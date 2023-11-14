Уроки мужества: как встречали защитников ученики в Зеленогорском, Троицком и Саврани

Около 400 тысяч украинцев стали на защиту страны в 2014 году. С начала полномасштабной агрессии России отстаивают независимость Украины более миллиона патриотов. Военные операции, осуществленные украинскими воинами, войдут в военную историю, станут основой для разработки новых военных тактик и стратегий, а имя каждого защитника и защитницы Украины навсегда останется в истории Украины.

Зеленогорское: встреча с 21-летней девушкой боевым медиком

Недавно на урок мужества к ученикам 9-Б класса Зеленогорского лицея, что на Подольщине, пришел неожиданный гость — выпускница школы, а ныне боевой медик Александра Воденюк. Почему гость неожиданный? Заместитель директора по воспитательной работе Анна Солонар объяснила, что ни брат-девятиклассник, ни мама защитницы (она была приглашена на мероприятие) не знали о приезде героини в краткосрочный отпуск. Поэтому ее появление в классе стало настоящим сюрпризом для всех.

21-летняя девушка первой из семьи Воденюков добровольно пошла защищать Отчизну. Впоследствии за дочкой отправился на фронт и ее отец Вадим, который сейчас воюет на Запорожском направлении.

До войны Саша осваивала профессию учителя. С ее началом прошла курсы оказания первой неотложной медицинской помощи в центре Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Сначала была волонтером, а более полугода назад ее зачислили во взвод противотанкового отделения роты огневой поддержки. Воевала на юге, сейчас защищает приграничье на Сумщине.

С поля боя под вражеским обстрелом она доставляет побратимов в стабилизационный пункт, расположенный неподалеку от линии фронта, где пострадавшим быстро оказывают первую помощь, чтобы их можно было довезти до стационарного госпиталя. На счету Александры Воденюк десятки спасенных жизней.

Почти каждый день боевой медик посещала школу, где на уроках мужества рассказывала юным землякам об ужасах войны и героизме наших воинов.

По словам педагогов Зеленогорского лицея, если кто-то из земляков-защитников наведывался с фронта домой, то их сразу приглашали на встречу со школьниками. Среди них — кавалер ордена «За мужество» Эдуард Яковлев, который является гордостью 59-й бригады.

Троицкое: школьникам подарили флаг с подписями бойцов

В Троицком лицее Любашевской громады урок мужества «Герои родного края» провели воины Геннадий Кучеровский и Борис Стойко. Школьники с интересом слушали рассказы защитников об их боевом пути, о побратимах, о взаимовыручке на фронте. С благодарностью рассматривали флаг с подписями бойцов. Священную реликвию с поля боя им передал земляк Сергей Гурский. Для дорогих гостей дети подготовили небольшой концерт и вместе спели песню «Воля и свобода».

Почтили память участника АТО Виктора Чалапка, мемориальная доска которому установлена на фасаде школы.

Саврань: ученикам провели «Игры патриотов»

Наравне с уроками мужества в Саврани также прошли патриотические соревнования «Игры патриотов».

Патриотически-спортивную подготовку для учеников 9-х и 10-х классов организовал совместно с ветеранами российско-украинской войны и военнослужащими Вооруженных сил Украины начальник шестого отдела Подольской РТЦК подполковник Андрей Коноп. Военные развернули для подростков полевую кухню и провели демонстрацию образцов современного оружия и снаряжения.

Ученики продемонстрировали ловкость, активность, сообразительность, физическую подготовку и сплоченность.