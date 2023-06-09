Тропами войны и любви: в одесской Музкомедии идут репетиции фолк-мюзикла (фото)

На сцене одесской Музкомедии — настоящее чудо

Темный зал еще без зрителей… На сцене — репетиция за репетицией. Задумываюсь в который раз: какая же тяжелая работа — создавать «легкий жанр», готовить премьеру. Особенно в эти самые «исторические времена», когда каждый миг может прозвучать сигнал воздушной тревоги, а новостная лента — рассказать об ужасных событиях.

А на сцене создается настоящее чудо, потому что рассказывает не только о войне на фоне войны, а и о вечном — о любви, которая все же выше войны и страдания.

Продолжаются репетиции, как продолжается сама жизнь. И спектакль, который готовит театр — не просто творческий отклик на наш сегодняшний день, но и важная для всех нас поддержка. Это как своевременная подсказка всем нам: времена мы не выбираем, и как бы ни было трудно, нужно опираться на силу духа, патриотизм, на Любовь в ее высшем смысле. А еще (мы же одесситы!) — на юмор. Вот вам и рецепт-антистресс…

«Любовь сечевого стрельца» — это патриотическая история о Степане Балинском и его любви к мадьярской девушке. Вы уже, наверное, услышали эхо современных событий в Украине?..

Ярослав Барнич и его оперетта «Шарика или Любовь сечевого стрельца»

Немного истории. Оперету «Шарика или Любовь сечевого стрельца» написал в 1934 году Ярослав Барнич — композитор, музыкант, первый дирижер театра в Станиславе (сегодня — Ивано-Франковск). Он опирался на воспоминания из собственной жизни (в 1914 году музыкант добровольцем вступил в легион Украинских сечевых стрельцов). Премьера оперетты состоялась во время Второй мировой войны в городском театре Станислава. Эту премьеру потом назовут «расстрелянной». В 1943 году гестаповцы арестовали 27 патриотов-оуновцев, которые были на премьере, а через три дня их расстреляли… Говорят, среди задержанных был и автор «Шарики», но композитора не казнили. В эти дни Барныч поседел…

Ярослав Барнич эмигрировал в США. За океаном работал в разных учреждениях, руководил хорами, ставил оперы и оперетты, преподавал игру на скрипке в Украинском музыкальном институте. Он был художественным руководителем и дирижером Украинского хора имени Тараса Шевченко в Кливленде. За концертную программу, посвященную открытию памятника Тарасу Шевченко, в 1961 году стал Почетным гражданином канадского города Виннипег.

На родине же, с приходом советской власти, все оперетты Барнича были запрещены. И только в середине 90-х годов, когда Украина обрела Независимость, дочь композитора Ирина Барнич-Дубас смогла передать либретто и клавир оперетт «Шарика» и «Гуцулка Ксеня» на родину автора…

Одесская Музкомедия: «спектакль о Любви, которая возвращает человека с войны»

На сегодняшний день репетиция закончена… Разговариваю с режиссером-постановщиком фолк-мюзикла «Любовь сечевого стрелка» Виталием Синиковым (Платовым):

— Всегда, во все времена, во все исторические события, у классики есть свое особое настроение, своя подача. Сегодня, когда идет полномасштабное вторжение россии в Украину, мы возвращаемся к истории, к истинной украинской идентичности. Идея поставить на сцене нашего театра оперетту Барнича возникла у меня еще в 1914 году, когда я впервые приехал во Львов и увидел «Шарику» в ее классическом варианте. Такой милый, интересный, с прекрасной музыкой спектакль… Классический легкий жанр. Но во время полномасштабного вторжения эта оперетта заиграла уже другими красками. Сечевые стрельцы того времени — это наши сегодняшние ребята из тероброны, наши военные. Такой вот исторический поворот: прошло больше ста лет — и украинцы снова защищают свою волю, свои земли от тех же москалей. О тех исторических событиях так усердно умалчивали долгое время, а теперь они — наше настоящее. Так же запрещали долгое время и Барнича, а теперь его произведения — наша современность. Как же не вернуть наши традиции, нашу украинскую классику на сцену? Это спектакль о нас, об украинцах, умеющих не только петь-танцевать, но и бороться за свою свободу, страстно любить и защищать тех, кого любим. Это и считаю нашим творческим фронтом…

Творческий фронт… Без желания удерживать боевой дух, без улыбки, а иногда и настоящего хохота от удачной реплики ничего не складывается — ни в жизни, ни на войне, даже когда жизнь и война уже второй год шагают рядом.

— Главный герой мюзикла — Степан Балинский. Мы расскажем его историю — историю о человеке, который прошел войну, многое потерял, но сохранил главное — любовь. Это человек сильный, умеющий и держать строй, и держать слово. Я бы сказал так: наш спектакль — не просто о войне и любви, а о Любви, возвращающей человека с войны. Потому что она сильнее всего, она исцеляет, не позволяя вернувшемуся с войны нести в себе ее кошмарные миражи… Поэтому хотел бы добавить, что зритель, что зритель, который придет на спектакль, сможет и отдохнуть, вспомнить, какое это счастье — наслаждаться жизнью, дарить любовь, творить и просто улыбаться. А посвящается она, конечно же, ребятам, которые сейчас защищают нашу землю, защищая наше право на существование, — добавляет Виталий Сиников.

Слушаю Виталия, вспоминаю о девизе сегодняшней Музкомедии: «Работаем ради Победы!»…

Пусть приближает ее и новый подарок театра своему зрителю — фолк-мюзикл «Любовь сечевого стрельца». Он полон романтики, юмора, прекрасной музыки, неожиданными сюжетными поворотами.

Пройдемся же вместе с героями спектакля непростыми, как сама жизнь, тропами войны и любви!

Дирижер-постановщик — главный хормейстер, лауреат международных хоровых конкурсов Сергей Савенко.

Художник-постановщик и художник из костюмов — Елена Лесникова.

Балетмейстер-постановщик — главный балетмейстер, лауреат Международного конкурса артистов оперетты Виталий Кузнецов.

Хормейстер-постановщик — главный хормейстер, лауреат международных хоровых конкурсов Сергей Савенко.

Аранжировщик — Алексей Петухов.

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Фото автора;

фото афиши — пресс-служба Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.