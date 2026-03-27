Ключевые моменты:
- Молодая картошка стоит 180–200 грн за кг, молодая капуста — 90–100 грн;
- Обычная картошка остается значительно дешевле — 20–40 грн за кг;
- Клубника держит высокую цену — до 300 грн за кг;
- Яйца продают по 70–100 грн за десяток, сыр — до 200 грн за кг.
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила «Привоз» и пообщалась с продавцами и покупателями, зафиксировала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты непосредственно на месте.
Для проверки динамики стоимости продуктов мы даем ссылки на предыдущие мониторинги. Также нужно учитывать сезонные колебания, характерные для ранней весны. Данные сопоставлены с открытыми рыночными тенденциями и общей ситуацией на продовольственном рынке Украины.
Сколько стоит молодое?
Привоз в конце марта все больше напоминает о лете — и ассортиментом, и погодой, и одеждой на покупателях. Две ассортиментные «новости» витают в воздухе — молодая картошка, молодая капуста.
Молодое стоит ого-го. Капуста — 90-100 гривен, картошка — 180-200. Первое, что услышала: «За такую цену не такая уж она и молодая».
Услышала и наоборот: «Такая молодая, что еще сама не знает, что стоит 200 гривен».
Или еще: «Лежит себе, вся такая нежная, в земле еще вчера была… А сегодня уже как элитная недвижимость: смотришь — и думаешь, может, в рассрочку взять?».
Продавец: «Берите, это же молодая!»
Покупатель: «Да я уже вижу — цена, наверное, тоже только начинает жить…».
Теперь — о ценах на другое.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картошка — 20-40 грн;
- картошка «молодая» — 180-200 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40; «молодая» — 90-100 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 40-80 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 180-300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 70-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
