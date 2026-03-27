Ключевые моменты:

Молодая картошка стоит 180–200 грн за кг, молодая капуста — 90–100 грн;

Обычная картошка остается значительно дешевле — 20–40 грн за кг;

Клубника держит высокую цену — до 300 грн за кг;

Яйца продают по 70–100 грн за десяток, сыр — до 200 грн за кг.

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила «Привоз» и пообщалась с продавцами и покупателями, зафиксировала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты непосредственно на месте.

Для проверки динамики стоимости продуктов мы даем ссылки на предыдущие мониторинги. Также нужно учитывать сезонные колебания, характерные для ранней весны. Данные сопоставлены с открытыми рыночными тенденциями и общей ситуацией на продовольственном рынке Украины.

Сколько стоит молодое?

Привоз в конце марта все больше напоминает о лете — и ассортиментом, и погодой, и одеждой на покупателях. Две ассортиментные «новости» витают в воздухе — молодая картошка, молодая капуста.

Молодое стоит ого-го. Капуста — 90-100 гривен, картошка — 180-200. Первое, что услышала: «За такую цену не такая уж она и молодая».

Услышала и наоборот: «Такая молодая, что еще сама не знает, что стоит 200 гривен».

Или еще: «Лежит себе, вся такая нежная, в земле еще вчера была… А сегодня уже как элитная недвижимость: смотришь — и думаешь, может, в рассрочку взять?».

Продавец: «Берите, это же молодая!»

Покупатель: «Да я уже вижу — цена, наверное, тоже только начинает жить…».

Теперь — о ценах на другое.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картошка — 20-40 грн;

картошка «молодая» — 180-200 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40; «молодая» — 90-100 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 40-80 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 180-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 70-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора