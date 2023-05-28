Рецепт голубцов «по-загнитковски», которые недавно внесли в культурное наследие Украины

Недавно в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили приготовление голубцов. Мы предлагаем вам приготовить это традиционное блюдо по давнему рецепту загнитковских хозяек.

Кукурузную крупу и пшено пропариваем. Затем солим, перчим. Добавляем лук и морковь, прокаленную на шкварках, и немного сырого лука, укроп.

Если крыжавки сырые, то есть из свежей капусты, то их пропариваем. Если из кислой капусты, то сразу заворачиваем в них приготовленную начинку.

Производим старым способом: заворачиваем с обеих сторон концы льда, скручиваем и складываем в котел.

В Загниткове заливают голубцы одной из трех соусов: либо сывороткой, либо разбавленной с водой сметаной, либо помидорами.

Для лучшего вкуса хозяйка собирает жир из холодца и добавляет в голубцы.

Лучше всего готовить в печи или в духовке. Подают горячими.

Голубцы тают во рту. Приятного аппетита!

Читайте также: