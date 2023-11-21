Новости Одессы и Одесской области

В интернете продают «сувениры» из разрушенного ракетой Спасо-Преображенкского собора в Одессе

В интернете продают «сувениры» из разрушенного ракетой Спасо-Преображенкского собора в Одессе

Неизвестные выставили на продажу фрагменты разрушенного летом после попадания ракеты «Оникс» Спасо-Преображенского собора. В качестве сувенира предлагают приобрести балясины из наиболее пострадавшей части храма.

«Лот» размещен на крупнейшей интернет-площадке для коллекционеров, ценителей древности и любителей артефактов истории.

В частности, коллекционерам предлагают мраморную балясину с дефектами.

«Приобретение данного лота это хороший экспонат в коллекцию», — пишут продавцы.

На фото, которое разместили дельцы, показано разрушенное алтарное ограждение в Спасо-Преображенском соборе Одессы и выделено месторасположение балясин.

Спасо-Преображенский собор в Одессе, разрушенный россиянами во время массированной атаки 23 июля 2023 года, является современным сооружением — копией святыни, построенной в конце ХVIII в. Собор был заложен в 1795 году, но в 1936 году он был полностью разрушен и отстроен заново в 1999-2011 гг.

Наибольшие разрушения во время атаки здание получило в восточной, алтарной части — одна из стен имеет нестабильное положение и может обрушиться.

Сейчас храм продолжает страдать из-за дождливой погоды. Строение требует скорейшей консервации.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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