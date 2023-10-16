Почему семья Турских из села Ясеново никогда не переедет жить в город?

Повседневная бытовая жизнь в селе

Не боится работы счастливая жена, мать и бабушка Татьяна Турская из села Ясеново Первое Зеленогорской общины. Как «запряглась» с юности в сельскую жизнь, так до сих пор, несмотря на болячки, дает порядок в оборо, огороде и доме.

В труде и согласии живут они с мужем Николаем, с которым приобрели четырех любящих детей, имеют одиннадцать внуков, трех зятей и невестку. К нелегкому труду приступают с утра.

Турские, как и любая трудолюбивая сельская семья, живут за счет собственного хозяйства, в основном дойного стада. Их подворье — ухоженное и уютное. Хотя за его кулисами скрываются неотъемлемые моменты сельской жизни: заготовка сена, кормов, выпас дойного стада и т.д. По этому поводу Турские говорят: летом – трава, зимой – дрова!

Еще не будучи пенсионерами, супруги, оставшись без работы, начали заготавливать молоко у населения для перерабатывающего предприятия. Также плоды своего труда реализовывали на знаменитом «Привозе». Всегда жизнерадостная хозяйка вместе с мужем каждое воскресенье легковушкой, полной лавки: сыра, сметаны, масла, молока, душистых рулетов и хлеба — ездили торговать в Одессу. А потом домой, чтобы снова окунуться в круговорот сельских хлопот.

Пекарский офис с подогревом полов

Чтобы умелой теще было удобнее стряпать, зятья переоборудовали летнюю кухню под ее пекарский «офис».

Восстановили большую крестьянскую печь-кормилицу, обложили все изразцом, а еще, не поверите, смастерили пол с подогревом.

Татьяна Турская рассказала, что цивилизовать ее рабочее место предложил самый молодой зять Юрий. Как-то он изрядно натер мозоли, вытаскивая воду из колодца, чтобы напоить скот. Вскоре провел проточную воду, что значительно облегчило работу. Также любящие зятья профинансировали газификацию дома. А еще помогли тестю приобрести «железного» коня.

Года три назад Татьяна внезапно заболела. Большая семья дружно бросилась спасать маму. Чудом женщина пришла в себя, но на «Привозе» уже не торгует.

Татьяна Ивановна помогала землякам печь пироги для защитников. Недавно внукам-школьникам напекла тортов и наварила вареников, чтобы те должны были отнести на сельскую благотворительную ярмарку. Вырученные средства задонатили на нужды воинов ВСУ.

Поварила и для строителей, восстанавливающих хозяйственные постройки в доме сына Саши, уничтожены пожаром. Огонь также уничтожил все запасы сена и соломы, припасенные для сытой зимовки скота. К счастью, земляки не оставили многодетную семью на произвол судьбы: кто-то подарил кукурузу, кто-то сено и солому.

В «офисе» хозяйки от печи снова удивительно пахнет свежеиспеченным хлебом. Картофель Татьяна Ивановна кладет на стол и обмазывает не менее душистым маслом. И всегда ждет дорогих гостей.

Дочери Валентина, Наталья и Надежда с мужчинами и детьми часто наведываются из Одессы и Николаева к своим родителям. Знают, что их всегда ждут любящие родители и щедро накрытый стол.