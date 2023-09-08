Кластерні лікарні Одеси: що це таке і які медичні заклади невдовзі зникнуть?

Ми все частіше чуємо словосполучення «кластерні лікарні». Якими будуть такі реформовані медичні заклади, пояснимо на прикладі міста Одеси. За аналогічними принципами реформуватимуть медичний простір у всіх регіонах України.

Як утворили госпітальні округи?

Госпітальний округ — це територіальне об’єднання закладів охорони здоров’я декількох районів в одну мережу за принципом доступності, щільності та кількості населення, наявності укомплектованих лікувальних закладів, усталених шляхів доставки пацієнтів та дорожнього сполучення. Один госпітальний округ передбачає обслуговування не менше ніж 120-200 тисяч осіб, досяжність медзакладу повинна вкладатися у радіус 60 хвилин або 60 кілометрів.

Кабінетом міністрів України 28 лютого 2023 року ухвалено постанову №174, якою затверджено Порядок функціонування госпітальних округів і госпітальних кластерів, встановлення їх меж та Перелік мінімальних (базових) напрямів медичного обслуговування для загальних, кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я.

Кластерні лікарні в Одесі

До мережі закладів охорони здоров’я міста-мільйонника Одеси, як кластерні заклади, включено три лікарні для дорослих та одна дитяча. А саме:

«Міська клінічна лікарня №1»

«Міська клінічна лікарня №10»

«Міська клінічна лікарня №11»

«Дитяча міська клінічна лікарня №3».

Однак поки що зазначені заклади охорони здоров’я не відповідають встановленим вимогам щодо наявності мінімальних (базових) напрямів медичного обслуговування населення.

Деякі пологові будинки об’єднають з кластерними лікарнями

Для забезпечення відповідності цих закладів вимогам для кластерних лікарень, департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради розроблені відповідні проекти рішень. Зокрема, припиняється діяльність пологових будинків як самостійних медичних закладів шляхом їх приєднання до кластерних лікарень.

Перелік пологових будинків, що будуть приєднані до кластерних лікарень:

«Пологовий будинок №2» та «Пологовий будинок №4» доєднаються до «Міської клінічної лікарні №1».

«Пологовий будинок №7» — до «Міської клінічної лікарні №10».

«Пологовий будинок №1» — до «Міської клінічної лікарні № 11».

На об’єднання очікують також дві дитячі лікарні: «Міська дитяча лікарня №2» приєднається до «Міської дитячої лікарні №3».

Така модель має забезпечити спроможність надавати медичну допомогу населенню власними ресурсами за пріоритетними напрямками:

перинатальна допомога другого рівня;

діагностика та ендоваскулярні/ней¬рохірургічні втручання при гострому мозковому інсульті (ГМІ);

діагностика та ендоваскулярні втручання при гострому інфаркті міокарда;

діагностика та допомога при політравмі;

діагностика та лікування інфекційної патології;

достатній рівень загальної та дитячої хірургії та інтенсивної терапії другого рівня.

Читайте також: