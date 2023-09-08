Одессит занимался браконьерством и помогал при этом морю: подробности

Директора одесского предприятия прокуратура обвиняет в незаконном промышленном вылове морепродуктов. При этом главным объектом промысла была рапана — морской хищник, разрушающий экологическую систему Черного моря.

Директору предприятия в Одесской области сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел в Черном море с убытком более чем в 3 млн грн.

Ранее предприятие совершенно законно, имея разрешение, в течение нескольких лет занималось промышленным отловом рапаны и черноморского калкана из акватории Черного моря в Одесской области.

Но в июле 2020 года Черноморский рыбоохранный патруль аннулировал это спецразрешение. Предприниматель при этом продолжил отлов рыбы и морепродуктов, а с их продажи получал прибыль.

За полгода незаконной деятельности выловлено:

рапаны – 132,3 тонны,

черноморских калканов – 3,8 тонн.

В результате преступления государству причинено 3,3 млн грн ущерба.

Парадокс ситуации в том, что отлов рапаны, основного объекта промысла предприятия, не только не вредил природе, но даже приносил пользу экологии Черного моря.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что хищный моллюск был завезен к нам из других стран, но уже вполне освоился и активно завоевывает территорию. Естественных врагов в Черном море у рапаны нет и остановить ее размножение может только человек, собирая моллюска со дна моря.

Рапана убивает мидий — главных числьщиков морской воды. Без этих моллюсков море у берегов Одессы может превратиться в безжизненный мутный водоем.

Наше издание даже проводило экологическую акцию «Помогите спасти море!», направленную на привлечение внимания к проблеме бесконтрольного размножения рапаны и связанных с ним угроз для морской жизни у одесского берега.

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