Отдыхающим на природе одесситам. Нужно ли ловить укусившего вас клеща?

Одесситы уже привыкли опасаться не только укусов клещей, но и заболеваний, которые они переносят. В каждый «сезон клещей» все пойманные на теле человека экземпляры медики рекомендовали сдавать в лабораторные центры — для проверки на заражение. Однако теперь отдельные врачи начали заявлять о бесполезности обследования клещей. Так все-таки: нести или нет?..

«Одесская жизнь» разбиралась в вопросе.

Мировая практика говорит «нет!»

Клещевой вирусный энцефалит для Одессы не характерен уже лет 30. А наиболее распространен у нас клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

При этом во всем мире врачи действительно давно уже не рекомендуют исследовать снятых с пациентов клещей на возбудителей инфекций, в частности — болезни Лайма. На то есть целый ряд причин:

инфекция развивается при присасывании зараженных клещей к человеку редко — в 1-5 % случаев;

наличие инфекции у клеща не помогает прогнозировать вероятность заражения человека;

назначать профилактику антибиотиками имеет смысл только в первые 72 часа после присасывания клеща, а результат исследования клеща обычно получают позже;

наблюдались случаи заболевания клещевым боррелиозом при отрицательном результате у обследованного клеща;

отрицательный результат исследования клеща создает чувство ложной безопасности: пациент не обращается к врачу даже когда появляются признаки заболевания.

Наша медицина продолжает говорить «да!»

В Областном лабораторном центре Одессы нам подтвердили, что прием клещей на обследование продолжается. Мнение врачей, не рекомендующих нести клещей на анализы, в центре комментировать не стали.

— Мы клещей принимаем. Мы самостоятельно закупили тесты и начали проверять клещей. Потому что очень большой их поток. Но это не бесплатно. Проверить клеща на борреллиоз и клещевой энцефалит будет стоить около 600 гривен.

Так что приносить клещей для диагностики можно по прежнему адресу, то есть в вирусологическую лабораторию Областного лабораторного центра (Старосенная площадь, 33). График работы лаборатории: понедельник-пятница — с 8:00-13:00, суббота — с 9:00 до 12:00. Телефон: 048-725-01-45.

Если вы готовы потратить 600 гривен, то напоминаем: тело извлеченного клеща (или его фрагменты) для передачи в лабораторию следует положить в плотно закрывающуюся посуду со слегка влажной салфеткой.

А правила безопасности — те же

Независимо от того, станете вы обследовать напавших на вас клещей или нет, простые меры безопасности стоит соблюсти.

Выбираясь на природу, не оставляйте полностью открытыми руки и ноги.

Каждые несколько часов осматривайте «любимые» места клещей: шею, грудь, подмышки, пах, области за ушами. У детей клещи могут присасываться даже на волосистой части головы.

Заметив клещей, ни в коем случае не давите их руками.

Случайно раздавив клеща, вымойте руки с мылом.

Извлекайте присосавшегося клеща осторожно, желательно — с помощью пинцета.

Не смазывайте клеща маслом — это спровоцирует дополнительный выброс инфекции в ранку.

Дмитрий Самофалов, эксперт по качеству медпомощи Одесского областного департамента здравоохранения, дает такие рекомендации:

— Самое важное — найти и снять клеща по возможности раньше, желательно в первые 24 часа! Это лучший способ предотвратить заражение. Профилактика болезни Лайма проводится только антибиотиками и только по назначению врача, никакие препараты для повышения иммунитета не нужны. И, конечно, не забывайте использовать репелленты. Желательно — содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид).

Как выглядит бореллиоз/болезнь Лайма?

Первый признак болезни Лайма — мигрирующая эритема (покраснение кожи). Появляется чаще на бедрах, в паховой и подмышечной областях. Представляет собой заметное бледно-розовое или ярко-красное пятно, кольцевидное или сплошное. Пятно постепенно увеличивается в диаметре (до 5 см и больше).

Температура при этом может не повышаться. Эритема исчезнет через 3-4 недели даже без лечения. Но вот болезнь сама не излечится, а только перейдет в более тяжелую и опасную стадию.

Наблюдать за местом укуса клеща следует в течение месяца. И при появлении симптомов обращаться к врачу, даже если при обследовании укусившего вас клеща инфекции не выявлено!

Фото: vokrugsveta.ua