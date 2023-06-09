Внимание! В Одессе снова фейк о воде!

После подрыва Каховской ГЭС социальными сетями начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения холерой воды. В сообщениях отмечается, что мыть овощи, фрукты и даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.
Сообщаем потребителям, что оснований для паники нет. По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины фейковые «новости», распространяющие вражеские ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения.
Что касается Одессы: источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра, что исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.
Подразделения Инфоксводоканала обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки воды, которую применяет Инфоксводоканал, позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических.
Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание загрязнителей, но и питьевую воду в сети в разных локациях города. Помимо Инфоксводоканала параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.
Настоятельно просим одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам:
— официальный сайт Инфоксводоканала http://infoxvod.com.ua
— Телеграмм канал — https://t.me/infoxvodokanal,
— Фейсбук – https://www.facebook.com/infoxvodokanal.
Также круглосуточно звоните в наш контакт-центр по любым вопросам водоснабжения и водоотведения. Работаем для вас 24/7 с верой в Украину и победу!
Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы на 09.06.2023 г.
|№
|Наименование показателей
|
Значения
|Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
|1.
|Температура, градусы ˚С
|21,5
|не норм.
|2.
|Окрашенность, градусы
|10
|≤20
|3.
|Мутность, мг/дм3
|0,22
|≤0,58
|4.
|рН (водородный показатель), од.рН
|7,40
|6,5-8,5
|5.
|Амоний, мг/дм3
|<0,1
|≤0,5
|6.
|Нитрити, мг/дм3
|<0,003
|≤0,5
|7.
|Хлориды, мг/дм3
|27,0
|≤250
|8.
|Общая жесткость, ммоль/дм3
|1,9
|≤7,0
|9.
|Общая щелочность, ммоль/дм3
|2,8
|не норм.
|10.
|Хлор остаточный свободный, мг/дм3
|0,30
|0,3-0,5
|11.
|Хлор остаточный связанный, мг/дм3
|0,52
|0,8-1,2
|12.
|Окисляемость, мг/дм3
|2,32
|≤5,0
|13.
|Сухой остаток, мг/дм3
|331,4
|≤1000
|14.
|Железо общее, мг/дм3
|<0,1
|≤0,2
|15.
|Общее микробное число, КУО/см3
|4
|≤50
|16.
|Общие колиформы, КУО/100см3
|не выявлено
|отсутствует
|17.
|E.coli, КУО/100см3
|не выявлено
|отсутствует
|18.
|Энтерококки, КУО/100см3
|не выявлено
|отсутствует
Вода отвечает ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».