Ключевые моменты:

  • На Новом рынке сначала — кофе и разговор, а уже потом покупки
  • Овощи еще доступны, но за «молодые» уже просят значительно больше
  • С фруктами все зависит от выбора: яблоки дешевле, импорт — ощутимо дороже
  • Больше всего тратят на мясо, рыбу и молочное — цены там самые высокие

Цены мы посмотрели непосредственно на Новом рынке в Одессе. Журналистка Мария Котова обошла торговые ряды, пообщалась с продавцами и записала, сколько просят за разные продукты.

Стоимость на рынке различается — зависит от качества, свежести и места. Поэтому в материале приведена не одна цифра, а диапазон цен, который видит покупатель.

Для понимания ситуации мы также сверили цены с типичными для весны: более дешевые сезонные овощи и более дорогие импортные фрукты и мясо.

Цены на Новом, настроение и немного веселья

Новый рынок в последний день весны

Новый рынок (для кого-то — базар) встречает покупателей солнцем, разнообразием продуктов (и не только) и заполненными кафе. Известно же, традиция такая: на Новом нужно сначала выпить кофе или чай, потом — все остальное.

— Сколько яблоки?

— 35 гривен килограмм, женщина. Сладкие, как мед!

Женщина (вздыхает):

— Ой, дорого… А по 25 не отдадите?

Продавщица (улыбается):

— По 25 — это уже не яблоки. А тебе нужны нормальные — чтобы муж домой пришел и сказал: «Вот это яблоки!»

Женщина (грустно):

— Да у меня муж бурчит: «Яблоки? Снова яблоки…»

Продавщица (подмигивает):

— Тогда бери груши! Они дороже, зато романтичнее!

Женщина (смеется):

— Давайте лучше яблоки…

Продавщица:

— Держи. И еще одно сверху — пусть муж еще побурчит!

А что с другими ценами?

Овощи на одесском Новом рынке (цены за один килограмм)

  • картофель — 30-50 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 50-90 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 30-50 грн;

  • сладкий перец — 50-80 грн;
  • баклажаны — 40-120 грн;
  • капуста — 30-50 грн;
  • «молодая» капуста — 100-120 грн;
  • чеснок — 140-150 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 15 грн.

Цены фруктов на одесском Новом рынке (за один килограмм)

  • яблоки — 30-70 грн;
  • груши — 60-100 грн;
  • бананы — 60-80 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 60-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 70-130 грн;
  • мандарины — 130-170 грн.

Сколько стоят на Новом рынке яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 60-100 грн;
  • брынза — 180-270 грн;
  • сыр — 90-180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть — 280-300 грн;
  • антрекот — 220-250 грн;
  • шея — 220-250 грн;
  • ребра — 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200-240;
  • шея — 250-270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового рынка

  • карп — 90-140;
  • толстолобик — 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
  • судак — 190-250 грн.

Фото автора

