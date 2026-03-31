Ключевые моменты:
- На Новом рынке сначала — кофе и разговор, а уже потом покупки
- Овощи еще доступны, но за «молодые» уже просят значительно больше
- С фруктами все зависит от выбора: яблоки дешевле, импорт — ощутимо дороже
- Больше всего тратят на мясо, рыбу и молочное — цены там самые высокие
Цены мы посмотрели непосредственно на Новом рынке в Одессе. Журналистка Мария Котова обошла торговые ряды, пообщалась с продавцами и записала, сколько просят за разные продукты.
Стоимость на рынке различается — зависит от качества, свежести и места. Поэтому в материале приведена не одна цифра, а диапазон цен, который видит покупатель.
Для понимания ситуации мы также сверили цены с типичными для весны: более дешевые сезонные овощи и более дорогие импортные фрукты и мясо.
Цены на Новом, настроение и немного веселья
Новый рынок (для кого-то — базар) встречает покупателей солнцем, разнообразием продуктов (и не только) и заполненными кафе. Известно же, традиция такая: на Новом нужно сначала выпить кофе или чай, потом — все остальное.
Женщина стоит у прилавка с яблоками.
— Сколько яблоки?
— 35 гривен килограмм, женщина. Сладкие, как мед!
Женщина (вздыхает):
— Ой, дорого… А по 25 не отдадите?
Продавщица (улыбается):
— По 25 — это уже не яблоки. А тебе нужны нормальные — чтобы муж домой пришел и сказал: «Вот это яблоки!»
Женщина (грустно):
— Да у меня муж бурчит: «Яблоки? Снова яблоки…»
Продавщица (подмигивает):
— Тогда бери груши! Они дороже, зато романтичнее!
Женщина (смеется):
— Давайте лучше яблоки…
Продавщица:
— Держи. И еще одно сверху — пусть муж еще побурчит!
А что с другими ценами?
Овощи на одесском Новом рынке (цены за один килограмм)
- картофель — 30-50 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-90 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 30-50 грн;
- сладкий перец — 50-80 грн;
- баклажаны — 40-120 грн;
- капуста — 30-50 грн;
- «молодая» капуста — 100-120 грн;
- чеснок — 140-150 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн.
Цены фруктов на одесском Новом рынке (за один килограмм)
- яблоки — 30-70 грн;
- груши — 60-100 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 60-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 70-130 грн;
- мандарины — 130-170 грн.
Сколько стоят на Новом рынке яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 60-100 грн;
- брынза — 180-270 грн;
- сыр — 90-180 грн.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть — 280-300 грн;
- антрекот — 220-250 грн;
- шея — 220-250 грн;
- ребра — 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200-240;
- шея — 250-270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Что почем в рыбных рядах Нового рынка
- карп — 90-140;
- толстолобик — 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
- судак — 190-250 грн.
Читайте также и сравнивайте: Новый рынок встречает весну: настроение и цены на овощи, фрукты, мясо, яйца
Фото автора