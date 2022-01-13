Спасти Тилигул: когда достроят канал между лиманом и морем

Пять лет назад лиман решили спасать, реконструировав соединительный канал, необходимый для его водообмена с Черным морем. Проект, превратившийся в очередной долгострой, обещают завершить в 2022 году.

Тилигульский лиман признан самым глубоким и прозрачным в северо-западном Причерноморье. Но в последние годы у водоема возникло множество экологических проблем.

По «куяльницкому сценарию»

Реки, питавшие Тилигульский лиман пресной водой, несколько десятков лет назад начали пересыхать. А построенный еще в советские времена канал был заилен и засыпан песком. В результате — Тилигул обмелел, а уровень солености вдвое превысил соответствующий показатель воды в море. Появилась угроза выброса сероводорода, локальных заморов рыбы, птиц. Экологи пророчили Тилигулу судьбу погибающего Куяльника.

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в 2016 году был утвержден проект спасения Тилигула. Он преду­сматривал реконструкцию канала длиной 3,5 километра и сооружение между селами Сычавка и Коблево шлюза, предназначенного для контроля уровня воды в лимане. Средства на реализацию проекта были выделены из государственного, Одесского и Николаевского областных бюджетов.

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Восстановили наполовину

Работы обещали закончить в 2018 году. В районе села Сычавка соединительный канал между лиманом и морем был восстановлен. Следующим этапом должно было стать укрепление боковых стенок канала и облицовка его берегов — чтобы не осыпались.

В 2018 году тендер в размере 37,4 миллиона гривен на реконструкцию канала выиграла компания «Укргазификация Юг». Однако, как указано на платформе публичных закупок Prozorro, эта компания выполнила работы всего на 12,3 миллиона. Причем подрядчик, зная об этом, внес ложные сведения в официальные документы. Ущерб же, нанесенный государству, по информации СБУ, составил более 2 миллионов гривен.

Продолжат в этом году?

В январе нового года финансирование реконструкции Тилигульского канала частично возобновили. И строительные работы продолжились. Сейчас подрядчик планирует завершить морскую часть канала — восстановить его со стороны Коблево. Это позволит строителям в течение 2022 года целиком восстановить внутреннюю часть канала, что в конечном итоге поможет обновить экосистему Тилигула и прилегающих к нему территорий.

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