертах каждый узнает свою соседку, подругу или любимую продавщицу — человека, готового выслушать и дать мудрый совет. Эта скульптура приобрела особое значение сейчас, во время войны, став символом душевного тепла и поддержки.

История города богата изобретателями и новаторами. Здесь стоит памятник Стефану Джевецкому, создателю первой в стране подводной лодки с педальным приводом. Некоторые из его изобретений до сих пор используются по всему миру!

Не обошла Одессу и волна мировых технологических инноваций — в городе установлен трогательный памятник Стиву Джобсу с надписью «Спасибо, Стив». История его создания молодым художником Кириллом Максименко заслуживает отдельного рассказа.

Градоначальник или кладоискатель?

А что касается памятника Дерибасу… Почему одесситы прозвали его «кладоискателем» и какая интересная история связана с постаментом из итальянской брусчатки? Об этом и многом другом вы узнаете в полном выпуске нашего видео.

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