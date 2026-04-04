Ключевые моменты:

На Привозе уже продают паски — но покупатели пока больше шутят, чем покупают.

Молодые овощи появились, но их цены значительно выше обычных.

Яйца, мясо и сыр постепенно дорожают перед праздниками.

Покупатели внимательно считают деньги и чаще откладывают покупки «на ближе к Пасхе».

Красивая и блестит

Апрель заглянул на Привоз, присмотрелся, подарил хорошую погоду, пусть и с ветерком. И словно прислушался к покупателям: о чем они сегодня разговаривают. Кроме войны, конечно.

Две женщины немного удивляются:

— О, смотри, на Привозе уже паски продают!

— Так рано? Они что, до Пасхи планируют дожить?

— Да бери, вон какая красивая, блестит!

— Ага… блестит она сейчас. А на праздник будет как экспонат: «паска каменного века».

— Так что, печь будем?

— Печь? Да настроения нет… Чтобы потом кухня выглядела как после апокалипсиса из муки?

— Ну тогда купим уже перед праздником.

— Правильно. Потому что сейчас это не паска, а инвестиция в сухари

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 20-40 грн;

картофель «молодой» ― 180-200 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста ― 25-40; «молодая» ― 80-100 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис ― 40-80 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 50-100 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 50-110 грн;

мандарины ― 35-110 грн;

клубника ― 180-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 63-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото авторки