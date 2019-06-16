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Новости Одессы и Одесской области

Отдыхающим на природе одесситам. Нужно ли ловить укусившего вас клеща?

Отдыхающим на природе одесситам. Нужно ли ловить укусившего вас клеща?

Одесситы уже привыкли опасаться не только укусов клещей, но и заболеваний, которые они переносят. В каждый «сезон клещей» все пойманные на теле человека экземпляры медики рекомендовали сдавать в лабораторные центры — для проверки на заражение. Однако теперь отдельные врачи начали заявлять о бесполезности обследования клещей. Так все-таки: нести или нет?..

«Одесская жизнь» разбиралась в вопросе.

Мировая практика говорит «нет!»

Клещевой вирусный энцефалит для Одессы не характерен уже лет 30. А наиболее распространен у нас клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

При этом во всем мире врачи действительно давно уже не рекомендуют исследовать снятых с пациентов клещей на возбудителей инфекций, в частности — болезни Лайма. На то есть целый ряд причин:

  • инфекция развивается при присасывании зараженных клещей к человеку редко — в 1-5 % случаев;
  • наличие инфекции у клеща не помогает прогнозировать вероятность заражения человека;
  • назначать профилактику антибиотиками имеет смысл только в первые 72 часа после присасывания клеща, а результат исследования клеща обычно получают позже;
  • наблюдались случаи заболевания клещевым боррелиозом при отрицательном результате у обследованного клеща;
  • отрицательный результат исследования клеща создает чувство ложной безопасности: пациент не обращается к врачу даже когда появляются признаки заболевания.

Наша медицина продолжает говорить «да!»

В Областном лабораторном центре Одессы нам подтвердили, что прием клещей на обследование продолжается. Мнение врачей, не рекомендующих нести клещей на анализы, в центре комментировать не стали.

— Мы клещей принимаем. Мы самостоятельно закупили тесты и начали проверять клещей. Потому что очень большой их поток. Но это не бесплатно. Проверить клеща на борреллиоз и клещевой энцефалит будет стоить около 600 гривен.

Так что приносить клещей для диагностики можно по прежнему адресу, то есть в вирусологическую лабораторию Областного лабораторного центра (Старосенная площадь, 33). График работы лаборатории: понедельник-пятница — с 8:00-13:00, суббота — с 9:00 до 12:00. Телефон: 048-725-01-45.

Если вы готовы потратить 600 гривен, то напоминаем: тело извлеченного клеща (или его фрагменты) для передачи в лабораторию следует положить в плотно закрывающуюся посуду со слегка влажной салфеткой.

А правила безопасности — те же

Независимо от того, станете вы обследовать напавших на вас клещей или нет, простые меры безопасности стоит соблюсти.

  • Выбираясь на природу, не оставляйте полностью открытыми руки и ноги.
  • Каждые несколько часов осматривайте «любимые» места клещей: шею, грудь, подмышки, пах, области за ушами. У детей клещи могут присасываться даже на волосистой части головы.
  • Заметив клещей, ни в коем случае не давите их руками.
  • Случайно раздавив клеща, вымойте руки с мылом.
  • Извлекайте присосавшегося клеща осторожно, желательно — с помощью пинцета.
  • Не смазывайте клеща маслом — это спровоцирует дополнительный выброс инфекции в ранку.

Дмитрий Самофалов, эксперт по качеству медпомощи Одесского областного департамента здравоохранения, дает такие рекомендации:

— Самое важное — найти и снять клеща по возможности раньше, желательно в первые 24 часа! Это лучший способ предотвратить заражение. Профилактика болезни Лайма проводится только антибиотиками и только по назначению врача, никакие препараты для повышения иммунитета не нужны. И, конечно, не забывайте использовать репелленты. Желательно — содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид).

Как выглядит бореллиоз/болезнь Лайма?

Первый признак болезни Лайма — мигрирующая эритема (покраснение кожи). Появляется чаще на бедрах, в паховой и подмышечной областях. Представляет собой заметное бледно-розовое или ярко-красное пятно, кольцевидное или сплошное. Пятно постепенно увеличивается в диаметре (до 5 см и больше).

Температура при этом может не повышаться. Эритема исчезнет через 3-4 недели даже без лечения. Но вот болезнь сама не излечится, а только перейдет в более тяжелую и опасную стадию.

Наблюдать за местом укуса клеща следует в течение месяца. И при появлении симптомов обращаться к врачу, даже если при обследовании укусившего вас клеща инфекции не выявлено!

 

Фото: vokrugsveta.ua

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Тая Найденко
Тая Найденко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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