Клещи: как защититься и что делать, когда вас укусили

Весной с пробуждением природы очнулись и клещи. Эти паукообразные животные будут активны до ноября. Поэтому пока вы отдыхаете на природе вместе с детьми и пушистиками, помните об этом. Вместе с вами тусуются и клещи.

Мой первый клещ. История с хорошим концом

Рассказываю личную историю об этом неприятном животном. Своего первого и пока единственного клеща я поймала в ботаническом саду. Я тогда уверенно разместилась посреди стриженой травы ботсада, слушая музыку. Красиво и сладко было в тени деревьев. Но послевкусие проведенного времени длилось недолго. Пока я не пришла после прогулки и приняла душ. Там я и познакомилась со своим первым клещом. Он каким-то образом залез под мои джинсы и зацепился за ногу в области бедра. Я его содрала. Он был маленьким, круглым и с лапками. Облик у него характерен, спутать с другим насекомым трудно.

Распаниковалась тогда сильно. Но собралась и начала действовать: клеща – в отдельную емкость, а сообщение об укусе – семейному врачу. Это был выходной и ответ я получила на следующее утро. Терапевтка спросила, укусил ли клещ. И я поняла, что он не успел. Врач посоветовала наблюдать за своим общим состоянием, температурой и местом, где я нашла животное. И сразу дала рекомендацию, что в случае каких-либо симптомов следует пропить антибиотик три дня. А вот самого клеща никуда нести проверять не нужно. Хотя он все еще у меня лежит в пробирке. Как трофей.

Все позади, чувствую себя хорошо. В ботсаде пока нет ногой.

Чем опасен укус клеща

Врач общей практики — семейной медицины Лилия Ляшкова рассказала, что укус клеща опасен. Его контакт с человеческим телом может привести к клещевому энцефалиту (боррелиоз, болезнь Лайма). «Начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна», – рассказала специалист. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система. Это может привести к инвалидности, а в отдельных случаях – к летальным исходам. Переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, которые в двадцати процентах случаев заражены бактерией Borrelia.

Что делать, если клещ вас укусил?

Лилия Ляшкова подчеркнула, если так произошло и клещ уже впился, не пытайтесь самостоятельно его удалить. Обратитесь в травмпункт, а затем к семейному врачу. Важно: самая эффективная профилактика клещевого энцефалита в первые двадцать четыре часа после укуса. Постконтактную профилактику болезни Лайма осуществляют приемом антибиотика. Его дозировка и выбор зависит от веса, сопутствующей патологии и индивидуальных особенностей пациента», – отметила специалист.

Не пренебрегайте обращением к врачу. Вы ведь не профи на все мозги, правда? Самолечение не лечит, а может искалечить. И прививки от Лайм-боррелиоза не существует.

Что делать, чтобы не допустить укуса клеща?

Врач общей практики — семейной медицины советует тщательно собираться на прогулки в лес или парк.

Чтобы не поймать клеща, лучше:

надеть закрытую обувь с высокими носками;

на голову: кепку, или платок;

при выборе одежды отдать предпочтение светлым тонам (верх – рукав ниже локтя, низ – брюки ниже колена);

использовать репелленты для защиты от клещей (вещества, отпугивающие насекомых и других существ: браслеты, спреи, гели);

по возвращении с прогулки тщательно осмотреть одежду и кожу;

если гуляли с домашним любимцем, обязательно посмотрите, не принес ли он домой опасного «соседа».

Нет никаких гарантий, что какой-либо из советов вам поможет. Но подготовившись к возможным угрозам, клещ будет меньше угрожать вам, вашим детям и хвостатым любимцам. Хороших приятных прогулок всем.

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