Рецепт голубцов «по-загнитковски», которые недавно внесли в культурное наследие Украины

Недавно в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили приготовление голубцов. Мы предлагаем вам приготовить это традиционное блюдо по давнему рецепту загнитковских хозяек.
Кукурузную крупу и пшено пропариваем. Затем солим, перчим. Добавляем лук и морковь, прокаленную на шкварках, и немного сырого лука, укроп.
Если крыжавки сырые, то есть из свежей капусты, то их пропариваем. Если из кислой капусты, то сразу заворачиваем в них приготовленную начинку.
Производим старым способом: заворачиваем с обеих сторон концы льда, скручиваем и складываем в котел.
В Загниткове заливают голубцы одной из трех соусов: либо сывороткой, либо разбавленной с водой сметаной, либо помидорами.
Для лучшего вкуса хозяйка собирает жир из холодца и добавляет в голубцы.
Лучше всего готовить в печи или в духовке. Подают горячими.
Голубцы тают во рту. Приятного аппетита!
Читайте также:
- Спасовдень: болгары на Вознесении пекут большие круглые пояса
- Кондитер-самоучка из Троицкого превращает торты в настоящее произведение искусства
- Где на Одесщине до сих пор работает старая мельница с вкусной мукой