Новини Одеси та Одеської області

Кодиму зариблюють молодняком промислових видів риб у кількості десятків тисяч

Кодиму зариблюють молодняком промислових видів риб у кількості десятків тисяч

Кодима — ріка дитинства для жителів надкодимських сіл. Старожили пам’ятають, як на станції Заплази у великих плетених кошиках продавали раків. І сподіваються, що їх також будуть розводити у промислових масштабах.

Як товстолобик допомагає водоймі?

Рибовод Сергій Поперечний

Рибовод Сергій Поперечний

В межах Заплазького водосховища, що на Кодимі, зариблення проводиться працівниками підприємства «Синергія-Е», яке, згідно з Режимом спеціального товарного рибного господарства, здійснює тут рибогосподарську діяльність. Щоосені популяція біоресурсів річки Кодима поповнюється десятками тисяч молодняка промислових видів риб. Зарибок здебільшого закуповується на Вінниччині.

У водойму щоразу запускають близько десяти тонн дволіток товстолобика, білого амура і коропа. Кількість біоресурсів відповідає обґрунтуванням та рекомендаціям, наданим рибоводам вченими інституту рибного господарства. Рибовод Сергій Поперечний розповів, що зараз триває промисловий вилов риби. Найбільший товстолобик, який втрапив у рибальські сіті, важив близько 40 кілограмів.

Зарибнення Кодими, насамперед товстолобиком, сприяє очищенню річкової  води. Адже ця риба є найкращим біологічним меліоратором водойм. Навесні новосели перешкоджають  розростанню і цвітінню синьо-зелених водоростей, що може призвести до задухи риби влітку від нестачі кисню. 

Заплазьке водосховище використовується як рекреаційна зона. Тут є громадський пляж та бази відпочинку, де оздоровлюються багато людей з навколишніх сіл та всієї України.  

І річку охороняють, і мальків заселяють

Годування риби

Годування риби

Рибалки-любителі з Гвоздавки, Ясенового та Зеленогірського вкотре планують заселити річку мальками коропа та рослиноїдних білого амура і товстолобика. 

Ще 2016-го ініціатори природоохоронної акції — жителі села Гвоздавка Друга Зеленогірської громади Михайло Єпур, Дмитро Діденкул і Василь Шлікар — за підтримки тодішньої районної влади організували пів сотні затятих рибалок, щоб відновити фауну в Кодимі. Зібравши 60 тисяч гривень, закупили півтори тонни малька в одному з риборозплідників Чечельницького району, що на Вінниччині. Перед зарибленням рибалки на своїх човнах провели повну інспекцію 85-гектарного річкового плеса річки Кодими в межах Гвоздавки — Ясенового і знешкодили чимало недозволених риболовецьких снастей.

Михайло Єпур

Михайло Єпур

Пізніше створили громадську організацію любителів рибної ловлі і загін самооборони, щоб оберігати річку від браконьєрів та очистити прибережну зону від різного сміття.

Місцевий люд радий, що хлопці гарну справу роблять для відродження річки-годувальниці. Адже востаннє Кодиму зариблювали років 35 тому, ще за колгоспів. І задля підтримки ЗСУ підприємці надають рибу для виготовлення смачних консервів.

Тож раціональне господарювання разом з проведенням природоохоронних заходів сприятимуть відродженню річки, чистоті довкілля та розвитку регіону. 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати