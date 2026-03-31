Ключевые моменты:

На Новом рынке сначала — кофе и разговор, а уже потом покупки

Овощи еще доступны, но за «молодые» уже просят значительно больше

С фруктами все зависит от выбора: яблоки дешевле, импорт — ощутимо дороже

Больше всего тратят на мясо, рыбу и молочное — цены там самые высокие

Цены мы посмотрели непосредственно на Новом рынке в Одессе. Журналистка Мария Котова обошла торговые ряды, пообщалась с продавцами и записала, сколько просят за разные продукты.

Стоимость на рынке различается — зависит от качества, свежести и места. Поэтому в материале приведена не одна цифра, а диапазон цен, который видит покупатель.

Для понимания ситуации мы также сверили цены с типичными для весны: более дешевые сезонные овощи и более дорогие импортные фрукты и мясо.

Цены на Новом, настроение и немного веселья

Новый рынок (для кого-то — базар) встречает покупателей солнцем, разнообразием продуктов (и не только) и заполненными кафе. Известно же, традиция такая: на Новом нужно сначала выпить кофе или чай, потом — все остальное.

Женщина стоит у прилавка с яблоками.

— Сколько яблоки?

— 35 гривен килограмм, женщина. Сладкие, как мед!

Женщина (вздыхает):

— Ой, дорого… А по 25 не отдадите?

Продавщица (улыбается):

— По 25 — это уже не яблоки. А тебе нужны нормальные — чтобы муж домой пришел и сказал: «Вот это яблоки!»

Женщина (грустно):

— Да у меня муж бурчит: «Яблоки? Снова яблоки…»

Продавщица (подмигивает):

— Тогда бери груши! Они дороже, зато романтичнее!

Женщина (смеется):

— Давайте лучше яблоки…

Продавщица:

— Держи. И еще одно сверху — пусть муж еще побурчит!

А что с другими ценами?

Овощи на одесском Новом рынке (цены за один килограмм)

картофель — 30-50 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-90 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 30-50 грн;

сладкий перец — 50-80 грн;

баклажаны — 40-120 грн;

капуста — 30-50 грн;

«молодая» капуста — 100-120 грн;

чеснок — 140-150 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн.

Цены фруктов на одесском Новом рынке (за один килограмм)

яблоки — 30-70 грн;

груши — 60-100 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 60-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 70-130 грн;

мандарины — 130-170 грн.

Сколько стоят на Новом рынке яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 60-100 грн;

брынза — 180-270 грн;

сыр — 90-180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть — 280-300 грн;

антрекот — 220-250 грн;

шея — 220-250 грн;

ребра — 150-200 грн.

Свинина

задняя часть — 200-240;

шея — 250-270 грн;

лопатка — 220 грн;

ребра — 180-190 грн;

несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового рынка

карп — 90-140;

толстолобик — 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Новый рынок встречает весну: настроение и цены на овощи, фрукты, мясо, яйца

Фото автора