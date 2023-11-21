Одесский спортсмен завоевал путевку на олимпийский отбор

Как сообщили в региональном отделении Национального олимпийского комитета, соревнования проходили в Полтаве 18-19 ноября.

Всего Одесская область была представлена 10 спортсменами.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024-го года. Европейский отбор на Олимпиаду назначен на 4-7 апреля в Баку, мировой – на 9-12 мая в Стамбуле.

26-летний Владлен Козлюк стал победителем в категории «до 97 кг», выиграв в финале у Евгения Саветы из Полтавы со счетом 7:3.

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Одесский борец мощно начал финал и через 1:32 после старта, после двух «накатов», вел 5:0. В начале второй трехминутки Владлен Козлюк сделал прием и довел преимущество до 7 очков. Соперник боролся до конца и за 1.10 сократил отставание до 4-х очков. Владлен выдержал натиск соперника и довел поединок до сверхважной победы, открывшей путь на олимпийский отбор.

Еще одну медаль для Одесской области завоевал 19-летний Богдан Гришин, став бронзовым призером еще в одной олимпийской категории – «до 60 кг».