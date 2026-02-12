Ключевые моменты:

Владимир Мельничук вернулся из российского плена после 22 месяцев заключения.

5 февраля в Балтском родильном доме родился его сын Владислав.

После реабилитации ветеран работает, помогает волонтерам и планирует обучать военных психологической устойчивости в плену.

О истории Владимира мы уже рассказывали после его возвращения из неволи. Он провел в российских тюрьмах 22 месяца — с февраля 2023 года до конца декабря 2024-го. Сначала была Горловка, затем — этапирование за тысячи километров, в Бийское СИЗО №2 в Алтайском крае. То, что он описывал — избиения, постоянное давление, недоедание, — ранее фиксировали и правозащитные организации, которые собирают свидетельства освобожденных военнопленных.

В ночь с 13 на 14 февраля 2023 года возле села Водяное в Донецкой области пятерых штурмовиков 59-й бригады окружили значительно превосходящие силы противника. Боеприпасы закончились, и Владимир попал в плен. За время заключения он похудел почти на 20 килограммов. Домой вернулся 30 декабря 2024 года — после обмена.

Рожденный в судьбоносном месяце

5 февраля в Балтском родильном доме у Владимира и его супруги Виктории родился сын. Мальчик появился на свет с весом 3 килограмма 200 граммов и ростом 51 сантиметр. Его назвали Владиславом — «тот, кто владеет славой».

Февраль для этой семьи имеет особое значение. Именно в этом месяце два года назад Владимир оказался в плену. Теперь в феврале родился его первенец.

— После возвращения из плена я встретил любовь. А рождение сына стало самым счастливым событием в моей жизни. Жизнь продолжается и побеждает, даже после всего пережитого, — говорит он.

После лечения и реабилитации Владимир вернулся к работе — устанавливает натяжные потолки, помогает волонтерам отправлять посылки на фронт. В дальнейшем планирует снова быть полезным армии — хочет делиться опытом и обучать побратимов психологической устойчивости в плену. Говорит, что выжить ему помогли мысли о семье и вера в возвращение.

История Владимира Мельничука — это история о том, как после темноты можно снова увидеть свет. И о мальчике, который родился в месяце, когда-то ставшем для его отца испытанием, а теперь ставшем символом нового начала.

