Кодиму зариблюють молодняком промислових видів риб у кількості десятків тисяч

Як товстолобик допомагає водоймі?

В межах Заплазького водосховища, що на Кодимі, зариблення проводиться працівниками підприємства «Синергія-Е», яке, згідно з Режимом спеціального товарного рибного господарства, здійснює тут рибогосподарську діяльність. Щоосені популяція біоресурсів річки Кодима поповнюється десятками тисяч молодняка промислових видів риб. Зарибок здебільшого закуповується на Вінниччині.

У водойму щоразу запускають близько десяти тонн дволіток товстолобика, білого амура і коропа. Кількість біоресурсів відповідає обґрунтуванням та рекомендаціям, наданим рибоводам вченими інституту рибного господарства. Рибовод Сергій Поперечний розповів, що зараз триває промисловий вилов риби. Найбільший товстолобик, який втрапив у рибальські сіті, важив близько 40 кілограмів.

Зарибнення Кодими, насамперед товстолобиком, сприяє очищенню річкової води. Адже ця риба є найкращим біологічним меліоратором водойм. Навесні новосели перешкоджають розростанню і цвітінню синьо-зелених водоростей, що може призвести до задухи риби влітку від нестачі кисню.

Заплазьке водосховище використовується як рекреаційна зона. Тут є громадський пляж та бази відпочинку, де оздоровлюються багато людей з навколишніх сіл та всієї України.

І річку охороняють, і мальків заселяють

Рибалки-любителі з Гвоздавки, Ясенового та Зеленогірського вкотре планують заселити річку мальками коропа та рослиноїдних білого амура і товстолобика.

Ще 2016-го ініціатори природоохоронної акції — жителі села Гвоздавка Друга Зеленогірської громади Михайло Єпур, Дмитро Діденкул і Василь Шлікар — за підтримки тодішньої районної влади організували пів сотні затятих рибалок, щоб відновити фауну в Кодимі. Зібравши 60 тисяч гривень, закупили півтори тонни малька в одному з риборозплідників Чечельницького району, що на Вінниччині. Перед зарибленням рибалки на своїх човнах провели повну інспекцію 85-гектарного річкового плеса річки Кодими в межах Гвоздавки — Ясенового і знешкодили чимало недозволених риболовецьких снастей.

Пізніше створили громадську організацію любителів рибної ловлі і загін самооборони, щоб оберігати річку від браконьєрів та очистити прибережну зону від різного сміття.

Місцевий люд радий, що хлопці гарну справу роблять для відродження річки-годувальниці. Адже востаннє Кодиму зариблювали років 35 тому, ще за колгоспів. І задля підтримки ЗСУ підприємці надають рибу для виготовлення смачних консервів.

Тож раціональне господарювання разом з проведенням природоохоронних заходів сприятимуть відродженню річки, чистоті довкілля та розвитку регіону.