Ключевые моменты:

  • Молодая картошка стоит 180–200 грн за кг, молодая капуста — 90–100 грн;
  • Обычная картошка остается значительно дешевле — 20–40 грн за кг;
  • Клубника держит высокую цену — до 300 грн за кг;
  • Яйца продают по 70–100 грн за десяток, сыр — до 200 грн за кг.

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила «Привоз» и пообщалась с продавцами и покупателями, зафиксировала актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты непосредственно на месте.

Для проверки динамики стоимости продуктов мы даем ссылки на предыдущие мониторинги. Также нужно учитывать сезонные колебания, характерные для ранней весны. Данные сопоставлены с открытыми рыночными тенденциями и общей ситуацией на продовольственном рынке Украины.

Сколько стоит молодое?

Привоз в конце марта все больше напоминает о лете — и ассортиментом, и погодой, и одеждой на покупателях. Две ассортиментные «новости» витают в воздухе — молодая картошка, молодая капуста.

Молодое стоит ого-го. Капуста — 90-100 гривен, картошка — 180-200. Первое, что услышала: «За такую цену не такая уж она и молодая».

Услышала и наоборот: «Такая молодая, что еще сама не знает, что стоит 200 гривен».

Или еще: «Лежит себе, вся такая нежная, в земле еще вчера была… А сегодня уже как элитная недвижимость: смотришь — и думаешь, может, в рассрочку взять?».

Продавец: «Берите, это же молодая!»

Покупатель: «Да я уже вижу — цена, наверное, тоже только начинает жить…».

Теперь — о ценах на другое.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
  • картошка — 20-40 грн;
  • картошка «молодая» — 180-200 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 45-100 грн;
  • огурцы — 45-100 грн;
  • сладкий перец — 65-100 грн;
  • баклажаны — 30-100 грн;
  • капуста — 25-40; «молодая» — 90-100 грн;
  • чеснок — 100-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • редис — 40-80 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-110 грн;
  • мандарины — 35-110 грн;
  • клубника — 180-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз в конце марта

  • яйца (десяток) — 70-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня
Привоз наприкінці березня

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-270 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • ребра — 130-180 грн.
  • антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-260 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • ребра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-270 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

