Одесситов предупреждают об опасности клещей

В апреле и мае в Одесской области активизируются клещи, которые являются разносчиками опасных заболеваний, напоминает областной лабораторный центр.

Наиболее серьезная болезнь, которую можно подхватить из-за укуса клеща на Одесщине – клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Заболевание опасно крайне неприятными последствиями для сердечно-сосудистой и нервной систем, суставов, зрения. Без надлежащего лечения эта болезнь может стать хронической – требующей длительной и кропотливой терапии.

По данным лабораторного центра, в минувшем году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 1124 человека, у 63 из которых диагностировали болезнь Лайма.

Чтобы предотвратить заболевание, медики советуют при поездках на природу в опасный период пользоваться отпугивающими клещей репеллентами, надевать плотную обувь, головные уборы и одежду, закрывающую руки и ноги.

После поездки следует тщательно осмотреть себя и своих близких – в первую очередь детей. При этом особое внимание следует уделять волосам, так как они пользуются у клещей особой «популярностью».

При обнаружении клеща медики советуют не пытаться удалить его самостоятельно, а лучше обратиться к врачу. Если это невозможно, то место укуса – вместе с клещом – рекомендуется густо смазать маслом, а через некоторое время попробовать избавиться от насекомого с помощью пинцета или нитяной петли. Трогать клеща голыми руками настоятельно не рекомендуется – так же, как и пытаться прижечь место укуса или наложить на него компресс. В любом случае лучше обратиться к врачу, особенно, если след от укуса краснеет и опухает, повышается температура.

Извлеченного клеща можно сдать в Одесский областной лабораторный центр по адресу: Старосенная площадь, 33. Специалисты Центра проверят, являлось ли насекомое разносчиком опасных болезней. Правда, за анализ придется заплатить.