Прогноз на 2023 год: «война на истощение» и зависимость от Запада

Последние заявления российских властей подтверждают намерение Кремля продолжать вооруженную агрессию на территории Украины. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов на фронте, в Москве настаивают, что российская армия не уйдет с оккупированных земель. Так что, война, вполне может затянуться и на 2023 год.

Увеличение численности и подготовка войск с обеих сторон

Новый этап войны, считают украинские и зарубежные военные аналитики, может стать «войной на истощение».

Сегодня и Украина, и Россия увеличивают численность войск. Противники стремятся создать структуры для обучения сотен тысяч мобилизованных, их участия в боевых действиях.

Так, в декабре Минобороны РФ объявило о создании 20 новых дивизий. В связи с этим, отмечают аналитики, возникает вопрос: где российское командование собирается искать вооружение и офицеров для повышения боеспособности новых соединений?

У Украины в решении этой задачи, по мнению экспертов, есть большие преимущества. Это — и отработанная за год войны система создания новых воинских подразделений, и помощь в обучении военнослужащих от западных стран-партнеров.

Так, по данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, за год войны в 17 европейских странах прошли подготовку более 20 000 украинских военных.

Дефицит боеприпасов с обеих сторон, но Украине проще

Впрочем, Украина тоже уязвима. Она все сильнее зависит от западных поставок оружия. И ситуация будет оставаться стабильной до тех пор, пока Запад объединен в поддержке цели Украины — победить Россию на поле боя. Но если со временем кто-либо из союзников решит смягчить позицию по отношению к Москве, нашей стране будет тяжелее добиваться помощи в достаточном масштабе. В то же время, в 2023 году США планируют обеспечить Украину, примерно, таким же объемом военной помощи, как и в прошлом.

В этом году и Россия, и Украина будут вынуждены учиться воевать в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов. Украинская армия и тут имеет изначальное преимущество. ВСУ обладают бóльшим количеством высокоточных систем — со значительно меньшим расходом снарядов и более прогрессивной системой разведки и управления.

ВС РФ сильнее зависят от количества стволов и объемов арсенала. Российская армия не в состоянии добиться больших успехов на фронте, когда запасы снарядов истощаются. И, по всей видимости, считают аналитики, в 2023 году, несмотря на развернувшуюся «войну на истощение», баланс сил будет меняться в пользу Украины.

Война завершится за столом переговоров?

— Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров — как и большинство войн. Самый быстрый способ добиться этого — оказать украинцам военную поддержку. Чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли, — считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Зеленский о сроках войны не говорит. Но имеет четкое видение условий ее завершения.

— Для меня справедливый мир — никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, компенсации всех убытков, которые нанесла российская агрессия. Не может быть «справедливого мира» в войне, которую принесли эти нелюди, — подчеркивает президент Украины.