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Кодыму зарыбляют молодняком промысловых видов рыб в количестве десятков тысяч

Кодыму зарыбляют молодняком промысловых видов рыб в количестве десятков тысяч

Кодыма — река детства для жителей надкодымских сел. Старожилы помнят, как на станции Заплазы в больших плетеных корзинах продавали раков. И надеются, что их также будут разводить в промышленных масштабах.

Как толстолобик помогает водоему

Рыбовод Сергей Поперечный

Рыбовод Сергей Поперечный

В пределах Заплазского водохранилища, что на Кодыме, зарыбление проводится работниками предприятия «Синергия-Э», которое, согласно Режиму специального товарного рыбного хозяйства, осуществляет здесь рыбохозяйственную деятельность. Каждую осень популяция биоресурсов реки Кодыма пополняется десятками тысяч молодняка промышленных видов рыб. Зарыбок в основном закупается на Виннитчине.

В водоем каждый раз запускают около десяти тонн двухлеток толстолобика, белого амура и карпа. Количество биоресурсов соответствует обоснованиям и рекомендациям, предоставленным рыбоводам учеными института рыбного хозяйства. Рыбовод Сергей Поперечный рассказал, что сейчас продолжается промышленный вылов рыбы. Самый большой толстолобик, который попал в рыболовные сети, весил около 40 килограммов.

Зарыбление Кодымы, прежде всего толстолобиком, способствует очищению речной воды. Ведь эта рыба является лучшим биологическим мелиоратором водоемов. Весной новоселы препятствуют разрастанию и цветению сине-зеленых водорослей, что может привести к удушью рыбы летом от недостатка кислорода. 

Заплазское водохранилище используется как рекреационная зона. Здесь есть общественный пляж и базы отдыха, где оздоравливаются много людей из окрестных сел и всей Украины.  

И реку охраняют, и мальков заселяют

Кормление рыбы

Кормление рыбы

Рыбаки-любители из Гвоздавки, Ясенового и Зеленогорского в очередной раз планируют заселить реку мальками карпа и растительноядных белого амура и толстолобика. 

Еще в 2016-м инициаторы природоохранной акции — жители села Гвоздавка Вторая Зеленогорской громады Михаил Епур, Дмитрий Диденкул и Василий Шликарь — при поддержке тогдашних районных властей организовали полсотни заядлых рыбаков, чтобы восстановить фауну в Кодыме. Собрав 60 тысяч гривен, закупили полторы тонны малька в одном из рыбопитомников Чечельницкого района, что на Виннитчине. Перед зарыблением рыбаки на своих лодках провели полную инспекцию 85-гектарного речного плеса реки Кодымы в пределах Гвоздавки — Ясенового и обезвредили много неразрешенных рыболовных снастей.

Михаил Епур

Михаил Епур

Позже создали общественную организацию любителей рыбной ловли и отряд самообороны, чтобы оберегать реку от браконьеров и очистить прибрежную зону от разного мусора.

Местные жители рады, что ребята хорошее дело делают для возрождения реки-кормилицы. Ведь последний раз Кодыму зарыбляли лет 35 назад, еще при колхозах. И для поддержки ВСУ предприниматели предоставляют рыбу для изготовления вкусных консервов.

Поэтому рациональное хозяйствование вместе с проведением природоохранных мероприятий будут способствовать возрождению реки, чистоте окружающей среды и развитию региона.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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