Новости Одессы и Одесской области

Внимание! В Одессе снова фейк о воде!

Внимание! В Одессе снова фейк о воде!

После подрыва Каховской ГЭС социальными сетями начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения холерой воды. В сообщениях отмечается, что мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.

Сообщаем потребителям, что оснований для паники нет. По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины фейковые «новости», распространяющие вражеские ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения.

Что касается Одессы: источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

Подразделения Инфоксводоканала обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических.

Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города. Помимо Инфоксводоканала параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.

Настоятельно просим одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам:

— официальный сайт Инфоксводоканала http://infoxvod.com.ua

— Телеграмм канал — https://t.me/infoxvodokanal,

— Фейсбук – https://www.facebook.com/infoxvodokanal.

Также круглосуточно звоните в наш контакт-центр по любым вопросам водоснабжения и водоотведения. Работаем для вас 24/7 с верой в Украину и победу!

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы на 09.06.2023 г.

 

Наименование показателей

Значения

 Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
1. Температура, градусы ˚С 21,5 не норм.
2. Окрашенность, градусы 10 ≤20
3. Мутность, мг/дм3 0,22 ≤0,58
4. рН (водородный показатель), од.рН 7,40 6,5-8,5
5. Амоний, мг/дм3 <0,1 ≤0,5
6. Нитрити, мг/дм3 <0,003 ≤0,5
7. Хлориды, мг/дм3 27,0 ≤250
8. Общая жесткость, ммоль/дм3 1,9 ≤7,0
9. Общая щелочность, ммоль/дм3 2,8 не норм.
10. Хлор остаточный свободный, мг/дм3 0,30 0,3-0,5
11. Хлор остаточный связанный, мг/дм3 0,52 0,8-1,2
12. Окисляемость, мг/дм3 2,32 ≤5,0
13. Сухой остаток, мг/дм3 331,4 ≤1000
14. Железо общее, мг/дм3 <0,1 ≤0,2
15. Общее микробное число, КУО/см3 4 ≤50
16. Общие колиформы, КУО/100см3 не выявлено отсутствует
17. E.coli, КУО/100см3 не выявлено отсутствует
18. Энтерококки, КУО/100см3 не выявлено отсутствует

Вода отвечает ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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