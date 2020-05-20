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Новости Одессы и Одесской области

Как правильно удалить клеща в домашних условиях? Три способа

Как правильно удалить клеща в домашних условиях? Три способа

Май – начало сезона пикников, пеших прогулок в парках и отдыха на природе. Именно в этот период и до середины лета одесситов подстерегает опасность — укусы клещей. Если придя домой вы обнаружили на теле клеща, то нужно срочно принять меры. Необходимо обратиться в травмпункт, но если такой возможности нет, можно избавиться от паразита самостоятельно. «Одесская Жизнь» расскажет, как это сделать легко и без последствий.

Мы приводим три способа как вытащить клеща в домашних условиях.

Первый способ: выкручивание

Для этого необходимо захватить клеща большим и указательным пальцем (желательно предварительно обернуть пальцы марлей или надеть перчатки) и медленно крутить, держа насекомое перпендикулярно коже. Если не хотите трогать клеща руками, то можно использовать пинцет. Главное – захватить клеща максимально близко к поверхности кожи. Также нельзя сжимать его тело, иначе вы впрыснете в кровь токсины. Можно использовать и специальные устройства для удаления клещей, которые продаются в аптеке.

Второй способ: мертвая петля

Для удаления клеща можно использовать прочную нить. Надо сделать петлю вокруг клеща и затянуть ее. Затем обхватив клеща полностью, начинайте выдергивать его легкими движениями. Этот процесс может занять несколько минут. Стоит отметить, что способ не является стопроцентно надежным. Ухватить петлей клеща сложно. К тому же есть риск разорвать его или оставить хоботок в коже.

Третий способ: удушение

Намажьте область, где сидит клещ, чем-нибудь жирным, например растительным маслом. Паразит не сможет дышать и через некоторое время выберется наружу. Однако многие врачи не рекомендуют использовать этот метод. Закупорка дыхательных путей клеща может привести к его гибели под кожей, а в процессе он успеет впрыснуть свой яд в рану.

Часть клеща осталась в теле. Что делать?

Если голова клеща осталась под кожей, то не стоит паниковать. Можно попробовать достать ее с помощью пинцета. Перед этим нужно еще раз обработать пораженный участок кожи спиртом или йодом. Также удалить остатки клеща можно с помощью иголки: возьмите острую иглу, прокалите ее над огнем, обработайте и аккуратно удалите остатки с кожи.

Вытянули, что делать дальше?

После того как клеща удалось вытянуть, нужно тщательно обработать рану, чтобы не попала инфекция. Для этого подойдет медицинский спирт (70%), одеколон или йод. Руки нужно хорошо помыть с мылом и также обработать спиртовым раствором.

Как провериться?

Самый надежный способ проверится на инфекцию – сдать кровь на анализ. Однако исследовать кровь на предмет энцефалита или боррелиоза можно только спустя несколько дней: на антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита – через две недели после укуса клеща; на антитела (IgM) к боррелиям (клещевой боррелиоз) — через месяц.

Напомним, ранее мы сообщали стоит ли после укуса клеща нести его в лабораторию.

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Галина Полищук
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