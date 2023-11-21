В интернете продают «сувениры» из разрушенного ракетой Спасо-Преображенкского собора в Одессе

«Лот» размещен на крупнейшей интернет-площадке для коллекционеров, ценителей древности и любителей артефактов истории.

В частности, коллекционерам предлагают мраморную балясину с дефектами.

«Приобретение данного лота это хороший экспонат в коллекцию», — пишут продавцы.

На фото, которое разместили дельцы, показано разрушенное алтарное ограждение в Спасо-Преображенском соборе Одессы и выделено месторасположение балясин.

Спасо-Преображенский собор в Одессе, разрушенный россиянами во время массированной атаки 23 июля 2023 года, является современным сооружением — копией святыни, построенной в конце ХVIII в. Собор был заложен в 1795 году, но в 1936 году он был полностью разрушен и отстроен заново в 1999-2011 гг.

Наибольшие разрушения во время атаки здание получило в восточной, алтарной части — одна из стен имеет нестабильное положение и может обрушиться.

Сейчас храм продолжает страдать из-за дождливой погоды. Строение требует скорейшей консервации.