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Медреформа 2023: во что превратят больницы и кому от этого станет лучше

Медреформа 2023: во что превратят больницы и кому от этого станет лучше

В марте 2023 года в Украине начался третий этап медицинской реформы. «Одесская жизнь» узнала как изменится медицинское обслуживание и что планируют делать с областными, районными, городскими и сельскими больницами.

Госпитальные округа вместо городских и районных больниц

Новый этап медицинской реформы предусматривает отказ от разделения больниц на областные, городские и районные. Вместо старой системы должны быть созданы госпитальные округа — это территории, в пределах которых населению будет обеспечено предоставление комплексной медицинской помощи.

В свою очередь госпитальный округ должны разделить на кластеры. Иначе говоря, госпитальный округ охватит территорию области, а госпитальные кластеры — территории ее районов. При их создании будут учитываться: 

  • географические особенности региона и состояние автомобильных дорог;
  • текущая и прогнозируемая численность населения;
  • структура заболеваемости и смертности;
  • оптимальные клинические маршруты пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи;
  • нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Больницы разделят по уровням и профилям

врачи операция

В рамках реформы здравоохранения медучреждения госпитального кластера разделят по видам оказываемой ими помощи. На его территории должны работать сверхкластерные, кластерные и общие больницы.

Общие больницы

Будут заниматься диагностикой пациентов, давать консультации и проводить плановое лечение. Такие больницы должны разместить из расчета одно медучреждение на 50-80 тысяч населения. В более сложных случаях пациентов должны доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы.

Кластерные больницы

Это многопрофильные медучреждения из расчета одна больница на 150 тысяч населения. Время в пути до такой больницы должно составлять не более часа. Такие больницы обычно имеют большой набор пакетов медицинских услуг, большое количество специалистов. А также — возможность подстраховать друг друга или предоставить дополнительную консультацию.

Сверхкластерные больницы

Могут быть как многопрофильными, так и узкопрофильными. Такая больница должна иметь специалистов и медоборудование для оказания медицинской помощи в случаях наиболее сложных и редких заболеваний.

— Это, в первую очередь, учреждения национального уровня. Во время кластеризации мы хотим их оставить, но только определенного профиля: к примеру, онкологические, кардиологические, инфекционные, фтизиопульмонологические, — уточняет Виктор Ляшко.

Как больницы будут обеспечиваться оборудованием

врач медреформа

Медреформа предусматривает обеспечение больниц необходимым медоборудованием в зависимости от их уровня и профиля.

В качестве примера глава Минздрава приводит установку дорогостоящего ангиографа, который используется для исследования кровеносных сосудов. В общей больнице его включат раз в неделю или даже в месяц. В кластерном медучреждении это оборудование будет работать постоянно, а значит — использоваться более эффективно.

— В больнице в госпитальном кластере должно быть, как минимум, обязательное количество профилей медицинской помощи. И если в ней не было травматологии, то мы должны сделать там травматологию. У нее не было операционной для травматологии — мы ее сделаем, — отмечает Виктор Ляшко.

Создание центров психологической реабилитации

психолог

С начала войны все больше людей обращаются за помощью к психологам и психиатрам. В аптеки — за препаратами. Поэтому медреформа предусматривает и создание в каждой области центров психологической реабилитации. Специалистов, которые будут там работать, уже обучают.

— А дальше будем оценивать нагрузку. Если региональные медучреждения будут загружены так же, как и центр психологической реабилитации национального уровня, тогда найдем для них дополнительные места в райцентрах, — планирует глава Минздрава. — Одновременно МОЗ финансирует психиатрический пакет в больницах и отдельным пакетом — психологическую поддержку для первички.

Реформа не предполагает закрытие сельских больниц

Реформа не предполагает закрытия сельских больниц, уверяет министр здравоохранения.

— Если такая больница определена как общая, Национальная служба здоровья Украины заключит с ней контракт, — говорит Виктор Ляшко. — В сельской больнице должна быть ургенция для определенных неотложных случаев 24/7 и хирург, который может проводить несложные операции. Здесь должно быть все диагностическое оборудование: УЗИ, цифровой рентген-аппарат, анализаторы крови. И специалисты, которые на нем работают. То есть когда пациент имеет направление от своего семейного врача, он приезжает сюда и получает весь пакет диагностических услуг. Если есть основания для госпитализации или углубленного обследования, это делается в кластерных больницах. Пациента перенаправляют туда, там он получает бесплатную и качественную операцию, а впоследствии возвращается домой под наблюдение семейного врача. Идеальная картина. Хотя для ее реализации понадобится не только время, но и немалые деньги. 

Где будут лечить инфаркты и инсульты

Пациенты с инсультами и инфарктами смогут получить медицинскую помощь только в кластерных и сверхкластерных больницах, а также в кардиологических центрах.

Когда будет проходить третий этап медицинской реформы

врачи на совещании

Областные военные администрации должны в течение двух месяцев — до 1 мая подать на утверждение в Министерство здравоохранения перечень медицинских учреждений, которые планируют сделать кластерными, сверхкластерными и общими больницами. И до 1 июля он должен быть утвержден.

Реформа начнется в восемнадцати областях и в Киеве, за исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий. На сегодня к таким территориям относятся Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская области и АР Крым.

Как будет проходить медреформа в Одессе

Информацию о том, как планируют проводить третий этап медицинской реформы в Одесской области, «Одесская жизнь» пыталась получить в Департаменте охраны здоровья Одесской областной военной администрации. 

Еще 7 марта мы связались с пресс-секретарем департамента Викторией Синько, отправили вопросы, которые интересуют наших читателей.

Но до сих пор не получили ответы на них. Возможно, одесским чиновникам от здравоохранения просто нечего сказать?

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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