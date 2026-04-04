Ключевые моменты:
- На Привозе уже продают паски — но покупатели пока больше шутят, чем покупают.
- Молодые овощи появились, но их цены значительно выше обычных.
- Яйца, мясо и сыр постепенно дорожают перед праздниками.
- Покупатели внимательно считают деньги и чаще откладывают покупки «на ближе к Пасхе».
Красивая и блестит
Апрель заглянул на Привоз, присмотрелся, подарил хорошую погоду, пусть и с ветерком. И словно прислушался к покупателям: о чем они сегодня разговаривают. Кроме войны, конечно.
Две женщины немного удивляются:
— О, смотри, на Привозе уже паски продают!
— Так рано? Они что, до Пасхи планируют дожить?
— Да бери, вон какая красивая, блестит!
— Ага… блестит она сейчас. А на праздник будет как экспонат: «паска каменного века».
— Так что, печь будем?
— Печь? Да настроения нет… Чтобы потом кухня выглядела как после апокалипсиса из муки?
— Ну тогда купим уже перед праздником.
— Правильно. Потому что сейчас это не паска, а инвестиция в сухари
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 20-40 грн;
- картофель «молодой» ― 180-200 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста ― 25-40; «молодая» ― 80-100 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис ― 40-80 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 50-110 грн;
- мандарины ― 35-110 грн;
- клубника ― 180-300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 63-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото авторки
