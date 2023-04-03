Медреформа 2023: во что превратят больницы и кому от этого станет лучше

В марте 2023 года в Украине начался третий этап медицинской реформы. «Одесская жизнь» узнала как изменится медицинское обслуживание и что планируют делать с областными, районными, городскими и сельскими больницами.

Госпитальные округа вместо городских и районных больниц

Новый этап медицинской реформы предусматривает отказ от разделения больниц на областные, городские и районные. Вместо старой системы должны быть созданы госпитальные округа — это территории, в пределах которых населению будет обеспечено предоставление комплексной медицинской помощи.

В свою очередь госпитальный округ должны разделить на кластеры. Иначе говоря, госпитальный округ охватит территорию области, а госпитальные кластеры — территории ее районов. При их создании будут учитываться:

географические особенности региона и состояние автомобильных дорог;

текущая и прогнозируемая численность населения;

структура заболеваемости и смертности;

оптимальные клинические маршруты пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи;

нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Больницы разделят по уровням и профилям

В рамках реформы здравоохранения медучреждения госпитального кластера разделят по видам оказываемой ими помощи. На его территории должны работать сверхкластерные, кластерные и общие больницы.

Общие больницы

Будут заниматься диагностикой пациентов, давать консультации и проводить плановое лечение. Такие больницы должны разместить из расчета одно медучреждение на 50-80 тысяч населения. В более сложных случаях пациентов должны доставлять в кластерные и сверхкластерные больницы.

Кластерные больницы

Это многопрофильные медучреждения из расчета одна больница на 150 тысяч населения. Время в пути до такой больницы должно составлять не более часа. Такие больницы обычно имеют большой набор пакетов медицинских услуг, большое количество специалистов. А также — возможность подстраховать друг друга или предоставить дополнительную консультацию.

Сверхкластерные больницы

Могут быть как многопрофильными, так и узкопрофильными. Такая больница должна иметь специалистов и медоборудование для оказания медицинской помощи в случаях наиболее сложных и редких заболеваний.

— Это, в первую очередь, учреждения национального уровня. Во время кластеризации мы хотим их оставить, но только определенного профиля: к примеру, онкологические, кардиологические, инфекционные, фтизиопульмонологические, — уточняет Виктор Ляшко.

Как больницы будут обеспечиваться оборудованием

Медреформа предусматривает обеспечение больниц необходимым медоборудованием в зависимости от их уровня и профиля.

В качестве примера глава Минздрава приводит установку дорогостоящего ангиографа, который используется для исследования кровеносных сосудов. В общей больнице его включат раз в неделю или даже в месяц. В кластерном медучреждении это оборудование будет работать постоянно, а значит — использоваться более эффективно.

— В больнице в госпитальном кластере должно быть, как минимум, обязательное количество профилей медицинской помощи. И если в ней не было травматологии, то мы должны сделать там травматологию. У нее не было операционной для травматологии — мы ее сделаем, — отмечает Виктор Ляшко.

Создание центров психологической реабилитации

С начала войны все больше людей обращаются за помощью к психологам и психиатрам. В аптеки — за препаратами. Поэтому медреформа предусматривает и создание в каждой области центров психологической реабилитации. Специалистов, которые будут там работать, уже обучают.

— А дальше будем оценивать нагрузку. Если региональные медучреждения будут загружены так же, как и центр психологической реабилитации национального уровня, тогда найдем для них дополнительные места в райцентрах, — планирует глава Минздрава. — Одновременно МОЗ финансирует психиатрический пакет в больницах и отдельным пакетом — психологическую поддержку для первички.

Реформа не предполагает закрытие сельских больниц

Реформа не предполагает закрытия сельских больниц, уверяет министр здравоохранения.

— Если такая больница определена как общая, Национальная служба здоровья Украины заключит с ней контракт, — говорит Виктор Ляшко. — В сельской больнице должна быть ургенция для определенных неотложных случаев 24/7 и хирург, который может проводить несложные операции. Здесь должно быть все диагностическое оборудование: УЗИ, цифровой рентген-аппарат, анализаторы крови. И специалисты, которые на нем работают. То есть когда пациент имеет направление от своего семейного врача, он приезжает сюда и получает весь пакет диагностических услуг. Если есть основания для госпитализации или углубленного обследования, это делается в кластерных больницах. Пациента перенаправляют туда, там он получает бесплатную и качественную операцию, а впоследствии возвращается домой под наблюдение семейного врача. Идеальная картина. Хотя для ее реализации понадобится не только время, но и немалые деньги.

Где будут лечить инфаркты и инсульты

Пациенты с инсультами и инфарктами смогут получить медицинскую помощь только в кластерных и сверхкластерных больницах, а также в кардиологических центрах.

Когда будет проходить третий этап медицинской реформы

Областные военные администрации должны в течение двух месяцев — до 1 мая подать на утверждение в Министерство здравоохранения перечень медицинских учреждений, которые планируют сделать кластерными, сверхкластерными и общими больницами. И до 1 июля он должен быть утвержден.

Реформа начнется в восемнадцати областях и в Киеве, за исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий. На сегодня к таким территориям относятся Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская области и АР Крым.

Как будет проходить медреформа в Одессе

Информацию о том, как планируют проводить третий этап медицинской реформы в Одесской области, «Одесская жизнь» пыталась получить в Департаменте охраны здоровья Одесской областной военной администрации.

Еще 7 марта мы связались с пресс-секретарем департамента Викторией Синько, отправили вопросы, которые интересуют наших читателей.

Но до сих пор не получили ответы на них. Возможно, одесским чиновникам от здравоохранения просто нечего сказать?

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів



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